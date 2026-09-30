La República Dominicana fortalece relaciones, inversión y cooperación durante agenda del presidente Luis Abinader en Nueva York

Nueva York.- La ciudad de Nueva York fue el escenario de una intensa agenda de trabajo del presidente Luis Abinader durante su participación en el 81.º período de sesiones de la Asamblea General de las Naciones Unidas, con encuentros de alto nivel orientados a fortalecer las relaciones internacionales, atraer nuevas inversiones, ampliar los vínculos comerciales y promover iniciativas de cooperación en beneficio del país. Así lo destacó el director de la Dirección de Estrategia y Comunicación Gubernamental (Diecom), Félix Reyna, durante el Resumen de la Semana.

La República Dominicana ante la ONU

Durante su intervención ante la Asamblea General de las Naciones Unidas, el presidente Luis Abinader presentó los avances económicos y sociales alcanzados por el país, entre ellos la reducción de la pobreza monetaria a 14.6 %, el logro anticipado de la meta de Hambre Cero, la inversión extranjera directa que superó los USD 5,000 millones y las exportaciones cercanas a los USD 16,000 millones.

En ese mismo escenario, el mandatario llamó a pasar de las decisiones a la acción frente a la crisis de Haití.

Reuniones de alto nivel

La agenda también abrió espacios para promover al país como destino de inversión. Ante empresarios y líderes iberoamericanos, el jefe de Estado expuso las condiciones de estabilidad y crecimiento de la economía dominicana y presentó oportunidades en sectores como semiconductores, turismo y tierras raras.

Además, participó en el Diálogo de Alto Nivel del BID sobre Inteligencia Artificial, donde planteó la importancia de que América Latina cuente con una estrategia que permita avanzar de manera simultánea en el desarrollo y la regulación de esta tecnología.

Inicia entrega del pasaporte electrónico en Nueva York

Como parte de las acciones dirigidas a los dominicanos residentes en el exterior, el mandatario encabezó la entrega oficial del pasaporte electrónico para ciudadanos dominicanos en Nueva York, Nueva Jersey y Boston, dando inicio a su despliegue internacional.

En otro orden, durante la agenda, fueron reconocidos a través del Index 14 dominicanos por sus aportes y trayectorias en Estados Unidos y se anunció la entrega de 300 becas para jóvenes residentes en Nueva York. La iniciativa contempla 100 becas de posgrado, 100 de grado y 100 para formación tecnológica en el Instituto Tecnológico de las Américas (ITLA), tomando en cuenta el desempeño académico y los méritos de los estudiantes.

Insignia de Oro de Americas Society

Asimismo, el presidente Luis Abinader recibió la Insignia de Oro, máximo reconocimiento de Americas Society, por su liderazgo y el impacto de su gestión en la República Dominicana y el hemisferio. La organización resaltó su labor en la recuperación económica del país, el fortalecimiento de la democracia y las instituciones, así como el impulso a la cooperación regional.