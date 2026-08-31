Fuerza del Pueblo celebra distintas actividades para fortalecer sus estructuras

Santo Domingo, R. D.– El presidente de la Fuerza del Pueblo (FP)y ex-presidente de la Republica Dominicana, Dr. Leonel Fernández, encabezó este sábado asambleas provinciales de dirigentes para evaluar el cumplimiento de las metas territoriales y fortalecer las estructuras de esta organización.

En San Francisco de Macorís presidió dos encuentros en la Ciudad Agropecuaria y el Club El Mayorista, donde juramentó nuevos dirigetes.

La agenda continuó este domingo en La Vega, donde participó desde las 11:00 de la mañana en una asamblea provincial en el Oratorio Centro Juvenil Santo Domingo Savio (DOSA).

Para las 4:00 de la tarde fue programada una actividad similar en Bonao, provincia Monseñor Nouel,en la Cooperativa San Antonio.

Las jornadas forman parte del plan nacional de organización y crecimiento de la FP, que contempla el seguimiento periódico de las metas establecidas en cada demarcación y la ejecución de acciones en las áreas de organización, electoral, formación, finanzas y comunicación.

Dirigentes de la FP en San Francisco de Macorís.

Según la organización, este esquema de trabajo toma como referencia los resultados obtenidos en las elecciones de 2024 y busca fortalecer las estructuras provinciales y municipales, ampliar la afiliación y preparar a sus dirigentes para el próximo ciclo electoral.

ACTIVIDADES SIMULTANEAS

El despliegue incluye además actividades sectoriales y formativas en diferentes puntos del país.

En Santo Domingo, más de 200 profesionales de bioanálisis, psicología, farmacia y enfermería fueron juramentados en las estructuras temáticas de la Secretaría de Salud de la FP. El acto fue encabezado por el titular de esa secretaría, Ramón Alvarado.

En Higüey, provincia La Altagracia, la Secretaría de Asuntos Jurídicos realizó la conferencia “Diseño institucional del sistema electoral dominicano”, impartida por Manuel Mateo Calderón, con el propósito de fortalecer la formación de los dirigentes sobre el funcionamiento del sistema electoral.

Asimismo, en la Casa del Pueblo Johnny Ventura se realizó un encuentro con veteranos pensionados de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional, organizado por la Secretaría de Seguridad Ciudadana. La actividad estuvo encabezada por el secretario general de la FP, Antonio Florián, y la titular de esa secretaría, Josefina Reynoso.

De manera simultánea, las estructuras provinciales y municipales desarrollan asambleas, reuniones de trabajo, jornadas de afiliación, actividades de formación y encuentros con representantes de distintos sectores sociales.