Gobierno Dominicano destina RD 2,000 millones recuperados del combate a la corrupción para construir instalaciones deportivas en más del 47 % del territorio nacional

Palacio Nacional, Santo Domingo, R.D.- El Gobierno de la Republica Dominicana informó que fueron destinados RD 2,000 millones, recuperados gracias al combate a la corrupción de pasadas administraciones, para construir 40 instalaciones deportivas en gran parte del territorio nacional, accesibles para personas con discapacidad y adultos mayores.

Tras la presentación de un informe detallado de las obras, que incluye localidades impactadas y montos individuales, el presidente Luis Rodolfo Abinader Corona precisó que de esta manera se refuerza la transparencia y se mantiene a la población informada sobre los proyectos en los que se invierten los fondos públicos.

“Queremos rendir cuentas en términos de transparencia, y más con unos recursos que son recuperados de la corrupción que se están utilizando en infraestructura deportiva, y que sea un ejemplo para la juventud dominicana. Cuando se roba dinero público, se dejan de hacer obras, o se deja de llevar a áreas que la población lo necesitan”, indicó Abinader.

Las instalaciones deportivas que se construyen e intervienen con estos fondos están distribuidas en 15 de las 32 provincias y, “más que techados, son áreas que ayudan a la cohesión social y a que los jóvenes se alejen de los vicios”, agregó el jefe de Estado.

De su lado, el ministro de Deportes, Kelvin Cruz, especificó que el monto total de estos trabajos en obras deportivas asciende a RD 2,232 millones y que el monto diferencial, de RD 232 millones, es gestionado desde la Presidencia.

“La inversión en deportes se ha multiplicado en el gobierno de Luis Abinader y se ha disminuido la falta de equidad en lo que es la repartición del presupuesto”, reiteró, y dijo que 26 municipios, de los 158 que hay en el país, no tenían ninguna instalación deportiva y otras se encontraban en mal estado, como el estadio de béisbol de San Juan de la Maguana y los complejos deportivos de San Pedro de Macorís y La Vega.

Comisión de Veeduría

El uso de estos recursos es supervisado por una comisión de veeduría presidida por Persio Maldonado, que vigila el uso transparente de los recursos para garantizar que las licitaciones cumplan con las normas establecidas y garantizar también la correcta ejecución de las obras. Indicó que el proceso de licitación ahorró RD 125 millones, en relación con el presupuesto proyectado.

Asimismo, José Joaquín Puello, miembro de la comisión, reveló que no recuerda otra gestión de Gobierno que haya invertido esta cantidad de recursos en tan poco tiempo, generando gran cantidad de empleos y dotando a las comunidades de instalaciones deportivas bien hechas para el aprovechamiento común.

Completan dicha comisión, monseñor Héctor Rafael Rodríguez Rodríguez, magistrado Milton Ray Guevara y Luis Mejía Oviedo (Luisín Mejía).

Detalle de obras, montos y localidades

En La Romana se destaca la construcción del techado multiuso de Villa Hermosa, con una inversión de casi RD 32 millones. En Santo Domingo se contempla la cancha/multiuso de Guanuma, con más de RD 21 millones, como parte de un plan que abarca otros 32 techados multiusos adicionales en dicha demarcación. En Dajabón se edifica el techado multiuso del municipio de El Pino, con una inversión superior a los RD 28 millones.

En la provincia de Espaillat se ejecutan la construcción del techado multiuso de Veragua, RD 31 millones, y el multiuso de San Víctor, en el municipio homónimo, con una inversión superior a los RD 30 millones. En Santiago, las obras abarcan la cancha del municipio de Sabana Iglesia, con más de RD 30 millones y la cancha del municipio de Puñal, con más de RD 28 millones. En la provincia Duarte se construye el techado multiuso Eugenio María de Hostos en el municipio de Hostos, con RD 31 millones.

Obras en el sur del país

Con más de RD 713 millones, la región Sur concentra 14 de estas estructuras: en Matanzas, Peravia, se levanta un techado con más de RD 28 millones. En Los Cacaos, San Cristóbal, se edifica un techado estimado en casi RD 25 millones. En Independencia se contempla el multiuso del municipio de La Descubierta, con más de RD 32 millones, y el del municipio de Cristóbal, por un monto de RD 31 millones.

En Elías Piña se ejecutan obras en el municipio de Pedro Santana, con un presupuesto de casi RD 20 millones, y en el municipio de Juan Santiago, con más de RD 26 millones. En San Juan destaca la reparación del estadio de béisbol Hermanos Suárez, con una inversión de unos RD 76 millones.

Mientras, en Barahona se construyen el techado multiuso del municipio de Fundación (más de RD 31 millones), el del municipio de Jaquimeyes (casi RD 30 millones) y el del municipio de El Peñón (unos RD 30 millones). Y en Azua se desarrollan intervenciones en el municipio de Padre Las Casas (más de RD 30 millones), Guayabal (más de RD 31 millones), Las Yayas (unos RD 32 millones), Tábara Arriba (más de RD 31 millones) y Pueblo Viejo (más de RD 30 millones).

Intervenciones en San Pedro de Macorís

Con más de RD 300 millones, las inversiones incluyen la reconstrucción y remozamiento del pabellón de tiro con arco en el complejo deportivo de San Pedro de Macorís, con una inversión de más de RD 7 millones; la reparación del pabellón de lucha olímpica en el mismo complejo deportivo, con más de RD 7 millones, y la reparación del estadio de sóftbol de San Pedro de Macorís, al cual se destinaron más de RD 14 millones.

También el remozamiento del pabellón de gimnasia en el complejo deportivo, por un monto superior a los RD 25 millones; la reparación del play de béisbol de Consuelo, con unos RD 26 millones; el remozamiento del estadio de béisbol del complejo deportivo de San Pedro de Macorís, por más de RD 28 millones; la reconstrucción del play de béisbol juvenil, con una inversión cercana a los RD 28 millones, y la reconstrucción de la pista de atletismo, con un presupuesto aproximado de RD 112 millones.

Obras en La Vega

En esta provincia, los proyectos deportivos alcanzan una inversión total de RD 1,219 millones, distribuidos en obras emblemáticas como la reparación del área de entrenamiento del complejo deportivo de La Vega, por unos 24 millones de pesos; la construcción del techado multiuso para el pabellón de balonmano, con una inversión de unos 30 millones de pesos; la construcción de la pista de atletismo del complejo deportivo, con un presupuesto aproximado de 132 millones de pesos; la reconstrucción del Estadio de Béisbol José Rafael “Cucho” Carretero Gómez, con una inversión estimada de 190 millones de pesos; y la construcción total de la nueva Arena para La Vega Fernando Teruel, una obra climatizada con capacidad para más de 4,000 espectadores, pantallas LED y altos estándares de calidad, con una inversión de unos 842 millones de pesos.