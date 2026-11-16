Santo Domingo Este, R. D.- La Academia Aérea “General de Brigada Piloto Frank Andrés Feliz Miranda”, de la Fuerza Aérea de República Dominicana, conquistó el primer lugar en la XXIX edición de los Juegos Deportivos de Cadetes y Guardiamarinas de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional, sumando su decimocuarto campeonato en la historia de estas competencias.

La ceremonia de clausura estuvo encabezada, en representación del ministro de Defensa, por el mayor general Jorge Iván Camino Pérez, ERD, inspector general de las Fuerzas Armadas, junto al mayor general piloto Enmanuel M. Souffront Tamayo, FARD, comandante general de la Fuerza Aérea de República Dominicana, y el mayor general piloto Rafael Alegría Arias, FARD, presidente de la Confederación Deportiva de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional.

Como parte de la premiación, el comandante general de la FARD recibió la copa de campeón acompañado del coronel piloto Miguel Antonio Torres Rodríguez, FARD (DEM), director de la Academia Aérea. La entrega constituyó uno de los momentos centrales de la jornada, al reconocer el resultado alcanzado por los cadetes de la institución en esta edición de los juegos.

También fueron distinguidos los participantes que sobresalieron en las competencias individuales. El cadete de cuarto año Roberto Mariscal Cubilla, FARD, recibió el reconocimiento como mejor atleta masculino, mientras que entre las deportistas destacadas figuraron la cadete de cuarto año Pamela Pichardo Pérez, FARD, y la cadete de segundo año Yuleisy Cuevas, ERD.

Los Juegos Deportivos de Cadetes y Guardiamarinas constituyen un espacio de encuentro entre los centros de formación militar y policial del país, en el que sus estudiantes ponen a prueba sus capacidades físicas y deportivas. La participación en estas competencias complementa su formación mediante la disciplina, el trabajo en equipo y el desarrollo de habilidades propias de la práctica deportiva.

También fueron distinguidos los participantes que sobresalieron en las competencias individuales. El cadete de cuarto año Roberto Mariscal Cubilla, FARD, recibió el reconocimiento como mejor atleta masculino, mientras que entre las deportistas destacadas figuraron la cadete de cuarto año Pamela Pichardo Pérez, FARD, y la cadete de segundo año Yuleisy Cuevas, ERD.

Los Juegos Deportivos de Cadetes y Guardiamarinas constituyen un espacio de encuentro entre los centros de formación militar y policial del país, en el que sus estudiantes ponen a prueba sus capacidades físicas y deportivas. La participación en estas competencias complementa su formación mediante la disciplina, el trabajo en equipo y el desarrollo de habilidades propias de la práctica deportiva.

La ceremonia de clausura estuvo encabezada, en representación del ministro de Defensa, por el mayor general Jorge Iván Camino Pérez, ERD, inspector general de las Fuerzas Armadas, junto al mayor general piloto Enmanuel M. Souffront Tamayo, de la Fuerza Aerea de la Republica Dominicana (FARD), comandante general de la institución, y el mayor general piloto Rafael Alegría Arias, FARD, presidente de la Confederación Deportiva de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional. En el acto, el comandante general de la FARD recibió la copa de campeón acompañado del coronel piloto Miguel Antonio Torres Rodríguez, FARD (DEM), director de la Academia Aérea.

Ademas, el mayor general piloto Rafael Alegría Arias, FARD, presidente de la Confederación Deportiva de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional. En el acto, el comandante general de la FARD recibió la copa de campeón acompañado del coronel piloto Miguel Antonio Torres Rodríguez, FARD (DEM), director de la Academia Aérea.

La premiación también distinguió el desempeño individual de los participantes. El cadete de cuarto año Roberto Mariscal Cubilla, FARD, fue reconocido como mejor atleta masculino. Asimismo, se destacó la participación de la cadete de cuarto año Pamela Pichardo Pérez, FARD, y de la cadete de segundo año Yuleisy Cuevas, ERD.

Fuerza Aérea de República Dominicana realiza caminata por el Día Mundial de la Diabetes

Fuerza Aérea de República Dominicana realiza caminata por el Día Mundial de la Diabetes.

SANTO DOMINGO ESTE, RD.– La Fuerza Aérea de República Dominicana, a través del Hospital Militar Universitario Docente «Dr. Ramón de Lara», realizó una caminata con motivo del Día Mundial de la Diabetes, que se conmemora cada 14 de noviembre, con el propósito de promover la prevención, la detección temprana y el control de esta enfermedad.

La actividad estuvo encabezada por el mayor general piloto Enmanuel M. Souffront Tamayo, FARD, comandante general de la institución, acompañado de su esposa, señora Jenny Guillermo de Souffront, presidenta de la Asociación de Esposas de Oficiales de la Fuerza Aérea de República Dominicana (Aeofard), y del coronel médico Juan C. Carrasco Natali, FARD, director del referido centro hospitalario.

La caminata se realizó en las instalaciones de la Base Aérea San Isidro, partiendo desde el Hospital y recorriendo el Barrio de Oficiales, con la participación de miembros del Estado Mayor Ampliado de la FARD, damas que integran la directiva de Aeofard, personal médico y otros miembros de la institución.

Durante la jornada se destacó la importancia de la actividad física, la alimentación equilibrada y los chequeos médicos periódicos como medidas para reducir los factores de riesgo y favorecer la detección oportuna de la diabetes, así como la necesidad del seguimiento médico para prevenir complicaciones asociadas a esta enfermedad.

Comandante General de la Fuerza Aérea preside XXIII Sesión Ordinaria del CONASAC en representación del ministro de Defensa

Punta Cana.- El mayor general piloto Enmanuel M. Souffront Tamayo, FARD, comandante general de la Fuerza Aérea de República Dominicana, presidió, en representación del ministro de Defensa, teniente general Carlos Antonio Fernández Onofre, ERD, la XXIII Sesión Ordinaria del Comité Nacional de Seguridad de la Aviación Civil (CONASAC), celebrada en Punta Cana, acompañado del general de brigada piloto Manuel Abad García Lithgow, FARD, director general del Cuerpo Especializado en Seguridad Aeroportuaria y de la Aviación Civil (CESAC).

El encuentro reunió a representantes de las instituciones que integran este organismo, quienes abordaron temas orientados al fortalecimiento de la seguridad de la aviación civil y la optimización del tránsito de pasajeros en las terminales aeroportuarias del país.

Previo a la sesión, las autoridades realizaron un recorrido por el Aeropuerto Internacional de Punta Cana, donde conocieron las innovaciones implementadas en materia de seguridad aeroportuaria y de la aviación civil.