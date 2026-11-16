San Cristóbal, R. D.– El presidente de la Republica Dominicana Luis Rodolfo Abinader Corona inauguró el Hospital Regional Traumatológico Dr. Fidel Mejía Ramírez, en el municipio Yaguate, provincia San Cristóbal, que fortalece la Red Nacional de Trauma, pasando de cinco a seis centros de esta naturaleza.

La inversión en infraestructura hospitalaria se traduce en salvar vidas, acelerar el tiempo de atención a emergencias y llevar, cada vez más, servicios especializados a la ciudadanía.

“Este hospital se ha construido con dinero del pueblo, es del pueblo y tienen que cuidarlo. Puedo decir, sin exagerar, que este transformará la salud de esta región y lo digo con orgullo y satisfecho por el deber cumplido, para salvar vidas y que esta región Sur siga potencializándose y desarrollándose con apoyo del gobierno”, puntualizó el jefe de Estado.

Agregó que se construyen también nuevos centros traumatológicos en Mao, Sosúa y Villa Vásquez, y se trabaja en un área especial en el hospital regional de San Francisco de Macorís para cubrir todo el país con la red de traumas.

A su llegada, el presidente Abinader realizó un recorrido por el centro, que aporta 62 nuevas camas al sistema hospitalario nacional y también alberga la unidad de quemados más moderna del sistema público del país, con siete cubículos de aislamiento y UCI propia, un área de fisioterapia de última generación y un quirófano completo dentro de la misma sala de emergencias, para actuar con máxima celeridad ante urgencias.

El mismo se concibió como uno de los más avanzados del país y permitirá descongestionar los hospitales en Santo Domingo y el Juan Pablo Pina, en San Cristóbal, que actualmente atiende el 90 % de los pacientes de accidentes de tránsito en la región Sur.

De su lado, el director del Servicio Nacional de Salud (SNS), Julio Landrón, indicó que recibir atención especializada a tiempo o enfrentar un traslado prolongado puede determinar la recuperación de un paciente, la posibilidad de evitar una discapacidad permanente e incluso salvar su vida.

“Hablamos de personas que sufren accidentes de tránsito, caídas, lesiones graves y otras situaciones que, en cuestión de segundos, pueden cambiar por completo la vida de una persona y su familia”.

Otra promesa cumplida

El ministro de Salud, Víctor Atallah, resaltó que con esta entrega se cumple otra promesa del presidente Luis Abinader. “Yo recuerdo que el presidente lo prometió en un Consejo de Ministros y aquí está su promesa cumplida, como la ha hecho en todo el país”. Con esta y otras inversiones, la provincia de San Cristóbal, dijo, ha recibido el respaldo que había faltado en las últimas 5 o 6 décadas.

Servicios y apertura gradual

El Hospital Regional Traumatológico Dr. Fidel Mejía Ramírez cuenta con 17 espacios en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI), 12 puestos de atención en Emergencia, con tres cubículos especializados de trauma shock, cuatro quirófanos totalmente equipados y 23 consultorios médicos. Se ofrecerá atención en cuidado al adolescente, tuberculosis, anatomía patológica e inmunizaciones, laboratorio clínico, área avanzada de imágenes médicas diagnósticas, farmacia y servicios generales.

Hasta finales de noviembre se trabajará en la capacitación y preparación del personal. El primero de diciembre iniciarán las consultas externas, laboratorio e imágenes diagnósticas, áreas de apoyo de cocina y lavandería. Para el 10 de diciembre se pondrán en funcionamiento los servicios de emergencia, salas de internamiento, quirófanos y la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI).

Su construcción abarca un área de más de 14,000 metros cuadrados, con una inversión superior a los RD 3,600 millones en obra civil y equipamiento, detalló el ministro de Vivienda y Edificaciones, Jean Luis Rodríguez.

Red Nacional de Traumas

Esta red está integrada por los hospitales traumatológicos Dr. Darío Contreras, en Santo Domingo Este; Dr. Ney Arias Lora, en Santo Domingo Norte; el Traumatológico y Quirúrgico Profesor Juan Bosch, en La Vega; el Traumatológico de Azua; el Traumatológico de Higüey, y se suma este Hospital Dr. Fidel Mejía Ramírez, en Yaguate, San Cristóbal.

Comprende también el fortalecimiento de las emergencias, unidades de cuidados intensivos, servicios quirúrgicos, así como la articulación con el Sistema Nacional de Atención a Emergencias y Seguridad 9-1-1.

Asimismo, para febrero se prevé la puesta en funcionamiento de un Centro Nacional de Monitoreo y Seguimiento de Pacientes Traumatizados, para interconectar todos los hospitales de trauma del país, facilitar el seguimiento de los pacientes, conocer en tiempo real la disponibilidad y ocupación de camas hospitalarias, coordinar referimientos y traslados, y fortalecer la toma de decisiones ante las emergencias.

SNS alcanza 484 camas para atención en crisis de salud mental en la Red Pública de Servicios de Salud

Santo Domingo.– El Servicio Nacional de Salud (SNS) alcanzó 484 camas para la atención de personas que presentan crisis de salud mental, distribuidas en 65 Unidades de Intervención en Crisis (UIC) habilitadas en hospitales de la Red Pública de Servicios de Salud.

Esta capacidad de atención se distribuye en las diez regiones de salud del país, a través de los Servicios Regionales de Salud Ozama, Yuma, Higuamo, Valdesia, Cibao Norte, Nordeste, Noroeste, Enriquillo, El Valle y Cibao Sur, con unidades ubicadas en distintos puntos del territorio nacional para facilitar el acceso de la población a estos servicios especializados.

Las unidades están destinadas a la evaluación, estabilización y manejo de pacientes que requieren atención por situaciones agudas de salud mental, mediante espacios hospitalarios habilitados para ofrecer atención especializada durante las crisis.

La red incluye centros de diferentes niveles de atención, así como unidades especializadas para la población infantojuvenil y adolescentes, entre ellas las ubicadas en el Hospital Infantil Dr. José Manuel Rodríguez Jimenes (antiguo Santo Socorro), el Hospital Pediátrico Dr. Robert Reid Cabral, el Hospital Provincial Materno Infantil Francisco Antonio Gonzalvo, el Hospital Infantil Regional Universitario Dr. Arturo Grullón y el Hospital Ricardo Limardo, en Puerto Plata.

También cuenta con servicios dirigidos a adolescentes y adultos, como la unidad del Hospital Provincial Nuestra Señora de Regla, en Baní, que atiende a personas a partir de los 14 años.

Asimismo, el SNS ha habilitado Unidades de Intervención en Crisis en centros especializados y maternidades, con el propósito de ampliar la respuesta a grupos de población que requieren atención especializada. Entre estas se encuentran la Maternidad Nuestra Señora de la Altagracia, en Santo Domingo, y el Hospital Materno Jaime Sánchez, en Barahona, incorporados a esta red de servicios.

La distribución territorial de estas unidades comprende hospitales municipales, provinciales, regionales y centros de referencia, entre ellos el Hospital Docente Universitario Dr. Darío Contreras, el Hospital General Dr. Vinicio Calventi, el Hospital Salvador B. Gautier, el Hospital Regional Universitario José María Cabral y Báez, el Hospital Regional Docente Juan Pablo Pina y el Hospital Regional Universitario Dr. Jaime Mota.

SNS anuncia inversión de más de RD 1,000 millones en infraestructura y equipamiento hospitalario en La Vega

Doctor Julio Landrón, director ejecutivo del Servicio Nacional de Salud (SNS)

La Vega.– El director ejecutivo del Servicio Nacional de Salud (SNS), doctor Julio Landrón, informó sobre un conjunto de inversiones en infraestructura y equipamiento hospitalario para la provincia La Vega, que incluyen la construcción del Hospital Regional Materno Infantil, el remozamiento de establecimientos de salud, la incorporación de nuevos equipos y la habilitación de unidades especializadas para ampliar la capacidad de atención de la Red Pública.

Los anuncios fueron realizados durante el sexagésimo segundo Consejo de Ministros en La Vega, encabezado por el presidente Luis Abinader, con la participación de la vicepresidenta Raquel Peña, donde se presentaron los principales proyectos y prioridades de inversión para la provincia.

Entre las obras anunciadas figura el Hospital Regional Materno Infantil de La Vega, cuya construcción contempla una inversión de RD 486,366,043.83. El establecimiento ofrecerá atención especializada a mujeres, recién nacidos, niños y adolescentes de la región del Cibao Central.

La infraestructura contará con tres niveles, 40 camas de internamiento, tres quirófanos, dos salas de parto y áreas de cuidados intensivos maternos, pediátricos y neonatales. También dispondrá de consultas especializadas, emergencia y servicios de internamiento.

El proyecto contempla una capacidad proyectada de 2,200 partos y más de 150,000 atenciones al año. Además, incluirá una Unidad de Intervención Terapéutica Territorial (UITT), para brindar atención especializada a niños con condiciones especiales, y una unidad destinada a la atención de adolescentes.

Su construcción tiene un plazo estimado de 12 a 13 meses, con una fecha de entrega prevista entre enero y febrero de 2028. La puesta en funcionamiento de este centro contribuirá a descongestionar los servicios del Hospital Regional Doctor Luis Morillo King y ampliar la cobertura de atención materno-infantil en La Vega y provincias cercanas.

Durante su intervención, Landrón agradeció a Agustín Burgos y Kelvin Cruz por las gestiones y el interés que mostraron ante el presidente Luis Abinader y el SNS hacer posible la licitación de esta importante obra, cuyo inicio de construcción está previsto próximamente.

El titular del SNS también anunció una inversión superior a RD 350 millones en equipamiento para el Hospital Materno Infantil, con el propósito de dotarlo de la tecnología y los recursos necesarios para ofrecer servicios especializados.

Como parte de los proyectos para ampliar la oferta de servicios, informó además sobre la habilitación de una unidad de hemodiálisis en el Hospital Pedro Antonio Céspedes, de Constanza, y una unidad de pie diabético en el Hospital Regional Doctor Luis Morillo King, que permitirán acercar atenciones especializadas a pacientes de ambas localidades.

A estas iniciativas se suma el remozamiento del Hospital Municipal de Cutupú, con una inversión superior a RD 76 millones, así como la intervención del Hospital Traumatológico y Quirúrgico Profesor Juan Bosch, que contempla recursos por encima de RD 180 millones para mejorar sus instalaciones y las condiciones en que se ofrecen los servicios.

Landrón destacó que estas inversiones forman parte de las acciones del gobierno del presidente Luis Abinader para ampliar la capacidad resolutiva de los establecimientos de la Red Pública, mejorar la infraestructura sanitaria y garantizar servicios de salud especializados y oportunos a la población de La Vega y toda la región.