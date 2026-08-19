Presidente Abinader lanza Eficompras, primera tienda virtual del Estado dominicano para agilizar las compras públicas por debajo del umbral. Entrega 85 millones a 400 microempresarios y anuncia ampliación del Programa “Tu Firma es tu Garantía”

Palacio Nacional, Santo Domingo, R. D.- El presidente Dominicano Luis Rodolfo Abinader Corona encabezó este martes el lanzamiento de Eficompras, la primera tienda virtual del Estado dominicano desarrollada por la Dirección General de Contrataciones Públicas (DGCP), que permitirá agilizar y transparentar la adquisición de bienes de uso común con un monto por debajo de los RD 268,111.38, al tiempo que amplía las oportunidades para que las micro, pequeñas y medianas empresas puedan convertirse en proveedoras del Estado y acceder de manera más sencilla al mercado de las compras públicas.

La entrada en vigor de la nueva plataforma, integrada al Sistema Electrónico de Contrataciones Públicas (SECP), se llevó a cabo en el marco del proceso de implementación de la Ley 47-25 y sustituye el modelo tradicional de publicación por parte de las instituciones por un sistema ágil donde los proveedores cargan su inventario en un catálogo en línea abierto, reduciendo procesos que antes tomaban días a transacciones realizables en cuestión de minutos.

Tras completar de manera exitosa la fase piloto en las dependencias del Ministerio de Hacienda, todas las instituciones del Estado adheridas al Sistema Integrado de Gestión Financiera (SIGEF) podrán comenzar a utilizar esta herramienta que promete transformar el modelo tradicional de compras directas.

Durante el acto, el presidente Abinader destacó que la Dirección General de Contrataciones Públicas ha experimentado en este período una transformación espectacular, que ha contribuido a mejorar la eficiencia y la transparencia, así como a democratizar las compras públicas, proceso que, aseguró, se fortalece aún más con la puesta en funcionamiento de Eficompras.

“Hoy es un gran avance. Me siento muy orgulloso del trabajo de este gran equipo. Vamos a patentizar este software y, repito, no solamente en este sector, sino que también hoy República Dominicana, en muchas áreas, pasó de la retaguardia a la vanguardia en términos de Administración pública, en términos de eficiencia y también en muchas áreas donde ya estamos avanzando y nos ven desde el exterior como un país con un nivel de avance muy distinto al de hace muchos años”, afirmó el presidente Abinader.

Resaltó que, durante su gestión, se ha incrementado en alrededor de un 25 % la cantidad de suplidores del Estado y valoró que Eficompras permitirá que las compras menores, incluidas las que realizan instituciones como los hospitales, sean de mucha utilidad, eficiencia, y con mucha transparencia, y contribuyan al ahorro de recursos. Indicó que estos avances forman parte de una manera de gobernar orientada a ser mucho más eficiente, más transparente y, en el caso de las compras pequeñas, también mucho más democráticos.

El jefe de Estado también felicitó al equipo responsable del desarrollo de la plataforma y destacó la capacidad de los dominicanos para desarrollar sus propias soluciones, al asegurar que el país ha alcanzado avances que incluso le permiten asesorar a otras naciones en materia de compras y contrataciones públicas.

Inclusión de mipymes y soberanía tecnológica

De su lado, el director general de la DGCP, Carlos Pimentel, destacó que Eficompras no solo busca rapidez, sino garantizar la integridad y transparencia en un segmento que concentra el 89 % de las transacciones del Estado y explicó que Eficompras fue diseñada para dar prioridad a las micro, pequeñas y medianas empresas (mipymes), especialmente las lideradas por mujeres, convirtiendo el poder de compra estatal en un motor de inclusión y desarrollo económico local.

Pimentel afirmó que el lanzamiento de Eficompras representa más que la presentación de una plataforma digital, al definirlo como un acto de voluntad política dirigido a democratizar el acceso a las compras públicas y ponerlas sin intermediarios, ni burocracia, al servicio de la gente y sostuvo que durante décadas las compras directas y los trámites cotidianos del Estado estuvieron marcados por la lentitud y la sombra del favoritismo, una realidad que, aseguró, comienza a quedar atrás con Eficompras, la primera tienda virtual del Estado dominicano, concebida para convertir el poder de compra del Gobierno en una verdadera herramienta de desarrollo, equidad y transparencia.

Asimismo, Pimentel resaltó con orgullo que este sistema no fue comprado a terceros ni tercerizado, sino que ha sido desarrollado en casa por el equipo de la DGCP y se encuentra formalmente registrado ante la Oficina Nacional de Derecho de Autor (ONDA), asegurando que la propiedad intelectual pertenezca exclusivamente al Estado dominicano. “Señor presidente, señoras y señores: Hoy no solo lanzamos una herramienta digital; estamos consolidando un modelo de Gobierno que respeta el dinero del pueblo, que confía en el talento nacional, que le da la mano al microempresario y que demuestra que la Administración pública puede ser tan ágil, transparente y moderna como la mejor de las empresas privadas”.

En tanto, los técnicos líderes del proyecto Eficompras, Carlos Romero y Kenneth Aponte, explicaron que Eficompras es la primera tienda virtual exclusiva para las compras por debajo del umbral donde las ofertas, precios, bienes e inventarios estarán disponibles previamente en un catálogo digital para que las unidades de compras puedan seleccionar y adquirir los productos directamente, destacando que cada operación generará un expediente completo y trazable y que las entregas estarán sustentadas en el inventario real de los proveedores, agilizando las adquisiciones y fortaleciendo la participación de las mipymes.

Agregaron que Eficompras permitirá generar una orden en apenas tres pasos: seleccionar el producto, agregarlo al carrito y confirmar la compra y que la plataforma está integrada con los sistemas del Estado y mantiene criterios para impulsar las compras a mipymes y mipymes mujer, las compras regionales y verdes, además de incorporar la valoración de los productos según su relación calidad-precio, garantizando rapidez, eficiencia y transparencia. “Señor presidente Luis Abinader, quiero agradecerle porque cuando se confía en el talento dominicano, cuando se nos da la herramienta, cuando se nos dan las capacidades, demostramos que podemos hacer herramientas de talla mundial”.

Obligatoriedad, transparencia y facilidades para los usuarios

Mediante la Resolución PNP-07-2026, el uso de Eficompras es de carácter obligatorio para todos los órganos y entes del Estado sujetos a la Ley 47-25. Las instituciones contarán con un periodo de adaptación y capacitación de 90 días hábiles, apoyado por programas formativos sincrónicos y asincrónicos a través del Campus Virtual de la DGCP. Para facilitar el acceso, los proveedores inscritos en el RPE pueden ingresar a la plataforma utilizando sus mismas credenciales.

Con la implementación de Eficompras, el Gobierno dominicano reafirma su compromiso con un Estado más ágil, transparente y verdaderamente incluyente, sentando las bases para la futura puesta en marcha de los convenios marco estipulados en la normativa legal.

En la actividad estuvieron presentes el ministro de la Presidencia, José Ignacio Paliza; directores e integrantes de unidades de compras, proveedores y representantes de los distintos sectores productivos del país.

Presidente Abinader entrega RD 85 millones a 400 microempresarios y anuncia ampliación del Programa “Tu Firma es tu Garantía”

San Juan.- Al entregar RD 85 millones de pesos en créditos a 400 microempresarios y emprendedores de San Juan, a través del Consejo Nacional de Promoción y Apoyo a la Micro, Pequeña y Mediana Empresa (Promipyme), el presidente Luis Abinader anunció la ampliación del programa “Tu Firma es tu Garantía” para facilitar el acceso al financiamiento a más mujeres y hombres que impulsan sus negocios, fortalecer las mipymes, generar empleos y dinamizar la economía de la provincia.

Durante la actividad, celebrada en el Centro de Convenciones y Evangelización Monseñor Reynaldo Connors, por motivo del primer aniversario del programa “Tu Firma es tu Garantía”, el presidente Abinader explicó que esta iniciativa nació en San Juan de la Maguana, luego de escuchar a mujeres emprendedoras que enfrentaban dificultades para acceder a los créditos de Promipyme por no contar con un fiador o codeudor. Señaló que algunas se veían obligadas a recurrir a préstamos informales con tasas de interés muy elevadas, situación que motivó la creación del programa.

El mandatario destacó que el programa representa una herramienta de desarrollo económico y justicia social, al facilitar que micro y pequeños empresarios puedan obtener financiamiento para hacer crecer sus negocios. Afirmó que “Tu Firma es tu Garantía” continuará fortaleciéndose en San Juan y que el Gobierno seguirá aumentando la cartera de crédito de Promipyme para llegar a más mujeres y hombres emprendedores.

El gobernante resaltó además el crecimiento del financiamiento destinado al sector agrícola y aseguró que continuará trabajando para ampliar las oportunidades de crédito para las mipymes. Consideró que respaldar a los emprendedores permite fortalecer negocios, generar empleos y crear mejores condiciones para el desarrollo de las comunidades y del país.

Gómez Mazara: “el presidente Abinader pasará a la historia por su apoyo a las mipymes”

En el acto, el director de Promipyme, Fabrizio Gómez Mazara, destacó que “Tu Firma es tu Garantía”, lanzado hace un año en San Juan, busca eliminar una de las principales barreras que enfrentan los microempresarios para acceder al financiamiento: la falta de un garante o codeudor.

El director de Promipyme afirmó que el presidente Abinader pasará a la historia como el mandatario que mayor apoyo ha brindado a las micro, pequeñas y medianas empresas en todo el territorio nacional, al destacar las políticas de financiamiento, capitalización y eliminación de trabas que han favorecido el crecimiento del sector.

Asimismo informó que el programa ha colocado RD 979.3 millones, equivalentes al 8.2 % de la cartera de créditos de Promipyme, para contribuir a ampliar el acceso al crédito formal y reducir la dependencia del financiamiento informal.

Gómez Mazara resaltó que el 62 % de los créditos entregados durante la jornada corresponden a negocios liderados por mujeres, lo que refleja la participación de las emprendedoras en la actividad productiva y el acceso a herramientas financieras para impulsar sus negocios.

El director de Promipyme también destacó el respaldo del Gobierno a las micro, pequeñas y medianas empresas y señaló que la transferencia de RD 1,500 millones realizada a la institución permitió incrementar su cartera de créditos en 39.3 %, hasta alcanzar RD 11,991.7 millones.

La jornada permitió a emprendedores y propietarios de pequeños negocios conocer las alternativas de financiamiento disponibles, recibir orientación sobre los mecanismos para acceder al crédito y explorar opciones para invertir, ampliar sus operaciones y fortalecer su capacidad productiva.

Agradecen al presidente Abinader por llevar más bienestar a las familias de San Juan

En sus palabras de bienvenida, la gobernadora Ana María Castillo agradeció al presidente Luis Abinader y a Promipyme por respaldar a los emprendedores de San Juan y destacó que los créditos representan una oportunidad para fortalecer negocios, generar empleos y mejorar el bienestar de las familias.

En nombre de los beneficiarios, la emprendedora Wanda Ramírez agradeció el respaldo de Promipyme, que le permitió fortalecer su negocio Nelly Snap Service mediante créditos, orientación y capacitación y destacó que estos recursos representan una oportunidad para crecer, generar empleos y aportar al desarrollo de San Juan.

La bendición del acto estuvo a cargo del padre Ramón Emilio Rosario, párroco de la iglesia Cristo Rey y también beneficiario del programa, quien valoró el apoyo de Promipyme a hombres y mujeres que buscan convertir sus ideas en proyectos productivos y contribuir al progreso de sus comunidades.