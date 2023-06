Leer y Comprender es la Clave del Éxito

Cada día que pasa se incrementa el numero de personas que no saben leer, no saben escribir y no saben comunicarse de forma correcta. Las redes sociales han venido como la salvación para que se propaguen las formas incorrectas de comunicación con todo tipo de atrocidades gramaticales. La justificación de la ignorancia nunca debe ser aceptada. Nuestra juventud necesita las herramientas para poder competir con el mundo. Ignorando sus deficiencias y dejando que sigan ignorantes no es la solución. Especialmente cuando la población es una minoría que sigue siendo discriminada y marginada en todos los aspectos.

Según un informe de la UNESCO, 244 millones de niños y jóvenes de todo el mundo no asisten a la escuela, 763 millones de jóvenes y adultos son analfabetos y menos del 5% de la población mayor de 15 años participa en la educación de adultos, en casi un tercio de los países del mundo. Su derecho a la educación está siendo violado.

Vemos como los equipos tecnológicos han colaborado en prevenir el aprendizaje de los jóvenes mediante el contenido atractivo y el aspecto social que facilita la comunicación instantánea. Si usáramos las herramientas tecnológicas para promover la lectura y la escritura, tal vez se pudiera incrementar el aprovechamiento masivo en vez de tener a los jóvenes como autómatas mirando su teléfono todo el día sin producir algún contenido para su desarrollo académico.

El ignorar el asunto y seguir educando a nuestros niños y jóvenes con el método del siglo pasado en las escuelas ya no funciona y es una perdida de tiempo. Por eso en los países como Finlandia, Singapur, Alemania y China han progresado porque se han movido a un currículo mas dinámico y atractivo para todos. La lectura y la escritura esta presente en todas las actividades educativas. No es centrado en un libro comercial del extranjero para que se siga como una receta de cocina. En estos momentos hay libros electrónicos gratis que se pueden leer desde su teléfono. Si no le gusta leer, los puede escuchar como podcast. Si no le gusta escuchar los puede ver en YouTube y otras plataformas disponibles en la internet.

Estamos educando seres humanos que deben prepararse para un futuro que viene con exigencias de conocimientos y destrezas que no estamos ofreciendo en las escuelas publicas. Hay que reponer toda la infraestructura de energía eléctrica, agua y edificios que ya esta colapsando en muchos países. La manera que se ofrecen servicios a las personas no depende de un papel o un permiso. La educación no debe depender de un libro de texto, de unas preguntas y de un examen. El darle un contenido en clase a un estudiante que ya se encuentra en la internet es un absurdo. Para eso no hace falta gastar tantos millones en maestros y administradores. La escuela publica es actualmente un centro de cuido extremadamente caro donde se pierde el tiempo y se engaña a todo el que es cómplice del discrimen que se comete al no educar a los jóvenes hispanos.

Hay que ensenarles a todos a leer, escribir y a comunicarse de forma efectiva. Hay que enseñarles a pensar y a como resolver problemas de una manera sistemática mediante las investigaciones guiadas por un maestro que sepa investigar y hacer preguntas a sus alumnos.

Vemos que cada día hay mas personas analfabetas que no saben hablar, escribir ni comprenden las lecturas de forma efectiva. Todo padre of tutor deber ser responsable por los jóvenes que tiene a su cargo. La escuela no es la responsable de toda la educación. Los padres y la sociedad en general tenemos que comenzar a trabajar juntos para salvar a los niños y jóvenes hispanos de un futuro de ignorancia, desempleo, dependencia y hambre.

ref: https://www.unesco.org/es/articles/dia-internacional-de-la-educacion-2023-hay-que-dar-prioridad-la-educacion-para-acelerar-el-avance

