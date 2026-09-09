Osceola: dinero, poder y decisiones

OSCEOLA 360

La radiografía investigativa del Condado de Osceola

Publicación oficial de El Sol de la Florida

Por Marcos A. Tejeda

Publisher & Editor-in-Chief

El Sol de la Florida

Osceola entra en una nueva fase: presupuesto escolar, propiedad pública y crecimiento bajo la lupa

OSCEOLA COUNTY, Fla. — Las últimas 48 horas dejan una radiografía diferente a la de ayer.

No hay razón para volver a presentar como nuevos los $5 millones para infraestructura cultural, las cámaras Flock o la preservación histórica de St. Cloud si todavía no existe un desarrollo sustancial que cambie esas historias.

Hoy los documentos apuntan hacia otros frentes.

Uno afecta directamente los impuestos y las escuelas. Otro muestra cómo St. Cloud continúa tomando decisiones parcela por parcela. Y un tercero coloca bajo la lupa algo que muchas veces pasa inadvertido: qué está haciendo Osceola County con propiedades e infraestructura que pertenecen al gobierno —y, en última instancia, al contribuyente—.

El hilo conductor es nuevamente el mismo:

quién decide, cuánto vale la decisión y qué obtiene el ciudadano a cambio.

El School Board ya celebró su audiencia final: ahora queremos ver los números finales

Anoche, 8 de septiembre, el School Board of Osceola County celebró en 817 Bill Beck Boulevard la audiencia pública específicamente convocada para la adopción del millage y presupuesto final del año fiscal 2026-27. El calendario oficial del Distrito confirma tanto la reunión como su propósito. (Osceola Schools)

Eso constituye un desarrollo sustancial respecto de la edición anterior de OSCEOLA 360.

Ayer la pregunta era qué decidiría el Board.

Hoy la pregunta debe ser:

¿qué decidió exactamente?

Y aquí aparece un primer asunto de transparencia.

Esto no significa que el documento no exista ni que el Distrito esté ocultándolo.

Significa algo mucho más preciso: a primera hora de esta mañana todavía no estaba suficientemente accesible en las páginas públicas que pudimos verificar como para que OSCEOLA 360 atribuya cifras finales sin ver la resolución o el presupuesto adoptado.

Y no vamos a sustituir un documento oficial por una suposición.

Eso es particularmente importante porque, menos de dos meses después, el 3 de noviembre, los votantes decidirán sobre otro mill operacional para las escuelas.

El Distrito ha dicho que enfrenta un déficit acumulado proyectado superior a $100 millones durante cuatro años, que perdió más de 1,450 estudiantes durante cuatro años y que esa disminución ha reducido aproximadamente $13 millones de financiamiento. También sostiene que el mill adicional ayudaría a pagar compensación de empleados, seguridad escolar y programas académicos y extracurriculares.

Por tanto, el presupuesto que acaba de pasar por su audiencia final será el documento contra el cual debe medirse la campaña del referéndum.

OSCEOLA 360 buscará específicamente cinco cifras:

presupuesto total adoptado; millage final; General Fund; gasto de personal; y reservas proyectadas.

Después vendrá la comparación realmente importante:

¿cuánto del déficit proyectado existe después de adoptar este presupuesto y cuánto pretende cubrir el nuevo mill?

Ese número debe quedar claro antes de que el contribuyente llegue a las urnas.

St. Cloud decide esta noche si flexibiliza una regla de suelo comercial

Mientras el Distrito Escolar termina su proceso fiscal, St. Cloud tiene esta noche una decisión de desarrollo mucho más pequeña en tamaño, pero interesante desde el punto de vista regulatorio.

El Board of Adjustment se reúne hoy, 9 de septiembre, a las 6:00 p.m. en City Hall.

La agenda oficial contiene un solo caso de audiencia pública:

BOA26-00003.

El propietario identificado es Timothy St. Gordon. La solicitud busca una variancia del Land Development Code relacionada con el tamaño mínimo de un terreno dentro de la zonificación HB — Highway Business. La norma establece un mínimo de 30,000 pies cuadrados para ese distrito.

A primera vista parece una decisión técnica.

Pero las variancias son precisamente uno de los lugares donde el crecimiento urbano se vuelve concreto.

Una ciudad establece requisitos de tamaño, setbacks, estacionamiento, altura y uso para crear una política general.

Después llega un propietario y dice:

mi propiedad necesita una excepción.

La función del Board no debería ser determinar simplemente si un proyecto parece conveniente.

La pregunta jurídica más importante es si existen las condiciones que justifican apartarse de una regla que los demás propietarios deben cumplir.

Por eso, en este expediente interesa conocer algo que la agenda resumida no explica:

¿cuántos pies cuadrados tiene realmente la parcela?

¿Cuál es la diferencia entre el terreno existente y los 30,000 pies cuadrados exigidos?

¿Qué uso pretende desarrollar el propietario?

¿La dificultad fue creada por las características originales del terreno o por el proyecto que ahora se propone?

¿Y qué recomendación emitió el personal técnico de la Ciudad?

La audiencia de esta noche puede responder esas preguntas.

El resultado también importa porque las excepciones individuales, cuando se acumulan, pueden terminar modificando en la práctica una política de desarrollo sin que el código haya sido formalmente cambiado.

El crecimiento no ocurre solamente mediante urbanizaciones de 500 viviendas. También ocurre una variancia a la vez.

Osceola vuelve a poner una propiedad pública en el mercado

Otro expediente que merece atención involucra directamente un activo del Condado.

Osceola County había puesto en venta aproximadamente 0.353 acres en 1300 N. Central Avenue, Kissimmee, bajo la licitación ITB-26-15812-TP.

La documentación de la licitación identifica un complejo comercial con dos edificaciones: una oficina independiente de aproximadamente 3,740 pies cuadrados y un almacén separado de alrededor de 2,400 pies cuadrados.

La venta apareció inicialmente con un cierre de ofertas en agosto.

Pero un registro actualizado de contratación pública publicado el 8 de septiembre vuelve a mostrar la misma propiedad como una oportunidad activa, ahora con fecha de respuesta del 29 de septiembre.

Eso abre una pregunta sencilla:

¿por qué volvió al mercado?

Puede haber múltiples explicaciones legítimas.

Quizás no hubo ofertas aceptables.

Quizás se modificaron condiciones.

Quizás el proceso fue extendido o relicitado.

Pero hasta verificar el addendum o expediente completo, no debemos inventar la respuesta.

Lo que sí merece seguimiento es el proceso.

Cuando el gobierno vende un inmueble, el análisis no debe terminar en “se puso a la venta”.

Hay que conocer:

¿Cuál es la tasación?

¿Cuánto pagó originalmente el Condado?

¿Qué uso público tenía?

¿Por qué dejó de necesitarse?

¿Cuál fue la oferta mínima?

¿Cuántos compradores participaron?

¿Quién presentó la oferta ganadora?

¿Y cuánto recibirá finalmente el contribuyente?

Un terreno de 0.353 acres puede parecer insignificante dentro de un condado enorme.

Pero la transparencia sobre activos públicos no depende del tamaño de la propiedad.

Si pertenece al público, el público debe poder saber cuánto vale y por cuánto se vendió.

Otro expediente para vigilar: la nueva estación del Sheriff en el oeste de Osceola

Hay además una contratación pública con implicaciones mayores para seguridad y crecimiento.

Osceola County lanzó la solicitud PS-26-15980-LA para contratar servicios arquitectónicos y de ingeniería destinados al diseño de una nueva West Command Station del Osceola County Sheriff’s Department en Kissimmee. El alcance incluye el desarrollo y diseño de planos de construcción para la instalación. (Florida Bids)

Aquí encontramos una discrepancia documental que vale la pena seguir.

El aviso público original fijaba el 8 de septiembre a las 2:00 p.m. como fecha límite para recibir propuestas. Sin embargo, listados actuales de contratación muestran ahora el proceso abierto hasta el 22 de septiembre. (Florida Public Notices)

Eso probablemente corresponde a una extensión o addendum del proceso.

Pero precisamente ahí está el siguiente trabajo periodístico:

obtener ese addendum.

No porque ampliar una licitación sea irregular.

No lo es.

Sino porque una instalación policial nueva eventualmente implica mucho más que pagar arquitectos.

Habrá que conocer:

ubicación exacta;

costo estimado de construcción;

tamaño de la instalación;

capacidad;

personal que operará allí;

costos anuales futuros;

fuente de financiamiento;

y qué necesidad operacional justifica construirla.

Osceola continúa expandiéndose hacia zonas que hace pocos años tenían mucha menos población.

Por eso una estación occidental puede tener una justificación operativa evidente.

Pero cada nueva infraestructura gubernamental tiene dos costos:

construirla y mantenerla.

El segundo dura décadas.

Lo que deliberadamente dejamos fuera hoy

OSCEOLA 360 también tiene que saber cuándo no publicar nuevamente una historia.

No encontramos esta mañana un cambio oficial suficientemente importante en el programa cultural de $5 millones que justifique repetirlo.

Tampoco apareció todavía un resultado oficial suficientemente documentado de la sesión de preservación histórica de St. Cloud celebrada ayer como para presentar una conclusión nueva.

Y aunque continúa siendo importante investigar las cámaras privadas de lectura de matrículas, no encontramos en las últimas horas evidencia verificable que permita identificar nuevas HOA específicas de Osceola utilizando el sistema.

Por eso no rellenamos espacio repitiendo lo publicado ayer.

Una columna diaria de investigación debe avanzar el expediente, no simplemente cambiarle la fecha.

El verdadero asunto de hoy: documentos antes que discursos

La edición de hoy tiene menos grandes anuncios y más expedientes.

Eso puede parecer menos espectacular.

Pero muchas de las historias públicas más importantes comienzan precisamente así.

Una resolución de millage.

Una variancia.

Una propiedad que vuelve a licitación.

Un contrato de arquitectura.

Cada documento contiene una decisión.

Y cada decisión contiene dinero, poder o consecuencias para alguien.

El presupuesto escolar determinará cuánto se recauda y cómo se gasta.

La variancia de St. Cloud decidirá si un propietario puede operar bajo reglas distintas de las establecidas para su distrito.

La venta de Central Avenue determinará cuánto recuperará el público por uno de sus activos.

Y la futura estación del Sheriff eventualmente determinará cuánto invertirá Osceola en infraestructura de seguridad y cuánto costará operarla.

Ese es precisamente el territorio de OSCEOLA 360.

No quedarnos con el anuncio.

Abrir el expediente.

No quedarnos con la cifra.

Buscar qué la compone.

No asumir que una reunión produjo determinado resultado.

Esperar el documento que lo demuestra.

Porque al final, la radiografía investigativa de Osceola sigue dependiendo de cuatro preguntas:

¿Quién decidió? ¿Cuánto costó? ¿Quién se beneficia? ¿Y qué recibe el ciudadano a cambio?