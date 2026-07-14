KISSIMMEE 360

La información que mueve a nuestra ciudad

Edición No. 1 | Martes, 14 de julio de 2026

Por Marcos A. Tejeda

Publisher & Editor-in-Chief

El Sol de la Florida

Mientras la mayoría de los medios se limitan a informar sobre lo que ocurrió ayer, en El Sol de la Florida creemos que nuestro compromiso va mucho más allá. Nuestro deber es explicar lo que está ocurriendo hoy y, sobre todo, analizar cómo esas decisiones impactarán el futuro de nuestra comunidad.

Con ese propósito nace Kissimmee 360, una nueva columna editorial que publicaremos de forma permanente para mantener informados a nuestros lectores sobre los acontecimientos más importantes de Kissimmee, el Condado de Osceola y la Florida Central.

Aquí encontrará noticias, investigaciones, desarrollo económico, seguridad, educación, comunidad y aquellos temas que, aunque muchas veces pasan desapercibidos, tienen un efecto directo en nuestra calidad de vida.

Bienvenidos a esta primera edición.

CIUDAD

¿Está creciendo Osceola demasiado rápido?

Durante los últimos años hemos visto cómo nuevas comunidades residenciales, centros comerciales, hoteles, industrias y proyectos de infraestructura han cambiado por completo el panorama de Osceola County.

El crecimiento económico representa una gran oportunidad para nuestra región. Genera empleos, atrae inversión y fortalece la economía local. Sin embargo, también plantea preguntas que merecen respuestas.

¿Están creciendo nuestras carreteras al mismo ritmo que las nuevas viviendas?

¿Tendremos suficientes escuelas para atender el aumento de estudiantes?

¿Nuestros hospitales podrán responder a una población cada vez mayor?

¿Quién planifica realmente el futuro del condado?

En los próximos días, El Sol de la Florida iniciará una serie especial de investigaciones para responder estas interrogantes y analizar los principales proyectos que transformarán a Osceola durante la próxima década.

COMUNIDAD

La solidaridad continúa llegando hasta Venezuela

La comunidad venezolana de la Florida Central mantiene activas varias campañas de ayuda humanitaria tras el devastador terremoto que ha dejado miles de víctimas.

Durante las últimas semanas, iglesias, organizaciones comunitarias y voluntarios han unido esfuerzos para recolectar alimentos, medicamentos y artículos de primera necesidad que serán enviados a las zonas más afectadas.

La respuesta de nuestra comunidad demuestra, una vez más, que la solidaridad no conoce fronteras.

SEGURIDAD

Continúa la investigación por la muerte de un menor en Kissimmee

La Oficina del Sheriff del Condado de Osceola mantiene abierta la investigación sobre el fallecimiento de un niño que recibió un disparo durante el pasado fin de semana.

Las autoridades aún no han divulgado todos los detalles del caso mientras continúan entrevistando testigos y recopilando evidencia.

Desde este espacio reiteramos la importancia de mantener las armas de fuego correctamente aseguradas dentro del hogar para prevenir tragedias similares.

INVESTIGACIÓN

Hogares clandestinos bajo la lupa

Una de las investigaciones más importantes que actualmente se desarrolla en la Florida Central involucra una presunta red de hogares asistidos que operaba sin las licencias correspondientes.

Las autoridades arrestaron a los presuntos responsables y trasladaron a decenas de adultos mayores hacia instalaciones autorizadas.

Sin embargo, todavía quedan muchas preguntas sin responder.

¿Cómo pudieron operar durante tanto tiempo?

¿Por qué cientos de llamadas de emergencia no provocaron una intervención inmediata?

¿Quién supervisaba realmente estos establecimientos?

El Sol de la Florida continuará investigando este caso hasta conocer toda la verdad.

NEGOCIOS

Kissimmee continúa atrayendo nuevas inversiones

La ciudad mantiene uno de los ritmos de crecimiento económico más sólidos de la Florida Central.

Nuevos restaurantes, comercios, proyectos residenciales y centros logísticos siguen llegando al mercado local impulsados por el aumento poblacional y la ubicación estratégica del condado.

Para empresarios e inversionistas, Osceola continúa siendo uno de los mercados con mayor potencial de crecimiento del estado.

EDUCACIÓN

Preparativos para el nuevo año escolar

El Distrito Escolar de Osceola continúa realizando mejoras en sus instalaciones y preparando el inicio del próximo año académico.

Las autoridades educativas trabajan para responder al crecimiento constante de la matrícula estudiantil, uno de los principales desafíos derivados del acelerado desarrollo del condado.

NUESTRA OPINIÓN

El crecimiento debe ir acompañado de planificación

En El Sol de la Florida creemos en el desarrollo económico.

Creemos en la inversión.

Creemos en la creación de empleos.

Pero también creemos que el crecimiento debe estar acompañado de infraestructura, transparencia y planificación responsable.

No basta con construir más viviendas.

También debemos construir mejores carreteras, ampliar hospitales, fortalecer la seguridad pública, proteger nuestros recursos naturales y garantizar que las decisiones de hoy beneficien a las próximas generaciones.

El futuro de Osceola no debe medirse únicamente por la cantidad de edificios que se construyen, sino por la calidad de vida que ofrece a quienes llaman a esta comunidad su hogar.

EL DATO DE HOY

Osceola County continúa posicionándose entre los condados con mayor crecimiento poblacional de Florida, impulsado por nuevas inversiones, expansión residencial y el desarrollo de sectores estratégicos como tecnología, turismo, salud y logística.

MAÑANA EN KISSIMMEE 360

¿Quiénes están comprando grandes extensiones de terreno en Osceola?

¿Qué proyectos transformarán Kissimmee durante los próximos cinco años?

Investigación especial: ¿Dónde se invierten realmente los impuestos del Condado de Osceola?

Sobre esta columna

Kissimmee 360 es una columna editorial exclusiva de El Sol de la Florida, escrita por Marcos A. Tejeda, con el propósito de ofrecer un análisis claro, independiente y cercano de los acontecimientos que impactan a Kissimmee, Osceola County y la Florida Central.

Cada edición buscará informar, investigar y generar conversación sobre los temas que definirán el futuro de nuestra comunidad.