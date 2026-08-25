Mayor General Piloto Souffront Tamayo encabeza traspaso de Mando en el Hospital Universitario Dr. Ramon De Lara. Otras Noticias de la FARD

Base Aerea de San Isidro, Santo Domingo este, R. D.-En cumplimiento de las disposiciones del alto mando y como parte del proceso de continuidad y fortalecimiento institucional, el Comandante General de la Fuerza Aérea de República Dominicana, Mayor General Piloto Enmanuel Marcelino Souffront Tamayo, FARD, encabezó el acto de traspaso de mando del Hospital Militar Universitario Docente “Dr. Ramón de Lara”, FARD, donde el coronel médico ortopeda Juan Carlos Carrasco Natali, FARD, asumió la dirección del centro de salud, en sustitución de la coronel médico de gastroenterología Evelyn Cueto Figueroa, FARD.





Durante el acto, el mayor general piloto Souffront Tamayo exhortó a mantener el trabajo en equipo,

la coordinación y el compromiso institucional bajo las directrices de quien tiene la responsabilidad de dirigir.

Durante su intervención, el mayor general piloto Souffront Tamayo instó al personal médico y administrativo a mantener de forma estricta un esquema de trabajo en equipo. El alto oficial enfatizó la relevancia de la coordinación mutua y el compromiso institucional absoluto bajo las directrices de la nueva dirección para asegurar la excelencia en los servicios.

Al asumir sus nuevas funciones, el coronel médico Carrasco Natali manifestó su firme compromiso de dar continuidad al fortalecimiento de las atenciones especializadas dentro del recinto sanitario. Aseguró que su gestión concentrará los esfuerzos en ampliar la calidad y cobertura médica destinada a todos los miembros de la Fuerza Aérea y a sus familiares directos.

El Hospital Militar “Dr. Ramón de Lara”, ubicado en las instalaciones de la Base Aérea de San Isidro, constituye el principal centro de salud y docencia especializada para los cuerpos castrenses del país. El cambio de mando reafirma el compromiso de las fuerzas militares con la modernización constante de sus plataformas de asistencia social y médica.

Inicio del Año Escolar 2026-2027 en el Colegio Nuestra Señora del Perpetuo Socorro, FARD Fecha: 24 de agosto de 2026

El mayor general piloto Enmanuel M. Souffront Tamayo, FARD, comandante general de la Fuerza Aérea de República Dominicana, encabezó el acto de inicio del año escolar 2026-2027 en el Colegio “Nuestra Señora del Perpetuo Socorro”, FARD. La jornada reunió a estudiantes, docentes, padres y autoridades de la comunidad educativa.

Durante el evento, el comandante general estuvo acompañado por su esposa, la señora Jenny Guillermo de Souffront, presidenta de la Asociación de Esposas de Oficiales de la FARD (AEOFARD). También asistieron el general de brigada paracaidista Dionisio De La Rosa Hernández, FARD, inspector general de la institución; el general de brigada piloto Rafael Acosta Sena, FARD, comandante de la Base Aérea San Isidro; el general de brigada piloto Richard Sierra Rodríguez, FARD, director de la DECEFARD; el coronel piloto Manuel Gómez Portorreal, FARD (DEM), director de Relaciones Públicas y Asuntos Cívicos Militares (A-5), y el coronel piloto Osvaldo Antonio Pérez Féliz, FARD (DEM), director del centro educativo.

En su discurso central, el mayor general piloto Souffront Tamayo destacó la importancia de iniciar este nuevo período bajo el lema “Educación que inspira y transforma”. Agradeció a Dios por permitir este nuevo comienzo y a los padres por la confianza depositada en el centro educativo, exhortando a los estudiantes a aprovechar cada jornada de aprendizaje para ser mejores al finalizar el año.

Asimismo, el alto oficial resaltó la educación como la base fundamental para la formación de ciudadanos preparados ante los desafíos del futuro, subrayando el papel crucial que desempeñan los docentes y las familias en el acompañamiento del proceso formativo de los alumnos.

Por su parte, el coronel piloto Osvaldo Antonio Pérez Féliz expresó el entusiasmo con el que arranca esta nueva etapa para continuar fortaleciendo la institución. Entre los principales desafíos señalados, destacó el fortalecimiento del pensum académico para ofrecer una formación acorde con las necesidades actuales de los estudiantes y las exigencias del entorno.

El inicio del ciclo lectivo 2026-2027 marca un hito para la comunidad educativa del Colegio “Nuestra Señora del Perpetuo Socorro”, reafirmando el compromiso de la Fuerza Aérea de República Dominicana con la formación académica y en valores de las nuevas generaciones.

24 de agosto 2026

Asimismo, el alto oficial resaltó la educación como la base fundamental para la formación de ciudadanos preparados ante los desafíos del futuro, subrayando el papel crucial que desempeñan los docentes y las familias en el acompañamiento del proceso formativo de los alumnos.

Por su parte, el coronel piloto Osvaldo Antonio Pérez Féliz expresó el entusiasmo con el que arranca esta nueva etapa para continuar fortaleciendo la institución. Entre los principales desafíos señalados, destacó el fortalecimiento del pensum académico para ofrecer una formación acorde con las necesidades actuales de los estudiantes y las exigencias del entorno.

El inicio del ciclo lectivo 2026-2027 marca un hito para la comunidad educativa del Colegio “Nuestra Señora del Perpetuo Socorro”, reafirmando el compromiso de la Fuerza Aérea de República Dominicana con la formación académica y en valores de las nuevas generaciones.

Mayor general piloto Souffront Tamayo encabeza traspaso de mando en la Base Aérea Puerto Plata

En cumplimiento de las disposiciones del alto mando y como parte del proceso de continuidad y fortalecimiento institucional, el comandante general de la Fuerza Aérea de República Dominicana, mayor general piloto Enmanuel Marcelino Souffront Tamayo, FARD, encabezó el solemne acto de traspaso de mando de la Base Aérea Puerto Plata (BAPP) “Mayor General Piloto Juan Bautista Rojas Tabar”.

Durante el acto, el general de brigada piloto Héctor Martínez Pérez, FARD, entregó el mando al general de brigada piloto Mao Enua Gómez Vásquez, FARD, quien asumió la responsabilidad de conducir esta unidad.

La ceremonia contó con la presencia del general de brigada paracaidista Dionisio De la Rosa Hernández, FARD, inspector general, y del general de brigada Euler Sierra Pérez, FARD, director de Inteligencia (A-2), junto a oficiales superiores, subalternos, clases y alistados de la institución.

En sus palabras, el comandante general reconoció la labor realizada por el general Martínez Pérez y destacó los avances alcanzados por la BAPP, exhortando al nuevo comandante a continuar fortaleciendo la eficiencia, preparación y capacidad operacional de la unidad.

El general Martínez Pérez destacó el carácter humano del mayor general Souffront Tamayo, su liderazgo cercano y de puertas abiertas, su amplio conocimiento y su compromiso con el desarrollo institucional y el bienestar del soldado.

Al asumir el mando, el general de brigada piloto Mao Enua Gómez Vásquez manifestó recibir esta responsabilidad con honor, humildad y alto sentido del deber, comprometiéndose a trabajar por el fortalecimiento de la Base Aérea Puerto Plata y de la institución.

FARD actualiza su estructura de mando

El mayor general piloto Enmanuel Marcelino Souffront Tamayo, FARD, comandante general de la Fuerza Aérea de República Dominicana, encabezó los actos de cambio de mando en los que asumieron nuevas funciones:

El general de brigada piloto Manuel José Brito Estepan, FARD, como subcomandante general, en sustitución del general de brigada piloto Manuel García Lithgow, FARD.

El general de brigada paracaidista Dionisio De la Rosa Hernández, FARD, como inspector general, en sustitución del general de brigada Euler Sierra Pérez, FARD.

El general de brigada piloto Rafael Acosta Sena, FARD, como comandante de la Base Aérea San Isidro, en sustitución del general de brigada piloto Mao Enua Gómez Vásquez, FARD.

Los cambios se realizan dentro de la estructura orgánica, conforme a las disposiciones del alto mando institucional.

La FARD felicita a la primer teniente Marileidy Paulino por su triunfo en la Diamond League

La Fuerza Aérea de República Dominicana felicita a la primer teniente Marileidy Paulino, FARD, por conquistar este domingo la prueba de los 400 metros planos en la parada de Silesia de la Wanda Diamond League, celebrada en Polonia, con un registro de 48.87 segundos.

Con esta victoria, la atleta dominicana mantiene su invicto en la temporada y suma cinco triunfos en igual número de participaciones en la Liga Diamante durante 2026, consolidándose en la primera posición de la clasificación de los 400 metros.

La Fuerza Aérea de República Dominicana se enorgullece de contar entre sus filas con una atleta que, con disciplina, entrega y determinación, continúa elevando el nombre de la República Dominicana en los escenarios deportivos internacionales.

¡Felicidades, primer teniente Marileidy Paulino, FARD!

Ministerio de Defensa reconoce atletas medallistas de las FF.AA. y la P.N. en Santo Domingo 2026; mayor general piloto Souffront Tamayo participa en la ceremonia

En reconocimiento al desempeño alcanzado por los atletas de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional en los Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026, el Ministerio de Defensa (MIDE) realizó una solemne ceremonia de reconocimiento, encabezada por el ministro de Defensa, teniente general Carlos Antonio Fernández Onofre, ERD., con la participación de miembros del Estado Mayor General de las Fuerzas Armadas, entre ellos el mayor general piloto Enmanuel Marcelino Souffront Tamayo, FARD, comandante general de la Fuerza Aérea de República Dominicana.

Durante la actividad, se realizó una izada especial de la Bandera Nacional en honor a los atletas que conquistaron medallas en la justa regional, además de la imposición de la Medalla de Reconocimiento al Mérito del Ministerio de Defensa, como distinción a su sobresaliente desempeño y aporte al prestigio deportivo nacional.

La Fuerza Aérea de República Dominicana tuvo una destacada participación en estos juegos, conquistando un total de 49 medallas, distribuidas en 17 de oro, 17 de plata y 15 de bronce, resultados que reflejan la disciplina, preparación, esfuerzo y compromiso de sus atletas en representación de la institución y del país.

El mayor general piloto Souffront Tamayo acompañó a los atletas de la Fuerza Aérea en este reconocimiento, destacando el orgullo institucional que representan sus logros y el compromiso demostrado al colocar el nombre de la institución y la Bandera Nacional en lo más alto del podio.

Durante el acto, el ministro de Defensa destacó que cada medalla es fruto de incontables horas de entrenamiento, sacrificios, perseverancia y voluntad de superación, al tiempo que manifestó el compromiso institucional de continuar fortaleciendo el deporte militar y apoyando la preparación de sus atletas.

La ceremonia contó con la presencia del ministro de Deportes, Kelvin Antonio Cruz Cáceres, así como de representantes de las instituciones militares y policiales, quienes acompañaron este reconocimiento a los atletas que representaron a la República Dominicana en los Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026.

El homenaje promueve el valor del deporte como parte de la formación integral y reconoció a los atletas que, con disciplina, esfuerzo y compromiso, colocaron la Bandera Nacional en lo más alto del podio.