Gobierno Dominicano presenta despliegue operativo integral para garantizar el inicio exitoso del año escolar. Otras Noticias Presidenciales

Palalcio Nacional, Santo Domingo, R. D.- En el marco de la primera entrega del espacio institucional LA Agenda Semanal, realizada desde el Palacio Nacional, el presidente de la Republica Domicana Luis Rodolfo Abinader Corona, junto con el ministro de Educación, Luis Miguel De Camps, presentó la estrategia nacional operativa diseñada para el inicio del nuevo año escolar. El plan integra acciones prioritarias en materia de cobertura, personal docente, infraestructura, materiales educativos, bienestar estudiantil y movilidad escolar.

Durante la exposición, estructurada en cuatro ejes principales —Preparación del Año Escolar, Infraestructura y Bienestar, Calidad Educativa y Educación para el Futuro—, las autoridades destacaron que la planificación operativa se inició desde el pasado mes de marzo a través de una comisión especial de coordinación.

Apoyo directo a las familias y distribución de insumos

Para aliviar la carga económica de las familias en la víspera del retorno a las aulas, el Gobierno anunció la asignación de RD 1,251 millones en bonos escolares.

Asimismo, las autoridades informaron la distribución anticipada de 8 millones de libros de texto y cuadernillos de trabajo, destinados a cubrir las necesidades formativas de los más de 2.08 millones de estudiantes matriculados en el sector público.

“Estamos más listos que nunca. La educación no es una política de gobierno, es un proyecto de todos”, afirmó el ministro de Educación, Luis Miguel De Camps, al ponderar la coordinación temprana alcanzada entre las instituciones del sector.

Infraestructura escolar y refuerzo de la seguridad estructural

En relación con la planta física escolar, el Ministerio de Educación reportó que 1,509 aulas estarán listas al término del mes de agosto. Adicionalmente, se prevé la intervención de 266 planteles pendientes antes de finalizar el mes de diciembre, cuyos procesos de licitación ya se encuentran en curso.

Como parte del diagnóstico de riesgo sísmico, se identificaron 60 edificaciones con el defecto estructural denominado “columna corta”, de las cuales 19 ya han sido totalmente reforzadas. El seguimiento a estas obras y a los proyectos de arrastre (priorizados para su entrega en plazos inferiores a nueve meses) se efectúa de forma continua.

“Este plan de infraestructura escolar lo discutimos todos los martes en el Gabinete de Agua y Construcción”, enfatizó el presidente Luis Abinader.

Expansión y monitoreo del Transporte Estudiantil (TRAE)

En el componente de bienestar estudiantil, las autoridades destacaron la consolidación del Sistema Nacional de Transporte Estudiantil (TRAE), calificado como una de las políticas de mayor impacto en la asistencia escolar.

Las condiciones actuales del sistema son las siguientes:

*Una flota declarada de 1,871 autobuses.

*Despliegue a lo largo de 837 rutas.

*Cobertura en 31 provincias.

*Servicio regular a 6,370 centros educativos públicos.

Para asegurar la integridad de los estudiantes, el TRAE cuenta con un centro de monitoreo centralizado que supervisa en tiempo real las operaciones internas y externas de los vehículos.

Resumen de cifras clave del operativo escolar

El operativo nacional desplegado para el ciclo lectivo:

*Abarca la atención proyectada de más de 2.08 millones de estudiantes en el sistema público.

*Está respaldado por una asignación directa de RD 1,251 millones en bonos escolares para las familias.

*La distribución de 8 millones de libros de texto y cuadernillos.

En términos de infraestructura y transporte:

*El plan contempla la entrega de 1,509 aulas al finalizar el mes de agosto.

*La intervención gradual de 266 planteles educativos hacia el mes de diciembre.

*Así como el refuerzo de 19 edificaciones diagnosticadas con la condición de “columna corta”.

*La consolidación del Sistema Nacional de Transporte Estudiantil (TRAE), que opera con una flota de 1,871 autobuses desplegados en 837 rutas a lo largo de 31 provincias para conectar a 6,370 centros educativos.

Presidente Abinader da inicio al año escolar 2026-2027 con más de dos millones de estudiantes convocados

Santo Domingo.– Con un mensaje de ilusión, esperanza y confianza en las nuevas generaciones, el presidente Luis Abinader desde la Escuela Básica Espejo La Milagrosa del sector Cancela-La Ureña, dejó iniciado este lunes el año escolar 2026-2027, que convoca a más de dos millones de estudiantes. Allí afirmó que la República Dominicana que se proyecta hacia el 2036 comienza a construirse hoy en cada aula que abre sus puertas, en cada maestro que enseña con vocación, en cada familia que acompaña y, sobre todo, en cada niño que se sienta frente a un cuaderno dispuesto a aprender algo nuevo.

De manera simultánea, otro acto oficial de apertura del Año Escolar 2026-2027 fue celebrado en Santiago de los Caballeros, encabezado por la vicepresidenta de la República, Raquel Peña, junto con autoridades educativas, durante una ceremonia realizada en el Instituto Politécnico Nuestra Señora de las Mercedes.

El mandatario, acompañado de la primera dama Raquel Arbaje y del ministro de Educación, Luis Miguel De Camps, describió el regreso a las aulas como una escena que se repite en miles de hogares dominicanos, con niños que se levantaron un poco antes de lo habitual, algunos con ilusión, otros con sueño o con los nervios de entrar por primera vez a una escuela o conocer nuevos compañeros, mientras detrás de cada uno hubo una familia preparando una mochila, organizando un desayuno o dando un consejo.

Manifestó que pocas responsabilidades siente tan importantes como conseguir que cada niño dominicano, sin importar dónde haya nacido ni las posibilidades económicas de su familia, pueda recibir una educación que le permita desarrollar todo lo que lleva dentro,

“porque pocas cosas pueden cambiar tanto una vida y transformar tanto un país como una buena educación”.

El presidente Abinader destacó que durante estos años se han ampliado oportunidades y fortalecido las condiciones para que más niños y jóvenes estudien y completen su formación, al tiempo que señaló que el más reciente Informe de Seguimiento de la Educación en el Mundo reconoce avances de la República. Dominicana en acceso y finalización educativa. Más niños llegan a la escuela y más jóvenes consiguen completar sus estudios. “Ahora tenemos por delante un desafío todavía mayor: que estar en la escuela signifique aprender más y aprender mejor”.

Explicó que se busca que los estudiantes comprendan, razonen, se expresen con claridad, resuelvan problemas, descubran sus talentos y desarrollen las capacidades necesarias para desenvolverse en un mundo que cambia cada día. Al respecto recordó que el país se ha propuesto llegar al 2036 siendo más productivo, con mejores empleos, mayores ingresos y más posibilidades de progreso para todos. “Pero ese país no se construirá solamente con carreteras, inversiones, empresas o nuevas tecnologías. Se construirá, sobre todo, formando a nuestra gente”, enfatizó.

Agregó que quienes tendrán que conducir la República Dominicana del mañana están hoy sentados en las aulas, por lo que se necesita mejorar los aprendizajes, fortalecer a los docentes, preparar mejor a los jóvenes para la vida, acompañar a las familias y dar continuidad a las grandes políticas educativas. “Necesitamos jóvenes preparados para la tecnología, la ciencia y los nuevos empleos; pero también ciudadanos responsables, capaces de convivir, de respetar a los demás, de conocer nuestra historia, de entender sus derechos y sus deberes y de querer profundamente a su país para ayudar a que progrese. Porque educar no es solamente transmitir conocimientos. Educar es formar personas”.

Al dirigirse a los maestros, el presidente Abinader agradeció la responsabilidad que asumen cada mañana y destacó la influencia que pueden tener en la vida de sus estudiantes; a las familias les pidió acompañar el año escolar, preguntar cómo les fue a sus hijos, conocer a sus maestros, celebrar los avances y estar presentes cuando aparezcan las dificultades y a los estudiantes, los exhortó a aprovechar el año, preguntar, leer, participar, hacer amigos, descubrir qué les apasiona y para qué tienen talento, así como a no tener miedo a equivocarse.

“Muchas de las cosas importantes de la vida no salen bien al primer intento. Aprender también significa caer, corregir y volver a intentarlo”, expresó.

El mandatario afirmó que con la apertura de las escuelas se abren también miles de posibilidades y que entre los estudiantes que comienzan las clases podría estar una futura científica, un maestro, una doctora, un ingeniero, una emprendedora, un artista o alguien que durante este curso descubrirá su vocación. “Ese es el enorme poder de la educación: nos permite descubrir aquello que todavía no sabemos que podemos llegar a ser. Por eso quiero que este año escolar sea un año para aprender, pero también para descubrir; para exigirnos, pero también para ilusionarnos; para enseñar conocimientos, pero también y sobre todo enseñar valores”.

El presidente Abinader reconoció el trabajo del Ministerio de Educación, de sus regionales y distritos, de los directores, docentes, personal administrativo y de apoyo, y de todos los servidores públicos que han trabajado para que este nuevo año escolar pueda comenzar y de manera especial, reconoció a las familias dominicanas y su papel en la educación de los niños y jóvenes.

“La escuela educa, por supuesto, pero la familia también. Y cuando ambas caminan juntas, nuestros hijos llegan mucho más lejos”, sostuvo.

El presidente Abinader concluyó su intervención con un mensaje distendido que provocó un momento alegre entre los estudiantes: “Y aquí termino porque más que hable el presidente lo que deben ahora es empezar las clases, Se acabó el recreo, todos a las aulas”.

Estudiantes por encima de las diferencias

De su lado, el ministro de Educación, Luis Miguel De Camps enfatizó que uno de los aspectos fundamentales para mejorar los aprendizajes es garantizar el cumplimiento del calendario y del horario escolar. “Existe también un derecho que debemos proteger entre todos: el de nuestros estudiantes a recibir todas las horas de docencia que les corresponden. Ningún niño debería perder aprendizaje por una diferencia entre adultos”.

En ese sentido, sostuvo que “los estudiantes y su derecho a aprender deben estar por encima de todas nuestras diferencias”, y explicó que despolitizar la educación no significa dejar de debatirla, sino discutir con seriedad, defender posiciones y realizar las críticas correspondientes “sin convertir a los estudiantes en instrumentos de ninguna confrontación” y afirmó que la transformación del sistema requiere continuidad, acuerdos y visión de Estado, porque la educación no puede ser una bandera de un partido contra otro; tiene que ser una causa de la República Dominicana en su conjunto.

El ministro sostuvo que el presidente Abinader ha puesto en marcha un proceso de transformación y reforma educativa que mira el sistema como un todo, orientado a mejorar los aprendizajes, fortalecer la formación docente, hacer más pertinente lo que se enseña y articular mejor la educación preuniversitaria, técnico-profesional y superior.

Informó que el año escolar 2026-2027 inicia con una matrícula proyectada de 2,686,971 estudiantes en todo el sistema educativo nacional, de los cuales 2,084,202 corresponden al sector público y 602,769 al privado. Detalló que habrá 422,518 estudiantes en educación inicial; 1,197,014 en primaria; 869,750 en secundaria, y 197,689 en el subsistema de adultos.

De Camps destacó que el Sistema Nacional de Transporte Estudiantil inicia el nuevo curso fortalecido, con 837 rutas vigentes y 29 autobuses adicionales. Esto permite que, gracias a una iniciativa del gobierno del presidente Luis Abinader, los estudiantes puedan trasladarse de manera segura y gratuita, lo cual genera tranquilidad y alivio económico para sus familias.

Asimismo, resaltó el crecimiento de la educación inicial, cuya matrícula proyectada alcanza los 422,518 estudiantes, frente a los 392,892 del año escolar 2024-2025, para más de 29,000 niños y niñas adicionales. También indicó que 103,859 jóvenes cursarán educación técnico-profesional, modalidad que recibirá este año 4,472 estudiantes adicionales.

En representación de los estudiantes habló María Elizabeth Encarnación, de 6.º grado de primaria, quien dio la bienvenida al presidente Abinader al emotivo acto y expresó su deseo de que esta nueva etapa que hoy comienzan esté llena de aprendizajes, oportunidades y nuevos sueños. “Estudiantes, somos la razón principal de este esfuerzo diario, bienvenidos a este nuevo año escolar, que sea lleno de éxitos para todos y todas, y estamos más listos que nunca”.

La bendición del acto estuvo a cargo de monseñor Manuel Ruiz, de la diócesis Stella Maris, quien expresó que todo lo que empieza bien, termina bien, y continuó orando por bendición para cada madre, estudiante, maestros, autoridades y todo el personal de apoyo en este inicio de año escolar.

El acto contó con la presencia del expresidente Hipólito Mejía; la gobernadora provincial, Lucrecia Santana; el Defensor del Pueblo, Pablo Ulloa; la directora del Infotep; Maira Morla; el alcalde de Santo Domingo Este, Dio Astacio; el director de Infraestructura Escolar del Ministerio de Educación, Roberto Herrera; de INABIE, Adolfo Pérez, y de TRAE, Luis Felipe Cartagena; la presidenta de Educa, Susana Martínez; la directora de Supérate, Mayra Jiménez, y la directora de la Regional de Educación 10, Dominga Mosquea.

Presidente Abinader encabeza reunión de seguimiento al Plan de Seguridad Ciudadana

La sesión de trabajo es la primera que encabeza el mandatario junto con el nuevo director general de la Policía Nacional, mayor general Ernesto Rafael Rodríguez García, y da seguimiento a las estrategias para fortalecer la seguridad ciudadana.

Santo Domingo.- El presidente Luis Abinader encabeza, en estos momentos, la reunión de seguimiento al Plan de Seguridad Ciudadana, con el propósito de evaluar las acciones implementadas y fortalecer las estrategias que se desarrollan en todo el territorio nacional para continuar garantizando mayor protección y tranquilidad a la población.

La sesión de trabajo se desarrolla en el Salón del Club de Oficiales del Palacio de la Policía Nacional, donde las autoridades evalúan las acciones ejecutadas hasta la fecha, los resultados alcanzados y las nuevas medidas que serán adoptadas para seguir fortaleciendo la seguridad ciudadana en beneficio de los dominicanos.

Acompañan al mandatario el ministro de la Presidencia, José Ignacio Paliza; el ministro de Defensa, teniente general Carlos Antonio Fernández Onofre; la ministra de Interior y Policía, Faride Raful; el comandante general del Ejército de la República Dominicana, mayor general Jimmy Arias Grullón; el comandante general de la Fuerza Aérea de la República Dominicana, mayor general Enmanuel Marcelino Souffront Tamayo; el director general de la Policía Nacional, mayor general Ernesto Rafael Rodríguez García; la procuradora general de la de la República, Yeni Berenice Reynoso; el director general de Migración, vicealmirante Luis Rafael Lee Ballester; el presidente de la Dirección Nacional de Control de Drogas (DNCD), vicealmirante José Manuel Cabrera Ulloa; el viceministro de la Presidencia para Proyectos Especiales y Coordinación de Seguridad, Roger G. Pujols; el comisionado ejecutivo para la Reforma Policial, Luis Ernesto García Hernández, y la presidenta de la Comisión Técnica para la Reforma del Sistema Educativo de la Policía Nacional, Mu-Kien Adriana Sang Ben.

También participan el presidente del Consejo Nacional de Drogas, Alejandro de Jesús Abreu; el director de la Comisión Militar y Policial, coronel Jorge Rivera López; el director de la Dirección General de Seguridad de Tránsito y Transporte Terrestre (Digesett), general Pascual Cruz Méndez; el director de la Policía de Turismo (Politur), general Minoru Matsunaga; el director ejecutivo del Sistema Nacional de Atención a Emergencias y Seguridad 911, coronel piloto Randolfo Rijo Gómez; el director de la Policía Escolar, general Francisco Osoria de la Cruz, y la directora de la Dirección Nacional de Niños, Niñas, Adolescentes y Familia (Dinnaf), Olga Diná Llaverías.

Asimismo, asiste una comisión de fiscales integrada por Ramona Santana, de San Cristóbal; Aura Luz García, de La Vega; Juan Antonio Mateo Ciprián, de María Trinidad Sánchez; Claudia Garrido, de La Altagracia; Suleyka Mateo, de San Pedro de Macorís, y Smaily Yamel Rodríguez, de Duarte.

De igual forma, participan los siguientes fiscales titulares: Milcíades Guzmán, de Santo Domingo Este; Rosalba Ramos, del Distrito Nacional; Eduard López, de Santo Domingo Oeste; Víctor Mejía, de Valverde; Zoila Agustina Rodríguez Ynfante, de Hermanas Mirabal; Wellington Matos Espinal, de Barahona; Ángel Darío Tejeda Fabal, de Peravia; Yeisin Alcántara, de Dajabón; Yorelbin Rivas, de Espaillat; Quirsa Milagros Abreu, de Santiago, y Kevin Santana, de La Romana.

Gobierno Dominicano garantiza cobertura de docentes para el nuevo año escolar, protege parques nacionales y alcanza récord de exportaciones

Santo Domingo.- Mientras miles de familias se preparan para el regreso a clases, el país avanza también en otros espacios que forman parte de su desarrollo: nuevos terrenos de parques nacionales pasan a estar formalmente protegidos; las mipymes cuentan con una vía más ágil para vender al Estado; la inversión pública alcanza su mayor nivel para un primer semestre en siete años y las exportaciones dominicanas vuelven a marcar un récord. Estos resultados fueron presentados por el director de la Dirección de Estrategia y Comunicación Gubernamental (Diecom), Félix Reyna, en el Resumen Semanal.

Cobertura docente garantizada para el año escolar 2026-2027

De cara al inicio del año escolar 2026-2027, el Ministerio de Educación informó que ya tiene cubierta el 100 % de la necesidad de docentes, una garantía que permite a estudiantes y familias contar con el personal necesario para comenzar las clases.

Como parte de este proceso, fueron renovados los contratos de aproximadamente 10,000 docentes incorporados el año pasado. Además, el sistema mantiene disponibilidad para responder a necesidades puntuales que puedan surgir durante el período escolar por jubilaciones, enfermedades u otras situaciones.

La preparación también continúa en las aulas porque técnicos y especialistas mantendrán las jornadas de capacitación y actualización del magisterio para incorporar nuevas metodologías y estrategias pedagógicas que contribuyan a mejorar los aprendizajes.

Proteger los parques también es proteger el patrimonio de todos

La protección de los espacios naturales del país dio un paso importante con la entrega al Estado dominicano de los primeros seis títulos de propiedad correspondientes a los parques nacionales Loma Novillero y Montaña La Humeadora.

Los terrenos titulados abarcan 12,351,556.05 metros cuadrados y permitirán fortalecer la protección de estos espacios frente a ocupaciones ilegales, prevenir la fragmentación de los ecosistemas y facilitar una gestión ambiental más ordenada.

El proceso también avanza en Los Haitises y Loma Siete Picos, mientras el Decreto 581-26 establece una comisión presidencial permanente para identificar, sanear, regularizar y titular terrenos estatales ubicados en áreas protegidas.

Eficompras facilita las compras del Estado

Para las micro, pequeñas y medianas empresas también se abrió una nueva oportunidad con Eficompras, la primera tienda virtual del Estado dominicano.

La plataforma permitirá que los proveedores coloquen sus productos en un catálogo en línea para que las instituciones públicas puedan adquirir bienes de uso común por debajo de RD 268,111.38, mediante un proceso más rápido y transparente.

El cambio reduce trámites que anteriormente podían tomar días y facilita que más mipymes puedan acceder al mercado de las compras públicas, lo cual amplía sus posibilidades de convertirse en proveedoras del Estado.

Más de RD 60,000 millones en inversión pública

La inversión pública alcanzó RD 60,644.1 millones durante los primeros seis meses de 2026, el nivel más alto registrado para un primer semestre en los últimos siete años.

Los recursos fueron destinados a proyectos de carreteras, transporte, agua potable, protección ambiental y educación, entre otras áreas que inciden directamente en los servicios y condiciones de vida de las comunidades.

Del monto total, RD 51,358.2 millones correspondieron a mecanismos de financiamiento tradicional y RD 9,285.9 millones fueron canalizados mediante fideicomisos públicos.

Las exportaciones alcanzan un nuevo récord

El crecimiento también se refleja en la actividad exportadora. Entre enero y julio de 2026, las exportaciones dominicanas alcanzaron USD 9,277 millones, un aumento de 12.5 % frente al mismo período del año anterior.

La cifra representa USD 1,029.1 millones adicionales y constituye el mayor valor registrado para los primeros siete meses de un año.

El desempeño involucra a 3,408 empresas exportadoras, que colocaron productos dominicanos en 162 mercados internacionales. Las exportaciones procedieron de 28 provincias y abarcaron 2,691 líneas arancelarias,lo que muestra cómo la actividad productiva nacional continúa ampliando sus mercados.