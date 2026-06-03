Presidente Abinader designa nuevos miembros del Consejo de Directores del CEA. Otras noticias Presidenciales

Santo Domingo.– El presidente de la Republica Dominicana Luis Rodolfo Abinader emitió el Decreto núm. 352-26, mediante el cual designó a tres nuevos miembros del Consejo de Directores del Consejo Estatal del Azúcar (CEA), en representación de distintos sectores, como parte del proceso institucional que desarrolla esa entidad.

De acuerdo con la disposición presidencial, José García Ramírez fue designado miembro del Consejo de Directores del CEA en representación del sector privado.

Asimismo, Rosa Pastora Méndez Méndez fue nombrada integrante de dicho organismo también en representación del sector privado.

El decreto establece, además, la designación de Aníbal Amparo como miembro del Consejo de Directores del CEA en representación del sector fabril, fortaleciendo la participación de los sectores vinculados a las funciones y responsabilidades de la institución.

La disposición presidencial señala que las personas designadas permanecerán en sus respectivos cargos hasta que concluya el proceso de disolución del CEA o hasta que se disponga su sustitución mediante una nueva decisión del Poder Ejecutivo.

Con estas designaciones, el Gobierno continúa avanzando en las acciones administrativas e institucionales relacionadas con la transformación y reorganización de los organismos estatales, en consonancia con las políticas de modernización impulsadas por la presente gestión gubernamental.

Presidente Abinader encabeza lanzamiento de plataforma “Pagos con Tarjetas”

Santo Domingo.- En un nuevo paso hacia la modernización del Estado, el presidente Luis Abinader encabezó este martes el lanzamiento de la plataforma “Pagos con Tarjetas” de la Dirección General de Aduanas (DGA), una solución tecnológica que simplifica los procesos de pago mejora la experiencia de los usuarios y consolida la transformación digital de los servicios aduaneros en la República Dominicana.

En el acto, el director general de Aduanas, Nelson Arroyo, destacó que la nueva modalidad facilitará el cumplimiento de las obligaciones aduaneras, impactando especialmente a las micro, pequeñas y medianas empresas (mipymes), consideradas un pilar fundamental de la economía nacional.

En ese sentido, explicó que para el sector de las mipymes las tarjetas representan mucho más que un mecanismo de pago, ya que “permiten optimizar el capital de trabajo, mejorar la liquidez y facilitar la continuidad operativa en el comercio internacional”.

El funcionario destacó el peso de este sector en las recaudaciones de la institución, al señalar que “en 2025 la Dirección General de Aduanas captó ingresos por más de 270,000 millones de pesos, de los cuales alrededor de 30,000 millones fueron aportados por pequeños y medianos contribuyentes”.

Agregó que estos resultados evidencian la necesidad de disponer de “medios de pago ágiles, flexibles y modernos, capaces de responder a transacciones de bajo y mediano monto, altamente recurrentes en el comercio de las mipymes”.

El director general de Aduanas sostuvo que la medida fortalece los principios de facilitación del comercio al permitir pagos inmediatos y reducir los tiempos de despacho.

“La tarjeta de crédito y débito introduce ventajas claras para las pymes importadoras, como financiamiento implícito de corto plazo para cubrir obligaciones tributarias sin afectar de inmediato el flujo de caja, una mayor trazabilidad fiscal mediante registros electrónicos verificables y una reducción del uso de efectivo”, expresó.

Arroyo indicó que estos beneficios contribuyen a disminuir riesgos operativos, fortalecer la seguridad de las operaciones aduaneras y mejorar la competitividad de los operadores económicos. Además, permitirá efectuar pagos de manera inmediata, mejorar el flujo de caja y aumentar la competitividad de los sectores productivos.

Los pagos podrán realizarse de manera gradual en las distintas administraciones de la institución, tanto con tarjetas físicas como a través de dispositivos móviles, así como en las plataformas digitales de la DGA. La iniciativa contribuirá a agilizar la recaudación, reducir el uso de efectivo y fortalecer la trazabilidad de las operaciones.

El funcionario informó, además, que actualmente el 99 % de las recaudaciones de la entidad se realizan a través de canales electrónicos, mientras que apenas un 1 % se procesa por medios tradicionales. Explicó que la incorporación de pagos con tarjetas de crédito y débito complementa el ecosistema digital existente, ampliando las opciones para transacciones de menor monto y alta frecuencia.

Incentivos para impulsar los pagos digitales

De su lado, el gerente general de Visa República Dominicana, Gustavo Turquía, valoró la alianza con la Dirección General de Aduanas y las empresas adquirentes participantes. “Nos enorgullece trabajar con la Dirección General de Aduanas, Cardnet, Portal y Azul en la habilitación de pagos digitales en el sistema aduanero”.

Turquía señaló que la iniciativa aporta beneficios a todo el ecosistema al simplificar procesos para importadores y agentes aduanales, fortalecer la eficiencia y la transparencia en la gestión pública, además de contribuir a dinamizar la economía.

Como parte de las acciones para promover el uso de esta modalidad, anunció que desde el 2 de junio hasta el 31 de julio de 2026 los tarjetahabientes de Visa con tarjetas de crédito emitidas por bancos dominicanos podrán acceder a un beneficio de cashback de hasta un 10 % al pagar impuestos aduaneros, tanto en las ventanillas de la DGA como a través de los canales digitales habilitados.

Un paso hacia la modernización del comercio

En tanto, el presidente ejecutivo de Cardnet, Luis Bencosme, afirmó que las empresas de adquirencia mantienen una visión clara sobre la importancia de la aceptación de medios de pago modernos y su impacto en el desarrollo del país.

“Agradecemos a la Dirección General de Aduanas por la confianza depositada en nosotros para hacer posible este proyecto y reiteramos nuestra disposición de seguir colaborando en iniciativas que generen eficiencia, innovación y valor”, manifestó.

El anuncio se realizó durante la firma de un acuerdo entre la DGA, la empresa Visa y las entidades adquirentes Cardnet, Azul y Portal.

Los representantes de las entidades participantes coincidieron en destacar que este acuerdo constituye un hito en la modernización del comercio y de los servicios aduaneros del país, al garantizar mayores niveles de eficiencia, seguridad y cumplimiento normativo.

Acompañaron al presidente Luis Abinader los ministros de la Presidencia, José Ignacio Paliza; de Industria, Comercio y Mipymes, Eduardo Sanz Lovatón; de Agricultura, Francisco Antonio Espaillat Olivero; el presidente ejecutivo de Banreservas, Leonardo Aguilera; el director general de Impuestos Internos, Pedro Urrutia, y el superintendente de Bancos, Alejandro Fernández W.

Presidente Abinader recibe a su homóloga de Surinam, Jennifer Geerlings-Simons, en su visita oficial

Palacio Nacional, Santo Domingo, R. D.- El presidente Dominicano Luis Rodolfo Abinader recibió este lunes a su homóloga de la República de Surinam, Jennifer Geerlings-Simons, quien realiza una visita oficial al país para fortalecer las relaciones bilaterales y ampliar los espacios de cooperación entre ambas naciones.

La ceremonia de recibimiento de la mandataria surinamesa estuvo encabezada por el presidente Abinader y se realizó en la explanada frontal del Palacio Nacional.

A su llegada al Palacio Nacional, la presidenta de Surinam recibió los honores correspondientes a su alta investidura y, de inmediato, ambos gobernantes realizaron el Pase de Revista Militar y la presentación de sus delegaciones oficiales.

Los honores militares consistieron en toque de atención presidencial, presenten armas, cinco floreos, una salva de 21 disparos de artillería, seguida de los himnos nacionales de la República Dominicana y de la República de Surinam.

La delegación de la República Dominicana estuvo integrada por los ministros de Relaciones Exteriores, Roberto Álvarez; de la Presidencia, José Ignacio Paliza; de Industria, Comercio y Mipymes, Eduardo Sanz Lovatón; la viceministra de Innovación y Transición Energética del Ministerio de Energía y Minas, Betty Soto; la directora ejecutiva de ProDominicana, Biviana Riveiro; el embajador de la República Dominicana en Surinam, Ernesto Torres, y el embajador del Ministerio de Relaciones Exteriores, Tulio Rodríguez.

En tanto, la delegación de Surinam está conformada por el ministro de Relaciones Exteriores, Negocios y Cooperación Internacional, Melvin W. Bouva; el ministro de Transporte, Comunicación y Turismo, Raymond H. Landveld; el jefe de la División de las Américas del Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Exterior y Cooperación, Alonso D. Blom; el director ejecutivo de la Agencia de Inversiones y Comercio de Surinam, Amar S. M. Alakrammsing, y el embajador asesor del Ministerio de Relaciones Exteriores, Yldiz D. Pollack-Beighle.

Luego de la presentación de las delegaciones, los presidentes dominicano y surinamés pasaron a una audiencia privada, en el Despacho Presidencial del Palacio Nacional.

Posteriormente, los gobernantes sostendrán una audiencia privada, seguida de una reunión ampliada entre las delegaciones de la República Dominicana y Surinam en el Salón Consejo de Gobierno.

La agenda oficial incluirá además una ceremonia de firma de instrumentos y una declaración conjunta de ambos mandatarios en el Salón de Embajadores del Palacio Nacional.

Más tarde, el presidente Abinader ofrecerá un almuerzo oficial en honor a la presidenta Geerlings-Simons y su comitiva.

Como parte de las actividades programadas, la mandataria surinamesa visitará el Altar de la Patria, donde depositará una ofrenda floral en honor a los padres de la patria, acompañada por el ministro de Relaciones Exteriores, Roberto Álvarez.

En horas de la noche, el Gobierno dominicano ofrecerá un cóctel en honor a la presidenta de Surinam y su delegación oficial.

La agenda de la mandataria continuará este martes con una visita al Congreso Nacional, donde será recibida por los presidentes del Senado de la República y de la Cámara de Diputados, sostendrá encuentros con legisladores y participará en una sesión solemne antes de concluir su visita oficial al país.

Policía Nacional de la Republica Dominicana y el ITLA inician capacitación sobre inteligencia artificial

Santo Domingo.- La Policía Nacional inició el taller “Inteligencia Artificial Aplicada a las Funciones Policiales”, una jornada formativa dirigida a oficiales generales con posiciones de mando, orientada a fortalecer las capacidades institucionales frente a los desafíos de la transformación digital y la seguridad ciudadana.

La capacitación, que tendrá una duración de cinco semanas, se desarrolla en el espacio docente de la Dirección de Área de Policía Científica. La apertura estuvo encabezada por el rector del Instituto Tecnológico de las Américas (ITLA), ingeniero Jimmy Rosario Bernard, y contó con la participación del director general de la Policía Nacional, mayor general Andrés Modesto Cruz Cruz.

Durante las primeras sesiones, los participantes abordaron conceptos y aplicaciones de la inteligencia artificial en el ámbito policial, incluyendo herramientas para el análisis de información, apoyo a la toma de decisiones y optimización de procesos operativos e investigativos.

Al concluir la jornada académica, el ITLA y la Policía Nacional suscribieron un memorando de entendimiento para desarrollar iniciativas conjuntas de formación, innovación y transformación digital, destinadas a fortalecer las capacidades tecnológicas, operativas y académicas de los miembros de la institución.

El acuerdo, firmado por el rector Jimmy Rosario Bernard y el mayor general Andrés Modesto Cruz Cruz, contempla el desarrollo de programas de capacitación, diplomados, certificaciones y cursos especializados en áreas estratégicas como inteligencia artificial, ciberseguridad, ciencia de datos e informática forense, entre otras tecnologías aplicadas a la seguridad ciudadana.

Con esta iniciativa, la Policía Nacional continúa avanzando en su proceso de modernización y profesionalización, promoviendo la incorporación de herramientas tecnológicas innovadoras que contribuyan a ofrecer un servicio más eficiente, preventivo y acorde con las exigencias del entorno digital actual.