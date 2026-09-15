Kissimmee cambia: salud, desarrollo y decisiones sobre el suelo

OSCEOLA 360

La radiografía investigativa del Condado de Osceola

Publicación oficial de El Sol de la Florida

Por Marcos A. Tejeda

Publisher & Editor-in-Chief

El Sol de la Florida

KISSIMMEE, Fla. — Mientras buena parte de la atención sobre el crecimiento de Osceola se concentra en las grandes urbanizaciones, esta mañana Kissimmee procesa una serie de expedientes que muestran otra cara de la transformación del Condado: consultorios médicos, capacitación clínica, redevelopment, variancias y nuevos site plans.

La agenda del Development Review Committee de Kissimmee para hoy, 15 de septiembre a las 8:30 a.m., contiene siete expedientes entre asuntos nuevos y pendientes. Entre ellos aparecen Jasson Medical Office, FL Clinical Training, Speedy Plaza y un proyecto identificado como Phase II.

Individualmente pueden parecer expedientes técnicos.

En conjunto plantean una pregunta mucho más importante:

¿qué tipo de ciudad está construyendo Kissimmee mientras su población y demanda de servicios continúan cambiando?

Dos proyectos de salud llegan simultáneamente a revisión

Entre los nuevos asuntos aparecen dos expedientes particularmente interesantes.

El primero es CU-26-0018 — Jasson Medical Office, identificado por la Ciudad como una solicitud de Conditional Use/Site Specific Redevelopment Plan.

El segundo es CU-26-0020 — FL Clinical Training, presentado como una solicitud de Conditional Use.

Que dos proyectos vinculados con servicios o capacitación médica aparezcan simultáneamente en una agenda de desarrollo merece seguimiento, especialmente en una comunidad que continúa creciendo y donde el acceso a servicios de salud es parte de la infraestructura necesaria para acompañar ese crecimiento.

Pero la agenda, por sí sola, no permite responder todavía las preguntas más importantes.

¿Cuál será el tamaño del Jasson Medical Office?

¿Qué especialidades ofrecerá?

¿Cuántos profesionales y empleados proyecta?

¿Será una construcción nueva o adaptación de una propiedad existente?

¿Qué tipo de capacitación ofrecerá FL Clinical Training?

¿Cuántos estudiantes podrá recibir?

¿Generará nuevos empleos?

¿Y cuáles son las condiciones urbanísticas que requieren aprobación especial?

Hasta obtener los expedientes técnicos, OSCEOLA 360 no atribuirá dimensiones, inversiones ni empleos que el documento público revisado no establece.

Esa cautela es importante.

Un nombre comercial en una agenda no equivale todavía a un proyecto aprobado.

El punto clave: “Conditional Use”

Los dos proyectos médicos tienen algo en común: llegan bajo procedimientos de conditional use.

Eso resulta especialmente relevante porque Kissimmee tiene simultáneamente pendiente la Ordinance 26-21, que propone modificar precisamente quién tiene autoridad sobre los conditional uses.

La propuesta convertiría a la City Commission en autoridad de revisión y aprobación de esos usos, además de introducir disposiciones relacionadas con site-plan waivers. La segunda y final lectura está anunciada para el 22 de septiembre.

Aquí aparecen dos historias que inicialmente parecían independientes, pero comienzan a conectarse.

Por un lado, la Ciudad procesa solicitudes concretas de conditional use.

Por otro, está considerando cambiar quién tendrá la última palabra sobre ese mismo tipo de solicitud.

La pregunta institucional es importante:

¿qué decisiones permanecerán en manos técnicas y cuáles pasarán directamente ante los funcionarios electos?

La Planning Advisory Board ya había expresado oposición a Ordinance 26-21 por votación de 4-1, como documentamos anteriormente.

La Comisión tendrá ahora la decisión final.

Eso convierte los expedientes que pasan por el DRC en ejemplos concretos de por qué la estructura de aprobación importa.

Speedy Plaza regresa al expediente

La agenda también mantiene como asunto pendiente CU-25-0032 — Speedy Plaza, igualmente bajo un procedimiento de Conditional Use/Site Specific Redevelopment Plan.

Que el expediente aparezca bajo Old Business significa que no debe presentarse como una solicitud surgida hoy.

Precisamente por eso el seguimiento debe dirigirse a otra pregunta:

¿qué impidió resolverlo anteriormente y qué cambió para que regrese al comité?

Puede tratarse de revisiones técnicas, documentación pendiente, modificaciones al proyecto o cualquier otra condición del proceso.

Hasta revisar el expediente, no debemos adivinar.

Pero los proyectos que regresan a una agenda pueden ser periodísticamente más interesantes que los nuevos, porque permiten comparar lo originalmente solicitado con las modificaciones exigidas por la administración.

Variancias: las excepciones también construyen una ciudad

Otros dos expedientes de esta mañana son:

VAR-26-0007, identificado como Variance/City Commission.

VAR-26-0008, identificado como Administrative Waiver — DRC/ARC.

Una variancia o waiver puede parecer una cuestión menor.

Pero representa algo muy específico:

un propietario solicita apartarse de una regla general.

Eso no significa que la solicitud sea improcedente.

Los códigos urbanísticos contemplan excepciones precisamente porque ninguna regulación puede anticipar todas las características de cada propiedad.

Pero una excepción debe tener fundamento.

Por eso OSCEOLA 360 buscará determinar qué norma intenta modificar cada solicitante, cuál es la justificación presentada y qué impacto tendría sobre propiedades vecinas.

El crecimiento también ocurre a través de pequeñas excepciones acumuladas.

St. Cloud: hoy llega la hora de votar

Al otro lado del Condado, esta noche ocurrirá el siguiente paso de una investigación que comenzamos ayer.

La Planning Commission de St. Cloud se reúne hoy a las 6:00 p.m. en City Hall para considerar los proyectos Hickory PID, Ivey Groves 2C, OUC Substation St. Cloud West y Avancia, anteriormente Neptune Village. La Ciudad confirma oficialmente la reunión en 1300 9th Street.

Ayer explicamos qué estaba propuesto.

Hoy no vamos a repetirlo como si fuera información nueva.

La noticia siguiente serán los votos.

Hickory plantea anexión y conversión hacia usos industriales.

Ivey Groves 2C involucra aproximadamente 38.5 acres y una transición hacia regulación municipal de St. Cloud.

OUC busca avanzar una futura subestación eléctrica.

Avancia pretende modificar un Planned Unit Development de aproximadamente 101.73 acres.

Esta noche debemos observar:

qué recomienda la Planning Commission, cuáles proyectos reciben oposición, qué condiciones son impuestas y cuáles avanzan hacia City Council.

Solo entonces tendremos una novedad sustancial.

Osceola abre hoy otra puerta: registrarse para votar

Existe además un acontecimiento cívico que merece atención precisamente porque 2026 es año electoral.

Hoy, 15 de septiembre, representantes de la Oficina de la Supervisora de Elecciones de Osceola participan en actividades por National Voter Registration Day en dos puntos del Condado:

Valencia College — Osceola Campus

1800 Denn John Lane, Kissimmee.

Valencia College — Poinciana Campus

3255 Pleasant Hill Road, Kissimmee.

El objetivo es permitir que residentes elegibles puedan registrarse o actualizar su información electoral. La iniciativa fue anunciada localmente el 14 de septiembre con información atribuida a la oficina electoral.

En cualquier otro año podría parecer una actividad comunitaria rutinaria.

En 2026 tiene mayor relevancia.

Los votantes de Osceola todavía tienen decisiones importantes por delante, incluyendo asuntos fiscales y elecciones locales.

Por eso hay una pregunta que OSCEOLA 360 considera particularmente importante:

¿cuántos nuevos electores está incorporando Osceola y dónde se está produciendo ese crecimiento?

La evolución del padrón puede revelar cambios demográficos y territoriales importantes.

No se trata de predecir cómo votarán esos residentes.

Se trata de entender quiénes están adquiriendo voz electoral en un condado que está cambiando rápidamente.

El presupuesto del Condado entra en su última semana

Mientras tanto, Osceola County se aproxima a una decisión que afectará prácticamente a todos los residentes.

La segunda y final audiencia TRIM del presupuesto FY2027 está programada para el 21 de septiembre a las 5:30 p.m. en el County Administration Building. El calendario presupuestario oficial confirma que esa será la audiencia final después de la primera celebrada el 3 de septiembre.

Este tema sí hemos cubierto anteriormente, por lo que hoy no repetiremos las cifras conocidas como si fueran una novedad.

La próxima historia debe concentrarse en qué cambió entre el presupuesto recomendado, el tentativo y el que finalmente será adoptado.

Esa comparación será más importante que volver a publicar el monto general.

Queremos saber:

¿qué partidas aumentaron?

¿qué partidas fueron reducidas?

¿cuánto se utilizará de reservas?

¿qué proyectos quedaron aplazados?

¿qué ocurrió con seguridad pública?

¿qué impacto tendrán las evaluaciones especiales?

¿y cuánto pagará realmente un propietario promedio?

El 21 de septiembre debe cerrar el proceso.

OSCEOLA 360 comparará los documentos.

Lo que deliberadamente dejamos fuera

No encontramos durante esta revisión una novedad suficientemente sustancial para volver a presentar como temas principales Flock, la West Command Station del Sheriff, los $5 millones para instalaciones culturales, la propiedad del Condado en N. Central Avenue o el programa TBRA.

Tampoco convertiremos los proyectos de St. Cloud en “aprobados” antes de la reunión de esta noche.

Y los proyectos médicos de Kissimmee tampoco deben describirse como inversiones consumadas.

Están en proceso de revisión.

La diferencia puede parecer pequeña.

Periodísticamente es enorme.

La ciudad se transforma antes de que el público lo vea

El verdadero mensaje de los expedientes de hoy no está en una sola clínica, una sola variancia o un solo site plan.

Está en el proceso.

Mucho antes de que un residente vea un edificio terminado, alguien tuvo que solicitar permiso.

Alguien revisó el uso.

Alguien decidió si cumplía el código.

Alguien concedió —o negó— una excepción.

Y eventualmente alguien votó.

Hoy Kissimmee revisa proyectos médicos y de redevelopment.

Esta noche St. Cloud examina industria, mixed-use, infraestructura eléctrica y más de 100 acres de un Planned Unit Development.

Y mientras ambas ciudades deciden cómo utilizar su territorio, Osceola incorpora nuevos ciudadanos al padrón electoral que eventualmente decidirán quiénes ocuparán los cargos responsables de muchas de esas políticas.

Desarrollo y democracia no son historias separadas.

Una determina cómo cambia el territorio.

La otra determina quién tendrá autoridad para cambiarlo.

Por eso OSCEOLA 360 seguirá abriendo los expedientes antes de que lleguen las excavadoras.

Porque las preguntas continúan siendo las mismas:

¿Quién decide? ¿Quién paga? ¿Quién se beneficia? ¿Y qué cambia realmente para la comunidad?