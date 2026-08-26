Presidente Abinader da inicio a sesión de entrevistas públicas a siete jueces de la Suprema Corte de Justicia. CNM concluye entrevistas de evaluación de los jueces de la SCJ

Palacio Nacional, Santo Domingo, R. D.- El presidente de la Republica Dominicana Luis Rodolfo Abinader Corona dio inicio este martes a la primera sesión de entrevistas del Consejo Nacional de la Magistratura (CNM) a siete jueces de la Suprema Corte de Justicia (SCJ), como parte del proceso de evaluación de desempeño para determinar su permanencia o no en esa alta corte.

La sesión, que inició a las 9:40 de la mañana en el Salón Las Cariátides del Palacio Nacional, contempla la evaluación de siete magistrados: Justiniano Montero Montero, Francisco Jerez Mena, Vanessa Acosta Peralta, Samuel Arias Arzeno, Alejandro Bello Ferreras, Fran Soto Sánchez y Rafael Vásquez Goico.

En la reunión participan los demás miembros del Consejo Nacional de la Magistratura, los presidentes de la Suprema Corte de Justicia, Luis Henry Molina; del Tribunal Constitucional, Napoleón Estévez Lavandier; del Senado, Ricardo de los Santos, y de la Cámara de Diputados, Alfredo Pacheco; así como la jueza de la Suprema Corte de Justicia, magistrada Nancy Salcedo Fernández; el senador Omar Fernández y el diputado Tobías Crespo.

CNM concluye entrevistas de evaluación de los jueces de la SCJ

Santo Domingo.- El Consejo Nacional de la Magistratura (CNM) realizó hoy la jornada de entrevistas de evaluación de los jueces de la Suprema Corte de Justicia (SCJ), en una sesión presidida por el presidente de la República y del CNM, Luis Abinader Corona, con la participación de los demás integrantes del Consejo: Henry Molina, presidente de la Suprema Corte de Justicia; Ricardo de los Santos, presidente del Senado de la República; Alfredo Pacheco, presidente de la Cámara de Diputados; Napoleón R. Estévez Lavandier, presidente del Tribunal Constitucional; Omar Leonel Fernández Domínguez, senador de la República; Rafael Tobías Crespo Pérez, diputado de la República, y Nancy Salcedo Fernández, jueza de la Suprema Corte de Justicia y secretaria del CNM.

La jornada, que se inició a las 9:00 de la mañana, contempló las entrevistas individuales de los siguientes magistrados:

1. Justiniano Montero Montero

2. Francisco Jerez Mena

3. Fran Soto Sánchez

4. Samuel Arias Arzeno

5. Alejandro Bello Ferreras

6. Rafael Vásquez Goico

7. Vanessa Acosta Peralta

Las entrevistas se desarrollaron conforme a las atribuciones constitucionales conferidas al Consejo Nacional de la Magistratura y en el marco del procedimiento establecido para la evaluación de los jueces de la Suprema Corte de Justicia.

Con la jornada de hoy, quedó concluida la etapa de entrevistas de los actuales jueces de la Suprema Corte de Justicia.

El Consejo Nacional de la Magistratura continuará con las actuaciones correspondientes para completar el proceso de evaluación y, oportunamente, informará la fecha en que se celebrará la sesión en la que se conocerán y decidirán los resultados de dichas evaluaciones.

El CNM reafirma su compromiso con la transparencia, la institucionalidad y el cumplimiento de las disposiciones constitucionales y legales que rigen cada una de las etapas de este proceso.