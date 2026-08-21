Presidente Abinader se reúne con 53 estudiantes sordos que completaron su formación en inteligencia artificial. Dejaremos un legado histórico con la entrega de títulos de parques nacionales al Estado Dominicano

Palacio Nacional, Santo Domingo, R. D.- El presidente de la Republica Dominicana Luis Rodolfo Abinader Corona expresó este jueves su orgullo por el esfuerzo, la dedicación y el deseo de superación de 53 estudiantes sordos de quinto y sexto de secundaria, procedentes de diferentes comunidades del país, quienes completaron con éxito su formación en inteligencia artificial (IA).

Durante un encuentro celebrado en el Palacio Nacional, el mandatario manifestó su disposición de trabajar junto a los jóvenes para ampliar las oportunidades de formación, empleabilidad y desarrollo. Los estudiantes agradecieron al presidente Abinader el respaldo brindado a la comunidad sorda y destacaron la importancia de contar con oportunidades para desarrollar sus capacidades, acceder a nuevas herramientas tecnológicas e integrarse plenamente a la sociedad.

El presidente Abinader resaltó que el desempeño de los estudiantes durante la capacitación estuvo por encima del promedio nacional, lo que consideró una muestra de su capacidad, empeño y entusiasmo. “Me siento muy orgulloso como dominicano de que personas como ustedes, con limitaciones, pero con el deseo, con la inteligencia de querer echar hacia adelante, hayan podido llegar a donde han llegado”, afirmó.

“Que el desempeño de ustedes haya sido superior al promedio dice hacia dónde su empeño y su entusiasmo pueden llegar. Yo los felicito, pero al mismo tiempo nos dice que podemos hacer grandes cosas todavía con ustedes, mucho más de lo que hemos hecho”, manifestó el jefe de Estado.

La iniciativa fue desarrollada con la participación de la Dirección General de Desarrollo de la Comunidad (DGDC), la empresa QVITAE y la Escuela Nacional para Sordos (Enapsor), con el propósito de ampliar el acceso de los jóvenes al conocimiento, la innovación y las nuevas herramientas tecnológicas.

El director general de la DGDC, Modesto Guzmán, reafirmó el compromiso de la institución con las comunidades vulnerables y destacó que los jóvenes representan una generación con capacidad y disposición para participar activamente en la transformación digital del país.

Tecnología abre nuevas oportunidades

El CEO de QVITAE, Rafael Pichardo, informó que el 80 % de los estudiantes completó los trabajos asignados durante la formación en inteligencia artificial y obtuvo calificaciones por encima del promedio nacional. Como resultado de la capacitación, el estudiante David Pérez Soriano, formado en diseño de páginas web, desarrolló el sitio web de la Escuela Nacional para Sordos.

Pichardo destacó que este resultado demuestra las capacidades que pueden alcanzar los jóvenes sordos cuando tienen acceso a formación y herramientas tecnológicas, al tiempo que resaltó la importancia de continuar creando oportunidades de capacitación e inserción laboral.

Reconocen respaldo a la comunidad sorda

La presidenta de la Asociación Pro-Educación del Sordo, Myrna Brugal de Jana, agradeció al presidente Abinader el apoyo brindado a la comunidad sorda, especialmente para la construcción de talleres que serán inaugurados en septiembre y permitirán ampliar las oportunidades de capacitación para los estudiantes.

“Contar con un presidente inclusivo ha sido lo mejor que le ha pasado a la comunidad sorda”, afirmó Brugal de Jana.

Presidente Abinader: Dejaremos un legado histórico con la entrega de títulos de parques nacionales al Estado Dominicano

Santo Domingo.- El presidente de la República Dominicana, Luis Rodolfo Abinader Corona, entregó al Estado dominicano los primeros seis títulos de propiedad del Parque Nacional Loma Novillero y el Parque Nacional Montaña La Humeadora, que en conjunto abarcan una superficie de 12,351,556.05 metros cuadrados.

De acuerdo con las declaraciones del mandatario, es la primera vez que el país cuenta con la voluntad de un proceso nacional, dirigido por el Estado, para titular las áreas protegidas a su nombre.

El mandatario consideró la adquisición de estos títulos como un paso fundamental para prevenir ocupaciones ilegales, evitar la fragmentación de los ecosistemas, proteger los bienes del Estado y garantizar una gestión ambiental ordenada.

“Montaña La Humeadora es, en muchos sentidos, una verdadera fábrica natural de agua. Protegerla significa proteger la agricultura, el consumo humano, los ecosistemas y la capacidad de nuestro país para enfrentar los efectos del cambio climático”, indicó el gobernante al tiempo de señalar que desde sus montañas, ubicadas en la cordillera Central, nacen más de 16 ríos y 71 arroyos.

Por su parte, el Parque Nacional Loma Novillero, que se encuentra en el municipio Villa Altagracia, provincia San Cristóbal, contribuye a la regulación hídrica y a la conservación de importantes cuencas del país, de las que se benefician poblaciones como San Cristóbal, Villa Altagracia y Santo Domingo.

Además, se encuentran en trámite los procesos de titulación del Parque Nacional Los Haitises y del Parque Nacional Loma Siete Picos, dos áreas que el mandatario calificó como de gran importancia ecológica, hídrica y cultural.

Comisión permanente

Anunció que, mediante el Decreto 581-26, el Poder Ejecutivo creó la Comisión Presidencial Permanente para la Identificación, Saneamiento, Regularización y Titulación de los Terrenos Estatales Ubicados en Áreas Protegidas.

Dicha comisión tendrá el objetivo de promover, facilitar y dar seguimiento a las sanciones dirigidas a la identificación, inventario, georreferenciación, depuración documental, saneamiento, regularización catastral y registral y titulación, a favor del Estado dominicano, de los terrenos estatales ubicados dentro de los límites legalmente establecidos de las áreas protegidas.

La comisión está integrada por Manuel Alexis Read Ortiz, quien la preside; Víctor Alfonso Ynoa Gómez, secretario técnico; el ambientalista Luis Carvajal; el representante del observatorio de políticas ambientales y áreas protegidas, Rafael Delgado Suriel (el padre Chelo), y la periodista Altagracia Salazar.

Con esta acción, el presidente Abinader reafirma la voluntad y continuidad formal de los trabajos de titulación de terrenos en los parques nacionales iniciados en su administración, una acción sin precedentes que impactará positivamente la protección y conservación de más de 43 millones de metros Cuadrados.