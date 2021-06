Nuevo Trailer: The Suicide Squad del universo de DC

Del guionista y director James Gunn llega la película de acción y aventuras de superhéroes de Warner Bros. Pictures “The Suicide Squad”, con una colección de los peores delincuentes del universo de DC.

Bienvenidos al infierno, también conocido como Belle Reve, la prisión con la tasa de mortalidad más alta en Estados Unidos, donde están recluidos los peores supervillanos y donde harán cualquier cosa para salir, incluso unirse al súper secreto y sospechoso grupo conocido como Task Force X. ¿La misión suicida de hoy? Reunir a un grupo de convictos, entre ellos, Bloodsport, Peacemaker, Captain Boomerang, Ratcatcher 2, Savant, King Shark, Blackguard, Javelin y la psicópata favorita de todos, Harley Quinn. Luego, entregarles la artillería pesada y lanzarlos (literalmente) en la remota isla de Corto Maltés, repleta de enemigos. Atravesando una jungla llena de adversarios agresivos y fuerzas guerrilleras a cada paso, el Escuadrón emprende una misión de búsqueda y destrucción con solo el coronel Rick Flag al mando para mantenerlos a raya… y los técnicos del gobierno dirigidos por Amanda Waller en sus oídos, rastreando cada uno de sus movimientos. Y como siempre, un paso en falso y están muertos (ya sea a manos de sus oponentes, un compañero de equipo o la propia Waller). Si alguien quiere apostar, los expertos están en su contra, en contra de todos ellos.

La película está protagonizada por Margot Robbie (“Birds of Prey”, “Bombshell”), Idris Elba (“Avengers: Infinity War”), John Cena (próxima serie de HBO Max “Peacemaker”, “Bumblebee”), Joel Kinnaman (“Suicide Squad”), Jai Courtney (franquicia de “Divergent”), Peter Capaldi (“World War Z”, serie de la BBC “Doctor Who”), David Dastmalchian (película de próximo estreno “Dune”, “Ant- Man and the Wasp”), Daniela Melchior (“Parque Mayer”), Michael Rooker (películas de “Guardians of the Galaxy”), Alice Braga (“Elysium”), Pete Davidson (“The King of Staten Island”, serie de TV “Saturday Night Live”), Joaquín Cosio (“Spider-Man: Into the Spider- Verse”, serie de TV “Narcos: México”), Juan Diego Botto (“The Europeans”), Storm Reid (“The Invisible Man”, “A Wrinkle in Time”, “Euphoria”), Nathan Fillion (“Guardians of the Galaxy”, serie de TV “The Rookie”), Steve Agee (“Brightburn”, “Guardians of the Galaxy Vol. 2”), Sean Gunn (películas de “Guardians of the Galaxy”, franquicia de “Avengers”), Mayling Ng (“Wonder Woman”), Flula Borg (“Ralph Breaks the Internet”), Jennifer Holland (“Brightburn”, serie de HBO Max de próximo estreno “Peacemaker”) y Tinashe Kajese (serie de TV “Valor”, “The Inspectors”), con Sylvester Stallone (franquicia de “Rocky”, “Rambo” y“Expendables”) y Viola Davis (“Ma Rainey’s Black Bottom”, “Suicide Squad”).

Gunn (películas de “Guardian of the Galaxy”) dirige la película a partir de su propio guión, basado en personajes de DC. La película es producida por Charles Roven y Peter Safran, mientras que Zack Snyder, Deborah Snyder, Walter Hamada, Chantal Nong Vo, Nikolas Korda y Richard Suckle son los productores ejecutivos.

El equipo creativo de Gunn incluye al director de fotografía Henry Braham (“Guardians of the Galaxy Vol. 2”), la directora de arte Beth Mickle (“Captain Marvel”), los editores Fred Raskin (“Guardians of the Galaxy Vol. 2”, “Once Upon a Time… In Hollywood”) y Christian Wagner (películas de “Fast & Furious”) y la diseñadora de vestuario nominada al Oscar Judianna Makovsky (“Guardians of the Galaxy Vol 2”, “Avengers: Endgame”, “Harry Potter and the Sorcerer’s Stone”). La música es de John Murphy (“Kick-Ass”).

Warner Bros. Pictures presenta una producción de Atlas Entertainment y Peter Safran, una película de James Gunn, “The Suicide Squad”. La película será distribuida en todo el mundo por Warner Bros. Pictures. Su estreno en los cines de EE.UU. e IMAX está programado para el 6 de agosto de 2021 y estará disponible en HBO Max durante 31 días desde el estreno en los cines.

