Kissimmee habló en las urnas: Eady gana, Martínez va a segunda vuelta y los votantes exigen mayor control político

Los resultados completos de la noche electoral muestran una ciudad que respaldó a una incumbente por estrecho margen, obligó a otra a disputar una segunda vuelta y rechazó contundentemente ampliar los límites de mandato

Por Marcos A. Tejeda

Publisher & Editor-in-Chief

El Sol de la Florida

KISSIMMEE, Florida. — Kissimmee ya habló en las urnas y, más allá de los nombres de ganadores y perdedores, los resultados de las elecciones del martes 18 de agosto dejan varias señales políticas que merecen atención.

Con el 100% de los 22 precintos de Kissimmee reportados, la vicealcaldesa Angela Eady ganó el Seat 2, mientras que la comisionada Janette Martínez terminó en primer lugar en el Seat 4, pero sin alcanzar la mayoría necesaria para evitar una segunda vuelta contra Tiffany Jeffers.

Los resultados continúan siendo técnicamente no oficiales hasta que concluya el proceso de escrutinio y certificación del Condado de Osceola.

Pero los números de Kissimmee ya permiten conocer el desenlace de las principales contiendas municipales.

Angela Eady gana por apenas 238 votos

Una de las competencias más cerradas de la noche ocurrió en el Seat 2 de la Comisión de Kissimmee.

La vicealcaldesa Angela Eady consiguió:

Angela Eady — 2,733 votos — 52%

Wanda Román — 2,495 votos — 48%

La diferencia fue de apenas 238 votos.

Eady supera el 50% necesario y, por tanto, evita una segunda vuelta.

Sin embargo, políticamente el resultado merece una lectura más profunda.

Wanda Román, empresaria, comunicadora y líder comunitaria que buscaba llegar a la Comisión, consiguió acercarse a menos de cuatro puntos porcentuales de una funcionaria electa que ya contaba con experiencia, reconocimiento y estructura política.

Eady ganó.

Pero casi la mitad de quienes participaron en esa elección votaron por cambiar de representante.

Para una incumbente, ambas cosas deben ser tomadas en consideración.

Janette Martínez queda primera, pero tendrá que volver a las urnas

La historia es diferente en el Seat 4.

La comisionada Janette Martínez consiguió la mayor cantidad de votos en una competencia de cuatro candidatos:

Janette Martínez — 1,951 votos — 38%

Tiffany Jeffers — 1,484 votos — 29%

Rubin Anderson — 1,048 votos — 20%

Maria Virginia Garcia — 713 votos — 14%

Martínez terminó aproximadamente nueve puntos por encima de Jeffers.

Pero el 38% no fue suficiente para alcanzar la mayoría.

Por eso, Martínez y Jeffers deberán enfrentarse directamente en la segunda vuelta prevista para el 3 de noviembre.

Y esa elección comienza prácticamente desde cero.

Anderson y Garcia podrían tener las llaves del Seat 4

Hay un número particularmente importante detrás del resultado del Seat 4.

Rubin Anderson y Maria Virginia Garcia consiguieron juntos aproximadamente un tercio de los votos.

Esos electores ya no tendrán a sus candidatos originales en la boleta cuando llegue la segunda vuelta.

Eso convierte a ese bloque en el principal terreno de disputa entre Martínez y Jeffers.

Martínez tiene una ventaja: terminó primera.

Pero también enfrenta una señal de advertencia: aproximadamente 62% de quienes votaron en el Seat 4 escogieron a otro candidato.

Jeffers, por su parte, comienza nueve puntos detrás, pero tendrá la oportunidad de intentar consolidar una parte importante del voto que originalmente respaldó a Anderson y Garcia.

La pregunta central de noviembre será sencilla:

¿Hacia dónde se moverán esos votantes?

La respuesta podría decidir quién ocupará el Seat 4 durante los próximos cuatro años.

Kissimmee rechazó contundentemente ampliar los límites de mandato

Uno de los mensajes políticos más fuertes de la noche no vino de una elección entre candidatos.

Vino directamente de los votantes.

Una de las propuestas sometidas a consideración buscaba permitir que el alcalde y los comisionados pudieran servir tres períodos consecutivos de cuatro años, en lugar de los dos permitidos actualmente.

La respuesta fue contundente:

NO — 4,087 votos — 78%

SÍ — 1,181 votos — 22%

Casi ocho de cada diez votantes rechazaron extender el tiempo consecutivo que una persona puede permanecer en esos cargos.

El resultado mantiene el límite existente de dos períodos consecutivos de cuatro años.

Y políticamente constituye una señal difícil de ignorar.

Los electores pueden respaldar individualmente a funcionarios que ya ocupan posiciones públicas, pero eso no significa que quieran ampliar la permanencia de la clase política en el poder.

93% exige background checks para los candidatos

Si el mensaje sobre los límites de mandato fue contundente, el resultado de la segunda pregunta del Charter fue todavía más impresionante.

Los electores debían decidir si los candidatos a cargos electivos municipales deberían consentir a una verificación de antecedentes para determinar su elegibilidad para ocupar el cargo.

El resultado:

SÍ — 4,892 votos — 93%

NO — 365 votos — 7%

Un 93% de aprobación representa prácticamente un consenso electoral.

Más allá de partidos, candidatos o tendencias políticas, Kissimmee envió un mensaje inequívoco:

quienes aspiren a gobernar la ciudad deberán estar dispuestos a ser examinados.

Osceola County: todavía hay que esperar

Mientras Kissimmee presenta un panorama mucho más definido, algunas competencias del Condado de Osceola todavía requieren cautela antes de calificarlas como definitivas.

En la primaria demócrata por la Comisión del Condado, Distrito 4, Mary Downey mantenía una amplia ventaja sobre Rafael Lebron y Jose Gonzalez en los resultados disponibles.

Por el lado republicano, Donald Shroyer aparecía delante de Nelly Hernandez.

El Distrito 4 merece particular atención porque se trata del asiento que deja la veterana comisionada Cheryl Grieb.

Los resultados disponibles temprano el miércoles todavía aparecían con reportes parciales en algunas de estas competencias, por lo que El Sol de la Florida esperará el avance del proceso de escrutinio antes de declarar resultados definitivos.

La misma prudencia debe mantenerse en las elecciones para la Junta Escolar.

En el Distrito 1, Greg Filak aparecía delante del exmiembro de la Junta Escolar Jay Wheeler.

Pero una de las contiendas que merece especial vigilancia es el Distrito 3, donde Alyssa Noel y Natalie Guzman aparecían separadas por un margen extremadamente estrecho en los resultados parciales disponibles.

En una elección tan cerrada, cada voto pendiente puede importar.

Viviana Janer y Olga Gonzalez miran hacia noviembre

Otra competencia importante para el futuro político de Osceola no quedó decidida el martes.

La comisionada demócrata Viviana Janer y la republicana Olga Gonzalez, exalcaldesa de Kissimmee, se encaminan hacia una confrontación en noviembre por el Distrito 2 de la Comisión del Condado de Osceola.

La carrera enfrenta a dos figuras conocidas de la política local y podría convertirse en una de las elecciones más observadas del condado durante el ciclo de noviembre.

El resultado tendrá implicaciones que van más allá de dos candidatas.

La Comisión del Condado toma decisiones directamente relacionadas con crecimiento urbano, desarrollo económico, vivienda, infraestructura, transporte y el futuro de una de las comunidades de mayor crecimiento de Florida Central.

¿Qué nos dijeron realmente las urnas?

Las elecciones del martes dejan al menos tres mensajes importantes sobre el estado político de Kissimmee.

Primero: la incumbencia continúa teniendo peso, pero ya no garantiza comodidad.

Eady ganó por apenas 238 votos.

Martínez terminó primera, pero deberá regresar a las urnas.

Segundo: existe una resistencia extraordinariamente fuerte a permitir que los funcionarios permanezcan más tiempo consecutivo en el poder.

El 78% rechazó ampliar los límites de mandato.

Tercero: existe una demanda casi unánime por mayor escrutinio de quienes aspiran a cargos públicos.

El 93% respaldó las verificaciones de antecedentes.

Cuando ambos referéndums se observan conjuntamente, aparece una lectura política mucho más interesante:

Kissimmee no parece estar rechazando necesariamente a sus funcionarios actuales; está exigiendo límites, transparencia y mecanismos adicionales de control sobre quienes gobiernan.

Ahora comienza noviembre

Para Angela Eady, la elección terminó con una victoria.

Para Wanda Román, terminó con una derrota por apenas 238 votos, pero también con la demostración de que una candidata desafiante podía competir prácticamente de tú a tú con una incumbente.

Para Rubin Anderson y Maria Virginia Garcia, la competencia por el Seat 4 termina aquí.

Para Janette Martínez y Tiffany Jeffers, en cambio, comienza una elección completamente diferente.

La participación electoral de noviembre será mayor y el electorado que acuda a las urnas podría ser considerablemente distinto al de agosto.

Y aproximadamente un tercio de quienes votaron por el Seat 4 tendrá que escoger una nueva opción.

Kissimmee habló el martes. Pero todavía le queda una decisión importante por tomar en noviembre.

Nota editorial: Los resultados citados corresponden al reporte completo de los precintos de Kissimmee durante la noche electoral. Permanecen no oficiales hasta concluir el proceso de escrutinio y certificación del Supervisor de Elecciones del Condado de Osceola.