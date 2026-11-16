Yaguate, San Cristóbal, R. D.– El presidente de la Republica Dominicana Luis Rodolfo Abinader Corona encabezó este domingo la entrega de 40 nuevos apartamentos del Residencial Villa Esperanza, en el municipio de Yaguate, provincia San Cristóbal, una iniciativa que beneficia a más de 200 personas y amplía el acceso a viviendas dignas, como parte de las acciones del Gobierno para reducir el déficit habitacional y mejorar las condiciones de vida de las familias dominicanas.

Entre las 40 familias beneficiadas figuran dos cuyos hogares están encabezados por personas con discapacidad: una con discapacidad visual y otra con discapacidad física, quienes también tendrán la oportunidad de acceder a una vivienda propia y mejores condiciones de vida.

El ministro de Vivienda, Hábitat y Edificaciones (MIVHED), Jean Luis Rodríguez, explicó que, con esta primera entrega, cerca de 200 personas que anteriormente vivían en condiciones de vulnerabilidad ahora cuentan con un hogar digno y propio, lo que les permitirá disfrutar de mayor estabilidad, tranquilidad y seguridad jurídica.

El funcionario resaltó que hoy 40 familias inician una nueva etapa en sus vidas y reconoció el arduo trabajo del presidente Luis Abinader, quien ha colocado la vivienda digna en el centro de su gestión, como parte de su compromiso con el bienestar de las familias dominicanas.

Rodríguez destacó que el verdadero valor del proyecto no está solamente en la construcción de los edificios o la inversión realizada, sino en las 40 familias que comienzan una nueva etapa, con espacios seguros donde los padres tendrán mayor tranquilidad y sus hijos podrán crecer, estudiar y desarrollar sus sueños.

Una inversión de RD 305 millones

El complejo habitacional Villa Esperanza contempla un total de 80 apartamentos distribuidos en 10 edificios de cuatro niveles, con una inversión aproximada de RD 305 millones. Cada unidad tiene 65 metros cuadrados y dispone de tres habitaciones, sala, comedor, cocina, área de lavado y balcón.

El proyecto también cuenta con parqueos, áreas de juegos infantiles y zonas verdes, además de electrificación exterior, redes de agua potable y aguas residuales, planta de tratamiento, cisterna, garita y verja perimetral, para garantizar servicios y condiciones adecuadas a sus residentes.

El ministro aseguró que el Gobierno continuará trabajando hasta completar las 40 viviendas restantes del residencial en el menor tiempo posible, al tiempo que reconoció el compromiso del presidente Abinader con el acceso de las familias dominicanas a una vivienda digna.

Familias agradecen la entrega de sus hogares

En representación de las familias beneficiadas, Arlenis Valdez agradeció al presidente Luis Abinader y manifestó que la entrega de los apartamentos no solo les proporcionó un techo digno, sino que también les quitó una carga que, como padres, llevaban por la incertidumbre sobre el futuro de sus hijos.

La beneficiaria valoró la oportunidad de contar con un hogar propio, donde las familias podrán construir una nueva etapa de sus vidas con mayor seguridad y tranquilidad.

Acompañaron al presidente Luis Abinader la gobernadora de San Cristóbal, Pura Casilla; el alcalde del municipio de Yaguate, José del Carmen Oviedo Tejeda; el senador Gustavo Lara y el administrador general de la Empresa de Generación Hidroeléctrica Dominicana (Egehid), Rafael Salazar, entre otras autoridades.

Por primera vez, un presidente participa en ceremonia de exaltación al Pabellón de la Fama del Deporte Dominicano

Santo Domingo.- El presidente Luis Abinader participó este domingo en la sexagésima ceremonia de exaltación de 22 atletas y propulsores al Pabellón de la Fama del Deporte Dominicano, honrando una vida de entrega, sacrificio, disciplina y perseverancia.

Al pronunciar breves palabras de bienvenida, Dionisio Guzmán, presidente del Pabellón de la Fama del Deporte Dominicano, destacó la presencia, por primera vez, de un jefe de Estado en este ceremonial, y resaltó a su indiscutible y prolífero apoyo al deporte nacional.

“Cuando apenas quedan algunas semanas del 2026, pasamos revista a estos once meses y lo acontecido en el deporte nacional, sin dudas que el balance es más que positivo. Para muestra, las inversiones del Estado en infraestructuras, la exitosa celebración de los Juegos Centroamericanos y del Caribe y la sobresaliente actuación en las disciplinas de boxeo y atletismo”.

En esta edición no solo se reconoció la trayectoria de atletas, sino también de propulsores: “destacamos el trabajo de quienes forman al atleta, organizan las competencias, fomentan el deporte, obligan a cumplir normas y reglamentos y quienes se encargan de difundir y contribuir a que todo lo realizado en el deporte pueda ser disfrutado en el presente y futuro”, concluyó Guzmán.

Nuevos inmortales del deporte dominicano

Con agradecimiento por el apoyo familiar de manera incondicional, los atletas hoy convertidos en inmortales del deporte dominicano fueron Raúl Aguayo (vela); Roberto Brito (tenis de Mesa); Rafael Soriano (béisbol); Julio Cross (tenis de mesa y propulsor); Euclides Solano (softbol), y Juan José Ubaldo Cabrera (boxeo).

De igual modo, Darío Veras (béisbol); Mariano Reyes (atletismo); María García (judo); Winston Royal (baloncesto); Alex Rodríguez (béisbol); Yudelkis Contreras (pesas y propulsora), y los fallecidos, Ricardo Joseph (béisbol) y Johnny Olivo (béisbol).

Mientras que los propulsores exaltados fueron José Ramón Reyes “Cuqui” (taekwondo); Agustín Brea (árbitro de béisbol y softbol); los fallecidos, Héctor Báez (baloncesto), Domingo Saint Hilaire (crónica deportiva), y Félix Ogando “Gallego” (levantamiento de pesas); asimismo, Luis Mejía Oviedo; Víctor Pascual (boxeo) y Andrés Vanderhorst.

Reconocimientos

Está sexagésima ceremonia de exaltación fue dedicada a las delegaciones de atletismo y boxeo que participaron y fueron ganadoras de medallas de oro en los pasados Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026.

Previo al recibimiento de este reconocimiento, Christopher Melenciano y Jorge Montes, de atletismo, junto con Estefany Almánzar y Disney Ezequiel Molina, de boxeo, dieron inicio al acto con el desfile de las banderas y símbolos.

Como invitados especiales, también fueron reconocidos Javier Sotomayor (Record Mundial en Salto de Altura -1993), y Jimmy Thordsen, presidente del Pabellón de la Fama Puerto Rico.

Otros reconocimientos se otorgaron a la velocista Liranyi Alonso; el anotador oficial en el Estadio Cibao, Rafael “Nakin” González; Enrique Mota Guerrero (Don Tuto), periodista con enfoque en el deporte y el béisbol; al fotógrafo Manuel Jiménez (Manolito); al periodista deportivo Domingo Abreu Peralta (Dimaggio), y la familia Pigozzi, medallistas Centroamericanos 2026.

Estuvieron presentes, el ministro de Deportes, Kelvin Cruz; el presidente del Comité Olímpico Dominicano (COD), Garibaldy Bautista; inmortales del deporte dominicano, demás miembros del Comité Permanente del Pabellón de la Fama del Deporte Dominicano, entre otras personalidades.

Gobierno mantiene medidas para proteger la economía familiar y amplía las oportunidades de desarrollo

Santo Domingo.– La protección de la economía de los hogares dominicanos, el acceso a nuevas oportunidades de formación y conectividad, además del fortalecimiento de la seguridad y la transparencia marcaron la agenda del Gobierno durante esta semana. Así lo destacó el director de la Dirección de Estrategia y Comunicación Gubernamental (Diecom), Félix Reyna, en el Resumen de la Semana.

Precios de los combustibles permanecerán congelados

Uno de los principales anuncios fue la decisión del presidente Luis Abinader de mantener congelados los precios de los combustibles hasta el 7 de enero de 2027, siempre que el subsidio destinado a contener las alzas no supere los RD$1,500 millones semanales. La medida busca mitigar el impacto de la volatilidad de los mercados internacionales y proteger el poder adquisitivo de las familias dominicanas.

En el ámbito de la formación, el programa Talento Digital, impulsado por el Instituto Dominicano de las Telecomunicaciones (Indotel), alcanzó más de 23,700 personas certificadas con su segunda graduación. La iniciativa fortalece las competencias tecnológicas, al igual que amplía las posibilidades de inserción laboral y de emprendimiento.

Reunión con la multinacional SpaceX y XVI Cumbre Ordinaria de la Ameripol

La conectividad fue uno de los ejes principales esta semana. En una reunión en el Palacio Nacional entre el jefe de Estado con ejecutivos de la multinacional SpaceX y autoridades del Instituto Tecnológico de las Américas (ITLA), se abordaron propuestas para extender el acceso a internet mediante antenas Starlink en comunidades que todavía carecen de este servicio, además de fortalecer la formación académica y desarrollar proyectos piloto de conectividad.

En materia de seguridad, la República Dominicana acogió la XVI Cumbre Ordinaria de la Comunidad de Policías de América (Ameripol), con representantes de 39 instituciones policiales, delegaciones y organismos internacionales. El encuentro permitió abordar desafíos como el narcotráfico, el tráfico de armas y la ciberdelincuencia, a fin de fortalecer la cooperación regional frente al crimen organizado.

Más preparación para servidores públicos y nuevo hogar para Marileidy Paulino

A estos esfuerzos se sumó el lanzamiento del Curso Básico de Ética para Servidores Públicos, encabezado por el presidente Luis Abinader. Su plan piloto contempla capacitar a 3,000 empleados de siete instituciones estratégicas vinculadas al manejo de recursos públicos, con el propósito de fortalecer la integridad, prevenir la corrupción y promover una gestión basada en la transparencia y la responsabilidad.

La agenda también incluyó un reconocimiento al desempeño de la campeona olímpica Marileidy Paulino, quien recibió un apartamento en el Ensanche Naco, en cumplimiento de un compromiso asumido por el mandatario. La vivienda le permitirá estar más cerca del Centro Olímpico, reducir sus tiempos de traslado y mejorar las condiciones para sus entrenamientos y la vida familiar.

Vicepresidenta Raquel Peña y Fellito Suberví entregan 1.5 kilómetros saneados de la cañada Guajimía, en beneficio de más de 17,000 habitantes

Santo Domingo Oeste.– La vicepresidenta de la República, Raquel Peña, encabezó junto con el director general de la Corporación del Acueducto y Alcantarillado de Santo Domingo (Caasd), Fellito Suberví, la entrega de 1,489 metros lineales saneados de la cañada Guajimía, una intervención que beneficia directamente a más de 17,000 habitantes de Ciudad Agraria y Bayona.

La obra, ejecutada con una inversión estimada de RD 466.7 millones, busca reducir los riesgos de inundaciones y mejorar las condiciones sanitarias de comunidades que durante décadas han enfrentado problemas asociados al desbordamiento de la cañada y la acumulación de aguas residuales.

El proyecto comprende los tramos Ciudad Agraria 1 y 2, con 700 metros lineales intervenidos, y Bayona, con 789 metros, además de generar beneficios para sectores cercanos como Iván García, Engombe, Manoguayabo y Las Caobas.

Durante el acto, Suberví recordó las dificultades que enfrentaban las familias residentes en las inmediaciones de la cañada, particularmente durante los períodos de lluvia.

“Cuando llovía, a la contaminación cotidiana se sumaba la preocupación por el desbordamiento de la cañada, la pérdida de ajuares y la necesidad de abandonar sus hogares”, expresó el director general de la Caasd.

Saneamiento y recuperación de espacios comunitarios

Los trabajos incluyeron el cierre de los tramos intervenidos mediante estructuras de hormigón armado tipo cajón, como parte de las soluciones de saneamiento pluvial y sanitario.

La intervención también contempló el acondicionamiento de calles, aceras y contenes, así como la instalación de iluminación y la recuperación de espacios deportivos, infantiles y recreativos para el uso de las familias.

Con esta entrega, la Caasd alcanza 23.5 kilómetros de cañadas saneados, de los 63 kilómetros contemplados en su programa de intervención en el Gran Santo Domingo, según informó su director general.

Las obras forman parte de las acciones que desarrolla el gobierno del presidente Luis Abinader para atender necesidades de saneamiento y mejorar las condiciones de vida en sectores del Gran Santo Domingo.

En el acto acompañaron a la vicepresidenta la gobernadora de la provincia Santo Domingo, Lucrecia Santana Leyba; el alcalde de Santo Domingo Oeste, Francisco Peña; el director de la Dirección de Información y Defensa de los Afiliados (DIDA), Elías Báez; el director de Desarrollo Provincial, José Andújar; el director general de Desarrollo de la Comunidad, Modesto Guzmán, y la viceministra de la Juventud, Paola Dirocie.

También participaron diputados, regidores y representantes de juntas de vecinos y organizaciones comunitarias.

Vicepresidenta Raquel Peña expondrá en El Salvador la experiencia dominicana en fortalecimiento institucional

Santo Domingo.- La vicepresidenta de la República, Raquel Peña, viajará este domingo 15 de noviembre a El Salvador para participar en la II Conferencia Internacional sobre Estado y Democracia (CIED 2026), que se celebrará los días 16 y 17 de noviembre, por invitación del vicepresidente salvadoreño, Félix Ulloa.

Durante el acto inaugural del lunes 16 de noviembre, Peña tendrá a su cargo la intervención especial “Instituciones sólidas, democracia estable: la experiencia de la República Dominicana y su aporte a la gobernanza regional”, en la que compartirá la trayectoria democrática del país y los esfuerzos impulsados por el gobierno del presidente Luis Abinader para fortalecer las instituciones y mejorar su capacidad de respuesta a las necesidades de la ciudadanía.

La intervención será transmitida en vivo a través de la página web oficial de la CIED 2026, cied.sv.

La vicepresidenta también abordará la importancia de la cooperación regional frente a los desafíos compartidos, incluida la situación de seguridad en Haití, en consonancia con la posición expresada por el presidente Abinader sobre la necesidad de respaldar los esfuerzos internacionales dirigidos a enfrentar la violencia de las organizaciones criminales en el vecino país.

Como parte de su agenda oficial, Peña sostendrá este domingo una reunión bilateral con el vicepresidente salvadoreño, en la que se prevé abordar asuntos de interés común y continuar fortaleciendo las relaciones de cooperación entre la República Dominicana y El Salvador.

El lunes, tras su intervención, participará en las actividades previstas por los organizadores y en un almuerzo ofrecido por el vicepresidente salvadoreño.

La salida de la vicepresidenta está prevista para este mediodía desde la Base Aérea de San Isidro.