Índice del BID sitúa a la República Dominicana por encima del promedio regional en formalización y calidad del empleo

Panamá.- La República Dominicana se encuentra por encima del promedio de América Latina en los principales indicadores de formalización y calidad del empleo, de acuerdo con estudios realizados por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID).

El ministro de Trabajo, Eddy Oivares Ortega, se refirió a los avances alcanzados por la República Dominicana, durante su participación en el Diálogo Regional de Política de Formalización laboral donde expuso sobre cómo tejer estrategias efectivas para América Latina y el Caribe, celebrado en Panamá.

De acuerdo con el Índice de Mejores Trabajos 2026 del BID, la República Dominicana alcanzó en 2024 una puntuación de 60,6, superior al promedio regional de 58,0. En el componente de calidad del empleo, el país obtuvo 45,3 puntos, frente a 40,6 para América Latina. Asimismo, el indicador de formalidad alcanzó 33,5 puntos en la República Dominicana, frente a 30,8 para el promedio regional.

El comportamiento de la calidad del empleo también muestra una evolución positiva. Entre 2022 y 2024, República Dominicana aumentó 7,5 puntos en este componente, al pasar de 37,8 a 45,3.

Estos resultados del BID guardan relación con la evolución de los indicadores nacionales. Según la Encuesta Continua de Fuerza de Trabajo (ENCFT), la tasa de informalidad total pasó de 55,5 % en 2024 a 54,1 % en 2025, y se situó en 53,8 % en el segundo trimestre de 2026.

De igual manera, los registros nacionales muestran un crecimiento sostenido del empleo formal. La proporción de empleos formales pasó de 41,9 % en 2021 a 45,9 % al cierre de 2025, un incremento de cuatro puntos porcentuales.

Olivares Ortega destacó que estos resultados reflejan que el desafío del mercado laboral dominicano no consiste solamente en crear empleos, sino en lograr que una proporción cada vez mayor de esos empleos sea formal y esté acompañada de derechos laborales y protección social.

“El crecimiento del empleo tiene que ir acompañado de calidad y formalidad. La meta es que cada vez más trabajadores dominicanos puedan acceder a empleos que les garanticen seguridad social, protección laboral, pensiones, descanso y mejores condiciones de vida”, afirmó el funcionario.

El ministro sostuvo que la formalización constituye una prioridad de la política laboral dominicana, por su impacto en la protección de los trabajadores, la productividad de las empresas y el fortalecimiento de la seguridad social.

“La formalización laboral es uno de los grandes retos estructurales de América Latina y el Caribe. Por eso, el intercambio de experiencias que propicia el BID resulta fundamental para identificar estrategias que permitan avanzar con mayor efectividad”, expresó.

A propósito de la formalización, Olivares advirtió: “No podemos construir empleos formales de calidad si no elevamos simultáneamente la productividad de nuestras empresas y las capacidades de nuestros trabajadores”.

Resaltó que la participación de República Dominicana en este diálogo regional permite compartir los avances alcanzados por el país y, al mismo tiempo, conocer experiencias de otras naciones para continuar fortaleciendo las políticas de formalización.

El Diálogo Regional de Política de Formalización Laboral del BID reunió a autoridades y especialistas de América Latina y el Caribe para analizar mecanismos destinados a facilitar la transición hacia la formalidad, elevar la productividad y mejorar la calidad del empleo.

El Ministerio de Trabajo continuará impulsando políticas dirigidas a promover la creación de empleos formales y de calidad, fortalecer la protección social y facilitar la incorporación de trabajadores y empresas a la economía formal, en coordinación con empleadores y trabajadores.

“Más empleo formal significa más protección para los trabajadores, mayor productividad para las empresas y una economía más sólida y sostenible”, concluyó el ministro.