Florida vende más casas, pero el empleo manda una señal de cautela

NEGOCIOS AL DÍA

Las ventas inmobiliarias encadenan 11 meses de crecimiento mientras el desempleo baja por segundo mes consecutivo; detrás de las buenas cifras aparece una economía que sigue avanzando, pero con consumidores y empresarios mucho más cuidadosos

Por Ricardo Salcedo

Business & Economy Editor

El Sol de la Florida

FLORIDA. — Dos cifras divulgadas con pocos días de diferencia ayudan a entender dónde se encuentra realmente la economía de Florida al comenzar esta última semana de agosto.

La primera parece alentadora: los compradores están regresando al mercado inmobiliario.

La segunda obliga a ser más prudentes: Florida tiene ahora una tasa de desempleo de 4.6%, considerablemente superior al 3.7% registrado un año atrás.

No estamos ante una economía paralizada. Tampoco ante el escenario expansivo que caracterizó buena parte de los años posteriores a la pandemia.

Florida parece estar entrando en una etapa diferente: hay actividad, inversión y compradores, pero el dinero se mueve con mayor cautela.

Y para empresarios, inversionistas y familias de Florida Central, entender esa diferencia puede ser más importante que cualquier titular optimista o pesimista.

El dato que acaba de conocerse: desempleo de 4.6%

Las estadísticas laborales correspondientes a julio, divulgadas el 21 de agosto, colocaron la tasa de desempleo ajustada estacionalmente de Florida en 4.6%.

Hay una buena noticia dentro de esa cifra: el desempleo disminuyó por segundo mes consecutivo.

Pero la comparación anual cuenta otra historia.

En julio de 2025, la tasa estatal era de apenas 3.7%.

Eso significa que, aunque la dirección de los últimos dos meses ha mejorado, el mercado laboral continúa siendo considerablemente menos ajustado que hace un año.

FloridaCommerce reporta además que el estado tenía 41,000 empleos no agrícolas adicionales en julio de 2026 frente a julio de 2025.

Es decir, Florida sigue creando empleos en términos netos, pero la fuerza laboral y el número de personas buscando trabajo también forman parte de una ecuación más compleja.

¿Debemos preocuparnos?

Todavía no existe evidencia suficiente para hablar de una crisis laboral en Florida.

Pero tampoco conviene ignorar la tendencia.

Para un pequeño empresario, el desempleo no es simplemente una estadística gubernamental.

Cuando las familias sienten inseguridad laboral, normalmente comienzan a posponer gastos discrecionales.

Comen menos veces fuera.

Postergan compras importantes.

Reducen servicios.

Esperan antes de cambiar el automóvil.

Y revisan mucho más cuidadosamente cada dólar que sale del hogar.

Por eso, Negocios al Día considera que el comportamiento del empleo durante septiembre y octubre será uno de los indicadores económicos que más deberán vigilar los negocios de Florida Central.

Mientras tanto, algo curioso ocurre con las viviendas

Si solamente observáramos el mercado laboral, podríamos esperar que las familias estuvieran abandonando decisiones importantes como comprar una casa.

Está ocurriendo lo contrario.

Florida registró en julio 23,870 ventas cerradas de viviendas unifamiliares existentes, un aumento de 5.1% frente al mismo mes de 2025.

Los condominios y townhouses tuvieron un comportamiento todavía más fuerte: 8,194 ventas, un incremento anual de 11%.

Con julio, Florida completó 11 meses consecutivos de aumentos interanuales en ventas cerradas en las dos principales categorías residenciales.

Eso ya no puede considerarse simplemente un buen mes.

Estamos viendo una tendencia.

Y los compradores están regresando sin esperar tasas mucho más bajas

Aquí aparece posiblemente el dato más interesante.

Durante los últimos años existió una especie de huelga silenciosa entre muchos compradores.

“Compraríamos si bajan las tasas.”

“Esperaremos hasta el próximo año.”

“Cuando las hipotecas vuelvan a ser baratas, entramos.”

Pero el mercado comienza a mostrar señales de que una parte de esos compradores se cansó de esperar.

Las nuevas ventas pendientes de viviendas unifamiliares aumentaron aproximadamente 2.5% interanual en julio, marcando el duodécimo mes consecutivo de crecimiento anual en ese indicador.

El economista jefe de Florida Realtors, Brad O’Connor, considera que los últimos datos ofrecen evidencia de que compradores están regresando incluso sin una mejora sustancial en las tasas hipotecarias.

Esto puede representar un cambio psicológico importante.

Las familias comienzan a aceptar que quizá no tenga sentido diseñar sus decisiones financieras esperando que regresen las condiciones extraordinarias de 2020 y 2021.

Pero comprar vuelve a ser más caro

El regreso de compradores también está comenzando a reflejarse en precios.

La mediana estatal de una vivienda unifamiliar existente alcanzó $425,000 en julio, un aumento de 3.7% respecto al año anterior.

En condominios y townhouses, la mediana permaneció estable en $295,000.

Aquí hay una diferencia importante.

El mercado de casas unifamiliares comienza nuevamente a ejercer cierta presión sobre precios, mientras los condominios continúan enfrentando condiciones particulares relacionadas con inventario, costos de asociaciones, seguros y requisitos financieros que pueden variar considerablemente por propiedad.

Por eso hablar de “el mercado inmobiliario de Florida” como si fuera uno solo puede conducir a conclusiones equivocadas.

Orlando tiene otra particularidad: todavía hay bastante inventario

Para Florida Central existe un elemento adicional.

Un análisis citado por Florida Realtors encontró que Orlando y Lakeland estaban entre los grandes mercados de Florida con mayor inventario residencial por encima de sus niveles anteriores a la pandemia.

Eso puede beneficiar al comprador.

Más inventario significa más alternativas y, dependiendo de la propiedad, mayor posibilidad de negociar precio, costos de cierre, reparaciones o concesiones.

Pero la ventana podría comenzar a cambiar.

A escala estatal, el inventario de viviendas unifamiliares cayó aproximadamente 13.5% frente al año anterior, mientras el de condominios y townhouses disminuyó cerca de 13%.

La oferta estatal equivale actualmente a aproximadamente 4.5 meses para viviendas unifamiliares y 7.8 meses para condominios y townhouses.

Por tanto, la ventaja que algunos compradores tuvieron cuando el inventario estaba aumentando rápidamente podría comenzar a reducirse.

¿Qué significa esto para quien quiere comprar?

Significa que esperar automáticamente no garantiza conseguir una vivienda más barata.

Pero tampoco significa que haya que correr a comprar.

La decisión depende de algo mucho más importante que intentar adivinar qué hará el mercado:

los números personales del comprador.

Precio.

Inicial.

Tasa.

Impuestos.

Seguro.

HOA.

Mantenimiento.

Y cuánto representa el pago mensual frente al ingreso disponible del hogar.

Una propiedad puede ser una buena inversión a $400,000 para una familia y una decisión financieramente peligrosa a $350,000 para otra.

El precio de venta es solamente una parte de la ecuación.

Para los vendedores también cambió el juego

Los días en que colocar una casa en el mercado prácticamente garantizaba múltiples ofertas inmediatas quedaron atrás en muchas comunidades.

Los compradores tienen más información, comparan propiedades y calculan cuidadosamente el costo mensual.

Eso convierte el precio inicial en una decisión estratégica.

Una propiedad sobrevalorada puede permanecer semanas en el mercado mientras viviendas similares correctamente posicionadas consiguen compradores.

Y cada reducción posterior de precio puede enviar al mercado una señal diferente de la que habría enviado un precio competitivo desde el principio.

El mercado actual vuelve a premiar algo que durante el boom parecía menos necesario:

estrategia.

La otra economía: los pequeños negocios

El comportamiento inmobiliario tiene consecuencias mucho más allá de Realtors, constructores y bancos.

Una vivienda vendida genera actividad económica.

Inspecciones.

Tasaciones.

Mudanzas.

Seguros.

Muebles.

Electrodomésticos.

Pintura.

Plomería.

Electricidad.

Landscaping.

Remodelaciones.

Servicios profesionales.

Por eso una recuperación sostenida de transacciones inmobiliarias puede terminar beneficiando directamente a miles de pequeños negocios.

Y Florida es particularmente dependiente de ellos.

Datos estatales sobre establecimientos muestran que, de 738,529 establecimientos con al menos un empleado registrados en diciembre de 2025, 78.6% tenían menos de diez empleados.

Ese número explica mucho sobre la economía real de Florida.

Detrás de las grandes corporaciones existe una enorme red de pequeñas empresas que depende directamente del consumo cotidiano de las familias.

Florida Central sigue siendo una maquinaria económica enorme

El área metropolitana Orlando-Kissimmee-Sanford registraba aproximadamente 1.43 millones de empleos según los datos más recientes disponibles del Quarterly Census of Employment and Wages correspondientes al cuarto trimestre de 2025, convirtiéndola en una de las mayores concentraciones laborales del estado.

Orange County por sí solo registraba alrededor de 971,575 empleos en esos datos.

Esto explica por qué cualquier movimiento en turismo, construcción, vivienda, entretenimiento o consumo tiene repercusiones que rápidamente alcanzan Kissimmee, Osceola y otras comunidades de Florida Central.

Nuestra economía regional tiene tamaño.

La pregunta ahora es cuánto impulso conserva.

La lectura empresarial de esta semana

Si juntamos las piezas, la fotografía económica de Florida al 25 de agosto de 2026 no es ni completamente positiva ni completamente negativa.

Las ventas inmobiliarias están aumentando.

Los compradores vuelven.

El inventario comienza a reducirse.

Los precios de las viviendas unifamiliares muestran nuevamente crecimiento.

Florida conserva más empleos que hace un año.

Pero simultáneamente, el desempleo continúa bastante por encima del nivel registrado en julio de 2025.

Ese contraste define el momento.

Florida sigue haciendo negocios, pero ya no está haciendo negocios con dinero barato ni con consumidores despreocupados.

Y eso obliga a cambiar estrategias.

Para el pequeño empresario, probablemente este no sea el momento de confundir ventas con ganancias.

Para el inversionista inmobiliario, tampoco es momento de asumir que cualquier propiedad aumentará automáticamente de valor.

Para quien compra una vivienda, la pregunta no debe ser solamente cuánto cuesta la casa, sino cuánto cuesta realmente poseerla.

Y para quienes venden productos y servicios a las familias de Florida Central, entender cuánto dinero disponible queda después de vivienda, seguros, automóvil y alimentos será cada vez más importante.

Porque quizás esa sea la principal historia económica de Florida durante la segunda mitad de 2026:

el dinero continúa circulando, pero ahora cada dólar tiene que justificar mucho mejor dónde termina.

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Por Ricardo Salcedo

Business & Economy Editor

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