Medicamentos: $12.66 millones en multas

FLORIDA BAJO LA LUPA

Florida sanciona a 13 intermediarios farmacéuticos por incumplimientos contractuales. Los expedientes revelan protecciones ausentes, respuestas empresariales y una pregunta pendiente: qué cambiará para el consumidor.

Por El Sol de la Florida

11 de noviembre de 2026

TALLAHASSEE, Florida.— Detrás de una receta médica existe una cadena de contratos que ayuda a determinar qué medicamentos cubre un seguro, qué farmacia puede dispensarlos y cómo se distribuyen los pagos. Una revisión de esa estructura ha llevado a Florida a anunciar $12.66 millones en sanciones contra 13 administradores de beneficios farmacéuticos, conocidos como PBM.

El anuncio, realizado el 9 de noviembre por el comisionado de Seguros, Mike Yaworsky, coloca bajo escrutinio a empresas que operan entre planes de salud, fabricantes y farmacias.

Pero los documentos exigen una distinción fundamental: los hallazgos examinados incluyen omisiones de cláusulas contractuales obligatorias. Esas omisiones no demuestran, por sí solas, que cada empresa haya cobrado indebidamente a pacientes o retenido dinero que debía entregar.

Tampoco debe presentarse el monto anunciado como dinero ya cobrado. La Oficina de Regulación de Seguros de Florida, OIR, reconoce que varias compañías cuestionan sus conclusiones o sanciones y están recurriendo a litigios.

Las seis sanciones más elevadas

El listado oficial identifica estas penalidades:

Empresa Sanción anunciada Employee Health Insurance Management, Inc. $2,415,000 Scrip World, LLC $2,230,000 Right Rx FL, LLC $2,115,000 ProAct Inc. $1,845,000 Capital Rx Inc. $1,590,000 Slate Rx LLC $1,360,000

La relación también incluye siete empresas con sanciones menores. Otras tres examinadas aparecen sin excepciones señaladas ni multas.

El tamaño de una penalidad no permite calcular automáticamente cuántos consumidores sufrieron una pérdida económica. La legislación contempla sanciones por infracciones individuales en contratos, lo que puede producir montos elevados sin equivaler a una determinación de daños por esa misma cantidad.

Qué hacen estos intermediarios

Los PBM administran beneficios de medicamentos para planes o programas de cobertura. Entre sus funciones pueden estar procesar reclamaciones, gestionar redes de farmacias, administrar reembolsos y negociar descuentos de fabricantes.

La reforma farmacéutica firmada por el gobernador Ron DeSantis en mayo de 2023 amplió su supervisión.

Las exigencias contractuales incluyen condiciones sobre precios y pagos, acceso a farmacias y continuidad de cobertura. La importancia para el residente es concreta: estas reglas buscan establecer obligaciones verificables en decisiones que pueden afectar dónde obtiene un medicamento y bajo qué condiciones.

Las sanciones anunciadas se relacionan con obligaciones contractuales de intermediarios farmacéuticos. Fotografía de contexto; no corresponde a un caso individual investigado.

Crédito: Ayena / Wikimedia Commons. Imagen de dominio público.

EHIM: cláusulas ausentes y enmiendas propuestas

El informe sobre Employee Health Insurance Management, o EHIM, emitido el 20 de abril de 2026, examinó contratos correspondientes a 2024.

En los 17 contratos con planes o programas revisados, los examinadores señalaron ausencia de términos obligatorios sobre el modelo de precios y el traslado de descuentos de fabricantes.

La empresa aceptó esos hallazgos y presentó evidencia de una enmienda contractual destinada a sus clientes con miembros en Florida.

El expediente documenta una deficiencia contractual y una respuesta correctiva. No establece, por ese hallazgo específico, cuánto dinero habría perdido un paciente.

Scrip World: descuentos sin protección contractual suficiente

El examen de Scrip World, que opera como Meritain Pharmacy Solutions, fue emitido el 14 de mayo de 2026.

De 89 contratos revisados, los examinadores identificaron 70 sin términos suficientes que exigieran trasladar todos los descuentos de fabricantes conforme a la disposición evaluada. En 32 contratos señalaron ausencia de términos sobre el modelo obligatorio de precios.

La compañía aceptó esos hallazgos en las respuestas incorporadas al informe.

La diferencia sigue siendo importante: encontrar una obligación ausente en un contrato no equivale a demostrar que todos los descuentos correspondientes fueron retenidos.

Capital Rx: una disputa sobre el alcance de Florida

El informe de Capital Rx, fechado el 28 de agosto de 2026, contiene desacuerdos expresos.

Los examinadores señalaron 16 de 84 contratos por términos insuficientes sobre acceso a la red de farmacias.

Capital Rx sostuvo que existía lenguaje contractual comparable y que los requisitos de Florida no correspondían a determinados acuerdos de clientes ubicados fuera del estado, incluidos algunos sujetos a legislación federal.

OIR mantuvo el hallazgo porque los acuerdos comprendían servicios para personas con vínculos definidos con Florida.

El expediente muestra una controversia sobre cumplimiento y jurisdicción. La posición administrativa de la agencia no debe confundirse con una sentencia judicial definitiva.

Una multa no es un reembolso al paciente

La legislación establece una multa administrativa de $5,000 por infracción, con cada incumplimiento frente a una farmacia o plan individual considerado separadamente. Los ingresos por estas multas se destinan al Fondo de Ingresos Generales del estado.

Por tanto, el anuncio no crea automáticamente un pago compensatorio para quienes compran medicamentos.

Para evaluar el efecto de la intervención habrá que conocer qué sanciones quedan firmes, cuánto se recauda y qué correcciones se verifican.

OIR informa que muchas empresas han corregido o están corrigiendo problemas. También señala que otros exámenes continúan y que algunas revisiones enfrentan demoras por falta de cooperación.

La próxima prueba será demostrar resultados

La fiscalización merece seguimiento más allá del anuncio inicial. Será necesario distinguir las cláusulas modificadas de los cambios efectivos en las prácticas comerciales.

La ley exige un informe anual de resultados de los exámenes para el gobernador y los líderes legislativos. El correspondiente a 2026 debe presentarse, conforme al calendario legal, a más tardar el 15 de enero de 2027.

Ese documento será una oportunidad para examinar la evolución de los casos. Para el consumidor, la medida relevante será si la supervisión produce obligaciones claras, acceso protegido y mecanismos de cumplimiento que funcionen cuando surge un problema.