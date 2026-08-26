Ministerio de Defensa Dominicano fortalece capacidades de la Armada y la Fuerza Aérea con entrega de equipos militares y uniformes

Base Aerea de San Isidro, Santo Domingo Este, R. D.– El ministro de Defensa de la Republica Dominicana, Teniente General Carlos Antonio Fernández Onofre (ERD), encabezó dos actos consecutivos de entrega de equipos militares, armamento, accesorios y avituallamiento a la Armada de República Dominicana (ARD) y a la Fuerza Aérea de República Dominicana (FARD), como parte del proceso de fortalecimiento y modernización de las capacidades operacionales de las Fuerzas Armadas que impulsa el gobierno del presidente Luis Abinader.

Las entregas, realizadas en la Base Naval “27 de Febrero”, en Sans Soucí, y posteriormente en la Base Aérea de San Isidro, responden a la visión estratégica de dotar a las instituciones militares de los medios necesarios para enfrentar con mayor eficacia los desafíos actuales de la defensa y la seguridad nacional, fortaleciendo al mismo tiempo la preparación, capacidad de respuesta y condiciones de servicio de sus miembros.

Entre los equipos entregados figuran fusiles IWI ARAD calibre 5.56 mm, ametralladoras Negev calibre 7.62 mm, fusiles de precisión Barrett y Daniel Defense, lanzagranadas MGL calibre 40 mm, además de otros equipos y accesorios. Ambas instituciones recibieron también un importante lote de avituallamiento, que incluye uniformes de faena producidos por la Industria Militar Dominicana, botas, zapatos y otras propiedades destinadas a sus miembros.

Durante las actividades, Fernández Onofre destacó que la incorporación de nuevos medios debe estar acompañada permanentemente de entrenamiento, disciplina, profesionalización y un riguroso control de su empleo. “Hoy no estamos entregando simplemente equipamiento militar y avituallamiento; estamos entregando confianza, esa confianza que tiene la nación en sus comandantes, sus oficiales y, especialmente, en cada uno de los hombres y mujeres que diariamente visten este uniforme y sirven a la República Dominicana”, expresó.

En la Base Naval “27 de Febrero”, el ministro resaltó el valor estratégico de la Armada para la defensa de un país insular, cuyos espacios marítimos constituyen un componente esencial de la soberanía, la seguridad y el desarrollo económico. Señaló que la protección de las costas y aguas jurisdiccionales exige una institución cada vez más preparada, entrenada y equipada para proteger los intereses nacionales y enfrentar las amenazas que puedan afectar la seguridad del país.

En esta entrega acompañaron al ministro el viceministro de Defensa para Asuntos Navales y Costeros, vicealmirante Agustín Alberto Morillo Rodríguez (ARD); el comandante general de la Armada, vicealmirante Juan Bienvenido Crisóstomo Martínez (ARD); así como el subcomandante general, el inspector general y los miembros del Estado Mayor Coordinador de esa institución.

Posteriormente, en la Base Aérea de San Isidro, Fernández Onofre encabezó la entrega correspondiente a la Fuerza Aérea, destacando su responsabilidad fundamental en la protección de la soberanía y del espacio aéreo nacional, así como su importancia para las operaciones conjuntas, la vigilancia, movilidad y transporte militar, la respuesta ante emergencias y el apoyo a otras instituciones del Estado.

En la Foto se observa de izquierda a dercha el Mayor General Piloto Ingeniero Mayor General Carlos R. Febrillet Rodríguez, Viceministro de Defensa para Asuntos Aéreos y Espaciales, el ministro de Defensa de la Repubica Dominicana, teniente general Carlos Antonio Fernández Onofre (ERD) y el Comandante General de la Fuerza Aérea, Mayor General Piloto Enmanuel Souffront Tamayo (FARD) quienes muestran partes de las modernas armas con la que estan dotando a la (FARD), y a la Armada de la Republica Dominicana.

El titular del MIDE enfatizó que el equipamiento debe traducirse en mayores capacidades operacionales mediante la preparación permanente del personal. “La capacidad operacional nace cuando buenos soldados reciben equipamiento y entrenamiento y los utilizan con disciplina, coordinación y profesionalismo”, afirmó.

En este acto estuvo acompañado por el viceministro de Defensa para Asuntos Aéreos y Espaciales, mayor general técnico de aviación Carlos Ramón Febrillet Rodríguez (FARD); el comandante general de la Fuerza Aérea, mayor general piloto Enmanuel Souffront (FARD), y los integrantes del Estado Mayor Coordinador de la institución.

Fernández Onofre recordó que las armas y equipos de las Fuerzas Armadas pertenecen a la nación y están destinados exclusivamente al cumplimiento de las misiones constitucionales y legales, por lo que exhortó a los mandos militares a garantizar su adecuada administración, custodia y mantenimiento, así como el entrenamiento necesario para su empleo eficiente y responsable.

El ministro reiteró que, por instrucciones del presidente Luis Abinader, el Ministerio de Defensa continuará impulsando el fortalecimiento y modernización de las Fuerzas Armadas, combinando mejores equipos, preparación del personal y desarrollo de la Industria Militar Dominicana. Asimismo, exhortó a los miembros de la Armada y la Fuerza Aérea a convertir cada nuevo medio recibido en mayor entrenamiento, profesionalización y capacidad para cumplir su misión fundamental de defender la soberanía, la seguridad y los intereses de la República Dominicana.

Ministro de Defensa Teniente General Carlos Antonio Fernández Onofre ERD; Dice que las Fuerzas Armadas nunca habían tenido una intervención de equipamiento como en esta gestión presidencial y militar. Todo estos detalles lo ofreció tras culminar las entregas de armas a la Fuerza Aérea de República Dominicana, en un acto que él mismo encabezó junto al comandante general de la institución, Mayor General Piloto; Emmanuel Soufrontt Tamayo FARD.