Presidente Luis Abinader encabezará el lanzamiento del programa “El Presidente en el Barrio” este fin de semana. Otras Noticias Presidenciales

Boston, Massachussets, USA

Palacio Nacional, Santo Domingo, R. D.- El presidente Costitucional de la Republica Dominicana Luis Rodolfo Abinader Corona desarrollará este sábado y domingo una apretada agenda de trabajo que incluye la inauguración de obras de infraestructura.

Asi, como la entrega de títulos de propiedad y apartamentos, entre otras actividades como encuentros con jóvenes y comunidades y jornadas de inclusión social en distintas localidades del país,veamos la agenda del Mandatario Dominicano:

Sábado 24 de octubre–San Cristóbal

La agenda del mandatario iniciará a las 10:30 de la mañana con su participación en la graduación del Instituto Politécnico Loyola, donde cientos de jóvenes recibirán sus títulos técnicos para incorporarse al mercado laboral. La actividad se celebrará en el Auditorio Mayor de la institución.

Distrito Nacional

Más adelante, a las 12:30 del mediodía, el presidente Luis Abinader encabezará la inauguración del saneamiento pluvial y sanitario de la cañada Girasoles, obra dirigida a mejorar el drenaje y las condiciones ambientales y sanitarias de las comunidades del entorno.

Santo Domingo Norte

Posteriormente, a la 1:15 de la tarde, el jefe de Estado sostendrá un encuentro con 400 jóvenes estudiantes de los distritos escolares de los municipios Santo Domingo Norte y La Victoria. La actividad se realizará en el Club Osvaldo Rafael Mercedes (CROM).

A las 2:30 de la tarde, el mandatario entregará 393 títulos de propiedad, de los cuales 283 corresponden a Lotes y Servicios y 110 al proyecto Invivienda Santo Domingo. La entrega que tiene el propósito de brindar seguridad jurídica a las familias beneficiarias sobre sus terrenos se llevará a cabo en el polideportivo de Lotes y Servicios.

Santo Domingo Este

La jornada continuará a las 3:30 de la tarde con la inauguración del techado del Politécnico Ave María, infraestructura destinada a fortalecer los espacios para las actividades educativas, deportivas y recreativas de los estudiantes.

A las 4:15 de la tarde, el presidente Luis Abinader encabezará la inauguración de 97 apartamentos del residencial Acacias I, como parte de las iniciativas del Gobierno orientadas a ampliar el acceso a viviendas para las familias dominicanas.

Distrito Nacional

El mandatario concluirá las actividades del sábado a las 5:00 de la tarde con el encuentro “El Presidente en el Barrio”, junto a residentes de los sectores San Lázaro, Ciudad Nueva, San Carlos y Villa Francisca en el Club San Lázaro.

Domingo 25 de octubre–Santiago de los Caballeros

El presidente Luis Abinader iniciará las actividades del domingo a las 11:00 de la mañana con el programa de cambio de fogones por estufas, que busca sustituir el uso de fogones de leña y carbón, lo cual contribuye a proteger la salud de las personas en condiciones de vulnerabilidad y a preservar el medioambiente. La actividad se realizará en el polideportivo del Club Plaza Valerio e impactará a 2,282 personas.

A las 12:00 del mediodía, el jefe de Estado encabezará una Jornada de Inclusión Social Primero Tú en la Escuela Griselis Martínez, ubicada en el barrio Pekín, con el propósito de acercar servicios y asistencia a los residentes de la comunidad.

La agenda continuará a la 1:00 de la tarde con otra Jornada Primero Tú en la Escuela Julio Alberto, en el sector La Yagüita del Pastor.

El presidente Luis Abinader finalizará su jornada de trabajo a las 2:00 de la tarde con una tercera Jornada de Inclusión Social Primero Tú, que tendrá lugar en el bajo techo Ambiórix Rodríguez, en Cienfuegos, para facilitar el acceso de la población a servicios y programas sociales.

Raquel Peña destaca liderazgo en exportación cigarros de RD

La vicepresidenta Raquel Peña junto al director del INTABACO, Iván Hernández, encabezaron el acto en Santiago.

SANTIAGO DE LOS CABALLEROS.– La vicepresidenta de la República, Raquel Peña, encabezó el lanzamiento de la cosecha tabacalera 2026-2027, organizado por el Instituto del Tabaco de la República Dominicana (INTABACO), donde destacó el aporte económico de esta industria y el posicionamiento del país como principal exportador mundial de cigarros.

Durante su intervención, Peña señaló que el tabaco representa el 10 % de las exportaciones nacionales, con ventas anuales superiores a US$1,340 millones, lo que lo sitúa como el tercer producto de exportación del país, después del oro y los insumos médicos.

Asimismo, indicó que entre enero y junio de 2026 las exportaciones de tabaco, cigarros y cigarrillos superaron los US$802 millones, de los cuales el 78.5 % tuvo como destino Estados Unidos.

La vicepresidenta resaltó que la actividad tabacalera tiene presencia en 15 provincias y genera más de 122,000 empleos, constituyendo una importante fuente de ingresos para las familias vinculadas con su producción y comercialización.

Peña destacó que el Gobierno del presidente Luis Abinader continúa respaldando el fortalecimiento de la industria mediante el Plan de Relanzamiento del Sector Tabacalero, orientado a modernizar los procesos productivos y ampliar las oportunidades de acceso a los mercados internacionales.

También valoró la tradición del tabaco dominicano y su reconocimiento como parte del patrimonio cultural del país, así como la importancia de preservar los conocimientos que han permitido consolidar esta actividad a lo largo de generaciones.

NUEVA COSECHA PROYECTA 330,000 QUINTALES DE TABACO

De su lado, el director del INTABACO, Iván Hernández Guzmán, informó que para el período 2026-2027 se proyecta la siembra de más de 120,000 tareas, con una producción estimada de 330,000 quintales de tabaco.

Explicó que la industria sustenta la elaboración de más de 8,400 millones de cigarros prémium y mecanizados al año, con presencia del producto dominicano en 148 países.

Por su parte, el ministro de Agricultura, Francisco Oliverio Espaillat, destacó el respaldo a los productores mediante financiamientos a tasa cero y asistencia técnica, además de programas de preparación de terrenos y capacitación desarrollados a través del INTABACO.

En tanto, Ciro Cascella, presidente de la Asociación de Productores de Cigarros de la República Dominicana (PROCIGAR), calificó como positivo el trabajo conjunto que realizan los sectores público y privado para potenciar el crecimiento de la industria.

Asimismo, Melisa Polanco, productora de tabaco de Las Matas de Santa Cruz, agradeció el apoyo y la capacitación del INTABACO, que han permitido incorporar cada vez más mano de obra calificada e incrementar el empleo.

La actividad también contó con la presencia de la consejera agrícola de la Embajada de Estados Unidos, Raquel Bickford; los alcaldes de Santiago y Villa González, Ulises Rodríguez y César Álvarez, respectivamente; y el presidente de la Asociación Dominicana de Cigarros y Tabacos, Radhamés Rodríguez.

Además, asistieron el director general de la Corporación del Acueducto y Alcantarillado de Santiago (CORAASAN), Andrés Cueto; el director general de ProDominicana, Vladimir Pimentel; miembros del Consejo Directivo del INTABACO y representantes del sector empresarial.

El inicio de la cosecha 2026-2027 marca una nueva etapa de producción para una industria con amplia presencia territorial, cuya actividad contribuye a la generación de empleos y al crecimiento de las exportaciones de la República Dominicana.

Abinader realiza múltiples nombramientos consulares

El presidente de la República Dominicana, Luis Rodolfo Abinader Corona, realizó múltiples designaciones consulares y diplomáticas, a través del decreto 705-26.

El abogado licenciado Geraldo Felipe Santana Báez

Con esta orden presidencial quedó nombrada, como segunda secretaria en la Embajada de la República Dominicana en Chile, Erika Merlina Navarro Tejeda. El abogado licenciado Geraldo Felipe Santana Báez quedo designado auxiliar consular en el Consulado General de la Republica Dominicana en Santiago de Chile, Republica de Chile. Esmirna de los Santos Encarnación que designada auxiliar consular en el Consulado General de la Republica Dominicana en Santiago d Chile, Republica de Chile.

De manera similar, Nilian Josefina Reynoso de la Cruz fue designada vicecónsul en el Consulado General de la República Dominicana en Paterson, Nueva Jersey, Estados Unidos de América. En ese mismo país, pero en el Consulado General de la República Dominicana en Miami, Florida, fue nombrada como vicecónsulMiguelina de la Salud Ortiz Jansen de Suverbí.

En cambio, Nury Altagracia Abréu Duarte quedó designada vicecónsul en el Consulado General de la República Dominicana en Milán, Italia. Además, Manuel Antonio Carrasco Ramos fue designado vicecónsul en el Consulado General de la República Dominicana en Sevilla, Reino de España.

Asimismo, David Herrera Sánchez quedó designado vicecónsul en el Consulado General de la República Dominicana en Nueva York, Nueva York, Estados Unidos.

Luis Ernesto Zoquier Paniagua fue designado vicecónsul en el Consulado General de la República Dominicana en Santa Cruz de Tenerife, Islas Canarias, Reino de España.

Iván Ignacio Tapia Linares quedó designado vicecónsul en la Sección Consular de la Embajada de la República Dominicana en Buenos Aires, República Argentina.

Cesario Rigoberto Santana Cruz fue designado vicecónsul en el Consulado General de la República Dominicana en Miami, Florida, Estados Unidos de Norteamerica. José Gabriel Sosa Cedeño quedó designado vicecónsul en el Consulado General de la República Dominicana en Santa Cruz de Tenerife, Islas Canarias, Reino de España.

Melecia Mireya Almonte Taveras fue designada vicecónsul en el Consulado General de la República Dominicana en San Juan, Puerto Rico, Estado Libre Asociado.

Con esta orden presidencial quedó nombrada, como segunda secretaria en la Embajada de la República Dominicana en Chile, Erika Merlina Navarro Tejeda. De manera similar, Nilian Josefina Reynoso de la Cruz fue designada vicecónsul en el Consulado General de la República Dominicana en Paterson, Nueva Jersey, Estados Unidos de América. En ese mismo país, pero en el Consulado General de la República Dominicana en Miami, Florida, fue nombrada como vice cónsul Miguelina de la Salud Ortiz Jansen de Suverbí.

En cambio, Nury Altagracia Abréu Duarte quedó designada vicecónsul en el Consulado General de la República Dominicana en Milán, Italia.