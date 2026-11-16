Palacio Nacional, Santo Domingo, R. D.– El presidente Constitucional de la Republica Dominicana Luis Rodolfo Abinader Corona encabezó este domingo la graduación de 2,376 nuevos agentes de la Policía Nacional, con los cuales suman 14,648 los egresados desde 2021, como parte del proceso de reforma y transformación policial impulsado por el Gobierno.

En el acto acompañaron al presidente Abinader, el ministro de Defensa, teniente general Carlos Antonio Fernández Onofre, y el director general de la Policía Nacional, mayor general Ernesto Rafael Rodríguez García.

Los egresados, correspondientes a la promoción 149, María de la Concepción Bona y Hernández, completaron un riguroso programa de diez meses, que incluyó seis meses de formación académica y cuatro de pasantía práctica.

Estos agentes se incorporarán de inmediato a las labores de patrullaje preventivo y a la Dirección General de Seguridad de Tránsito y Transporte Terrestre (Digesett), elevando la fuerza institucional a más de 45,000 miembros.

Con esta nueva promoción, integrada por 1,256 hombres y 1,120 mujeres, el Gobierno alcanza un total de 14,648 policías formados desde 2021, de los cuales 10,794 son hombres y 3,850 mujeres.

Al tomar juramento a los nuevos rasos, el mandatario los exhortó a actuar con estricto apego a la Constitución y las leyes. Asimismo, solicitó un reconocimiento especial para los padres y familiares presentes en el acto.

Posteriormente, entregó diplomas a los graduados más destacados de la promoción: Keisi Liriano Mercedes, en la categoría Conocimiento; Nikaury Carolina González Guillé, en Disciplina; Luisanny Medina Mieses, en Espíritu Policial, y Sara Abigail Uribe Cordones, en Concepto del Deber.

Igualdad de género y expansión del nuevo modelo de patrullaje

Durante el discurso central, la ministra de Interior y Policía, Faride Raful, destacó la alta participación femenina en esta promoción, al señalar que casi la mitad de los graduados son mujeres.

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“Eso habla de una Policía que cada vez se parezca más al país que sirve”, expresó.

Raful también resaltó que este contingente permitirá expandir a todo el territorio nacional el nuevo modelo de patrullaje preventivo, que inició el mes pasado en la provincia La Altagracia, con 990 agentes entrenados y equipados.

“Este proceso de transformación inició en el año 2021, en el gobierno del presidente Abinader, y lo llevan adelante la Policía Nacional, el Ministerio de Interior y Policía y la Comisión para la Reforma Policial. Está dando resultados que se pueden medir. La proporción de agentes en patrullaje pasó de un 12 % a un 35 % de la fuerza en las calles. El nuevo modelo de servicio de patrullaje llegó en octubre a la provincia de La Altagracia para expandirse hacia toda la región Este del país, con 990 nuevos agentes entrenados y equipados, y continuar su expansión hacia el norte y el Gran Santo Domingo durante el primer semestre del próximo año”, manifestó la ministra Raful.

Llama a ejercer la autoridad con prudencia y respeto al Estado de derecho

De su lado, el rector del Instituto Policial de Educación Superior (IPES), Juan Guzmán Badía, llamó a los egresados a ejercer la autoridad con prudencia y respeto al Estado de derecho.

“Reafirmamos nuestro compromiso de seguir formando funcionarios policiales de alta capacidad, con las competencias, los conocimientos y los valores que requiere su gestión de gobierno y que demanda la sociedad dominicana”, expresó.

Resalta la formación en valores para garantizar la seguridad ciudadana

En la misma línea, la directora de la Escuela de Entrenamiento Policial de Gaspar Hernández, coronel Alexandra Familia Acevedo, destacó que cada principio transmitido en las aulas busca responder de manera efectiva a las exigencias de la seguridad ciudadana.

“Formar policías exige paciencia, firmeza y un profundo sentido de pertenencia. Cada enseñanza transmitida y cada principio reforzado pueden influir en decisiones que en el futuro tendrán consecuencias reales en la vida de las personas”, expresó.

En la ceremonia participaron la directora ejecutiva de la Reforma Educativa Policial, Mu-Kien Adriana Sang Ben, y el comisionado ejecutivo para la Reforma Policial, Ernesto García Hernández.

Ministro de la Presidencia, de Interior y Policía y de Defensa encabezan reunión de seguimiento al Plan de Seguridad Ciudadana

Santo Domingo.- El ministro de la Presidencia, José Ignacio Paliza, encabeza este lunes la reunión de seguimiento al Plan de Seguridad Ciudadana, en la que las autoridades evalúan las acciones ejecutadas, los resultados alcanzados y las estrategias orientadas a continuar fortaleciendo la seguridad y la protección de la población en todo el territorio nacional.

La sesión de trabajo se desarrolla en el Salón del Club de Oficiales del Palacio de la Policía Nacional, con la participación de representantes de las instituciones responsables de la seguridad, la defensa, el control migratorio, la prevención del delito y la persecución de la criminalidad.

Acompañan al ministro Paliza, el ministro de Defensa, teniente general Carlos Antonio Fernández Onofre; la ministra de Interior y Policía, Faride Raful; el comandante general de la Armada, vicealmirante Juan Bienvenido Crisóstomo Martínez; el comandante general de la Fuerza Aérea, mayor general Enmanuel Marcelino Souffront Tamayo, y el director general de la Policía Nacional, mayor general Ernesto Rafael Rodríguez García.

También participan la procuradora general de la República, Yeni Berenice Reynoso; el director general de Migración, vicealmirante Luis Rafael Lee Ballester; el presidente de la Dirección Nacional de Control de Drogas (DNCD), vicealmirante José Manuel Cabrera Ulloa; el viceministro de la Presidencia para Proyectos Especiales y Coordinación de Seguridad, Roger G. Pujols; el comisionado ejecutivo para la Reforma Policial, Luis Ernesto García Hernández, y la presidenta de la Comisión Técnica para la Reforma del Sistema Educativo de la Policía Nacional, Mu-Kien Adriana Sang Ben.

En el encuentro están presentes, además, el presidente del Consejo Nacional de Drogas, Alejandro de Jesús Abreu; el director de la Comisión Militar y Policial, coronel Jorge Rivera López; el director de la Dirección General de Seguridad de Tránsito y Transporte Terrestre (Digesett), general Pascual Cruz Méndez; el director de la Policía de Turismo (Politur), general Minoru Matsunaga; el director ejecutivo del Sistema Nacional de Atención a Emergencias y Seguridad 911, coronel piloto Randolfo Rijo Gómez; el director de la Policía Escolar, general Francisco Osoria de la Cruz, y la directora de la Dirección Nacional de Niños, Niñas, Adolescentes y Familia (Dinnaf), Olga Diná Llaverías.

La reunión cuenta también con representantes del Ministerio Público de distintas demarcaciones, entre ellos Ramona Santana, de San Cristóbal; Aura Luz García, de La Vega; Juan Antonio Mateo Ciprián, de María Trinidad Sánchez; Claudia Garrido, de La Altagracia; Suleyka Mateo, de San Pedro de Macorís, y Smaily Yamel Rodríguez, de Duarte.

Asimismo, participan los fiscales titulares Milcíades Guzmán, de Santo Domingo Este; Rosalba Ramos, del Distrito Nacional; Eduard López, de Santo Domingo Oeste; Víctor Mejía, de Valverde; Zoila Agustina Rodríguez Ynfante, de Hermanas Mirabal; Wellington Matos Espinal, de Barahona; Ángel Darío Tejeda Fabal, de Peravia; Yeisin Alcántara, de Dajabón; Yorelbin Rivas, de Espaillat; Quirsa Milagros Abreu, de Santiago, y Kevin Santana, de La Romana.

Herrera entra entre los sectores priorizados por el Gobierno para fortalecer la seguridad

Santo Domingo Oeste.– El Gobierno dominicano, a través del Ministerio de Interior y Policía (MIP), puso en marcha el Programa de Intervención Integral por la Seguridad Ciudadana en Herrera y Buenos Aires de Herrera, con un conjunto de acciones coordinadas para fortalecer la seguridad, recuperar espacios públicos y promover la convivencia comunitaria.

Durante el lanzamiento, la ministra Faride Raful explicó que las medidas responden a un diagnóstico territorial en el que participaron más de 800 personas, cuyas respuestas fueron contrastadas con registros de la Policía Nacional, el Sistema 9-1-1 y las denuncias recibidas por el Ministerio.

“Nada de lo que traemos es improvisado. Esta comunidad ya hizo su parte gestionando sus propias lámparas; al Estado le toca hacer la suya, y por eso hoy traemos 250 luminarias nuevas y la articulación de todas las agencias del Estado para devolverles la paz a quienes echaron raíces aquí”, enfatizó Raful.

En el acto participaron representantes de las instituciones del Estado que forman parte del programa y que tendrán a su cargo la ejecución de las acciones en ambos sectores, bajo la coordinación del Ministerio de Interior y Policía.

Herrera y Buenos Aires de Herrera se convierten así en el tercer y cuarto territorios incorporados a esta estrategia, que contempla diez intervenciones priorizadas por disposición del presidente Luis Abinader y que ya se ha puesto en marcha en Villas Agrícolas, en el Distrito Nacional, y Cienfuegos, en Santiago.

Una intervención coordinada entre instituciones del Estado

El programa articula la participación de instituciones de seguridad, justicia, protección social, educación, salud e infraestructura, bajo la coordinación del Ministerio de Interior y Policía. Entre ellas figuran la Policía Nacional, la Digesett, la DNCD, el Ministerio Público, el Sistema 9-1-1, el Ministerio de la Mujer, el Gabinete de Política Social, Conani, Infotep y el Ayuntamiento de Santo Domingo Oeste.

La estrategia concentra sus acciones en tres áreas prioritarias: prevención y convivencia, mejoramiento del entorno y fortalecimiento de la presencia policial.

Como parte de las medidas, el Gobierno instalará 250 luminarias, mientras que la Digesett intervendrá nueve intersecciones, siete de ellas en la avenida Isabel Aguiar, mediante la rehabilitación de semáforos, la recuperación de aceras y el ordenamiento del tránsito.

Asimismo, la Policía Nacional reforzará el patrullaje preventivo en los puntos y horarios identificados durante el diagnóstico, mientras que el MIP impulsará la formación de mediadores comunitarios para promover la resolución pacífica de conflictos.

Raful explicó que las acciones serán objeto de seguimiento permanente por parte de las instituciones participantes y de la Fuerza de Tarea Conjunta, encabezada cada lunes por el presidente Luis Abinader.

Al destacar el impacto social de la iniciativa, la ministra recordó que en ambos sectores residen más de 19,000 niños, niñas y adolescentes. “Para ellos es este trabajo: para que crezcan viendo una calle iluminada, una policía cercana y vecinos que arreglan sus diferencias conversando, y lo entiendan como lo normal”, expresó.

Presidente Luis Abinader da apertura a la XVI Cumbre Ameripol, que reúne a delegaciones policiales de América, Europa y otros continentes

Santo Domingo.– El presidente Luis Abinader encabezó este miércoles la apertura de la XVI Cumbre Ordinaria de la Comunidad de Policías de América (Ameripol), donde llamó a las autoridades policiales internacionales a fortalecer la cooperación, compartir información y coordinar acciones conjuntas para enfrentar el crimen organizado transnacional e impedir que los delincuentes encuentren refugio en otros países.

Durante su intervención, el mandatario, acompañado del ministro de Defensa, teniente general Carlos Antonio Fernández Onofre, advirtió que la criminalidad ha dejado de ser un problema exclusivo de cada nación y se ha convertido en una amenaza regional e internacional que requiere respuestas coordinadas entre los organismos de seguridad. “El crimen no es nacional, el crimen es regional, el crimen es internacional”, expresó el presidente Abinader, al señalar que los delincuentes aprovechan las fronteras para extender sus operaciones.

En ese sentido, sostuvo que los países deben mantenerse cada vez más unidos, compartir información sobre las organizaciones criminales y fortalecer los mecanismos de cooperación para que los responsables de actividades delictivas no encuentren tranquilidad en ninguna nación. Planteó que cualquier acción criminal debe enfrentarse con el mismo compromiso y determinación mediante una respuesta conjunta de las autoridades policiales.

“Sin seguridad ciudadana no hay desarrollo económico”

El presidente Abinader destacó que la seguridad ciudadana constituye uno de los pilares fundamentales de su gestión gubernamental, al considerar que ningún país puede garantizar bienestar, estabilidad y crecimiento económico sin proteger a sus ciudadanos. “Sin seguridad ciudadana no hay desarrollo económico. Sin seguridad ciudadana no hay calidad de vida. Sin seguridad ciudadana no hay felicidad ni paz entre los ciudadanos de cualquier país del mundo”, manifestó.

El presidente explicó que, tras asumir el Gobierno en agosto de 2020, en medio de la pandemia de COVID-19, su administración comenzó a fortalecer de manera más directa las estrategias de seguridad ciudadana a partir de 2023, mediante la implementación de una fuerza de tarea integrada por las principales autoridades responsables de combatir la delincuencia.

Indicó que este mecanismo permite celebrar reuniones cada lunes para evaluar los principales problemas de seguridad, coordinar acciones y dar seguimiento a los resultados obtenidos. Según el mandatario, el trabajo conjunto ha contribuido a mejorar los indicadores de seguridad durante los últimos años, aunque reconoció que todavía persisten desafíos que requieren atención permanente. “Un solo homicidio, un solo robo es demasiado para nuestro país”, enfatizó.

Destaca importancia de compartir experiencias y estrategias

El mandatario consideró que encuentros como la Cumbre Ameripol permiten a las autoridades policiales intercambiar experiencias exitosas, buenas prácticas y conocimientos sobre estrategias que no han producido los resultados esperados. Asimismo, resaltó la importancia del contacto personal entre los responsables de los organismos de seguridad, al entender que la confianza y las relaciones institucionales facilitan la coordinación frente a las amenazas criminales.

El presidente Abinader reiteró la disposición de la República Dominicana de colaborar con los demás países en el combate a la delincuencia y expresó su deseo de que el encuentro fortalezca tanto la seguridad regional como los vínculos de amistad entre las naciones. “Cuenten con la República Dominicana siempre en esa colaboración”, expresó el gobernante.

Condecoran al mandatario con la Gran Orden Extraordinaria

En el marco de la XVI Cumbre de la Comunidad de Policías de América (Ameripol), el presidente Luis Abinader fue condecorado con la Gran Orden Extraordinaria de ese organismo, en reconocimiento a su compromiso y aportes al fortalecimiento de la seguridad ciudadana y la cooperación policial internacional. La distinción fue impuesta por el secretario ejecutivo de Ameripol y director general de Carabineros de Chile, Marcelo Araya Zapata.

Asimismo, el director general de la Policía Nacional, mayor general Ernesto Rafael Rodríguez García, recibió la Orden de la Comunidad de Policías de América (Ameripol), en reconocimiento a su liderazgo, trayectoria profesional y compromiso con la seguridad ciudadana y la cooperación policial regional. La condecoración fue impuesta por Marcelo Araya Zapata, durante la XVI Cumbre del organismo.

Faride Raful destaca avances de la reforma policial y ratifica compromiso con Ameripol

La ministra de Interior y Policía, Faride Raful, reafirmó el compromiso de la República Dominicana con el fortalecimiento de la cooperación policial internacional para enfrentar el crimen organizado transnacional. La funcionaria advirtió que delitos como el narcotráfico, el tráfico de armas, la trata de personas, el cibercrimen y el lavado de activos representan amenazas que trascienden las fronteras y requieren respuestas coordinadas entre los países.

Asimismo, destacó los avances de la transformación de la Policía Nacional impulsada por el presidente Luis Abinader desde 2021, orientada a modernizar la formación, la doctrina y la relación de los agentes con la ciudadanía.

Raful anunció que la Cámara de Diputados tenía en agenda la ratificación del Tratado de Brasilia, que otorgará personalidad jurídica propia a Ameripol, y señaló que del encuentro surgirá la Declaración de Santo Domingo, con compromisos concretos de cooperación, intercambio de inteligencia e información y persecución del delito.

Director de la Policía Nacional llama a una respuesta continental unificada frente al crimen organizado y las amenazas a la seguridad

El director general de la Policía Nacional, mayor general Ernesto Rafael Rodríguez García, destacó que Santo Domingo se convierte en un escenario estratégico para la seguridad hemisférica, al reunir a representantes de las 39 instituciones policiales miembros de la Comunidad de Policías de América (Ameripol), durante la XVI Cumbre Ordinaria del organismo. En sus palabras de bienvenida, reafirmó el compromiso de la República Dominicana con el fortalecimiento de la cooperación internacional, la seguridad ciudadana y la lucha conjunta contra las amenazas que afectan a los países del continente.

Asimismo, advirtió que el crimen organizado transnacional, el narcotráfico, las amenazas cibernéticas y las nuevas modalidades delictivas exigen respuestas coordinadas, intercambio de inteligencia y mayor confianza entre las instituciones policiales. Enfatizó que ningún Estado puede enfrentar de manera aislada estos desafíos, por lo que llamó a transformar el diálogo en acciones concretas y compromisos sostenibles. “Que nuestra unidad se traduzca en acción y nuestra cooperación en seguridad para las Américas”, expresó.

Importancia de fortalecer la cooperación policial internacional

El secretario ejecutivo de Ameripol y director general de Carabineros de Chile, Marcelo Araya Zapata, destacó la importancia de fortalecer la cooperación policial internacional para enfrentar las crecientes amenazas del crimen organizado transnacional. Durante su intervención, agradeció al presidente Luis Abinader por su respaldo institucional a la seguridad ciudadana, así como a la ministra de Interior y Policía, Faride Raful, y al director general de la Policía Nacional por su compromiso con la organización del encuentro.

Araya Zapata advirtió que las organizaciones criminales están diversificando sus actividades e incorporando nuevas tecnologías, por lo que enfatizó que ninguna institución policial puede enfrentar estos desafíos de manera aislada. En ese contexto, llamó a consolidar mecanismos de coordinación, confianza e intercambio de información entre los países del continente.

Organismos internacionales participan en la cumbre

La XVI Cumbre Ameripol cuenta con representantes de la Organización Internacional de Policía Criminal (Interpol), la Organización de los Estados Americanos (OEA), la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC) y la Oficina Europea de Lucha contra el Fraude (OLAF). Asimismo, participan representantes de instituciones policiales y organismos de seguridad de España, Portugal, Alemania, Francia, Italia, Australia y la República de Corea, entre otros países.

Durante la XVI Cumbre de Ameripol, las delegaciones abordan estrategias conjuntas contra el narcotráfico, el tráfico de armas, la trata de personas y la ciberdelincuencia, priorizando el intercambio de información y la cooperación policial. Además, se contempla la elección de la nueva presidencia del organismo para el período 2027-2028.