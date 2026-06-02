Fuertes lluvias y riesgo de inundaciones mantienen en alerta a Florida Central

Meteorólogos advierten sobre varios días de tormentas intensas que podrían afectar a Orlando, Kissimmee y comunidades vecinas

Por Redacción

El Sol de la Florida

Las autoridades meteorológicas mantienen bajo vigilancia a gran parte de Florida Central debido a un patrón atmosférico inestable que está provocando lluvias frecuentes, tormentas eléctricas y riesgo de inundaciones localizadas en varios condados de la región.

Durante los últimos días, meteorólogos han advertido que una combinación de humedad tropical, altas temperaturas y sistemas atmosféricos estacionarios continuará generando condiciones favorables para fuertes aguaceros y tormentas eléctricas, especialmente en horas de la tarde y noche. Se espera que algunas zonas reciban entre tres y cinco pulgadas de lluvia acumulada, con cantidades superiores en áreas aisladas.

ORLANDO, KISSIMMEE Y OSCEOLA ENTRE LAS ÁREAS MÁS VIGILADAS

Las ciudades de Orlando, Kissimmee, St. Cloud y otras comunidades de Florida Central figuran entre las zonas donde podrían producirse acumulaciones importantes de agua en cortos períodos de tiempo.

Los especialistas advierten que el principal peligro no necesariamente será la duración de las tormentas, sino la intensidad de la lluvia en períodos breves, lo que podría provocar inundaciones repentinas en calles, estacionamientos, áreas urbanas y sectores con drenaje limitado.

Las autoridades recomiendan a los conductores evitar atravesar carreteras cubiertas de agua y mantenerse atentos a posibles avisos de inundación emitidos por el Servicio Nacional de Meteorología.

COMIENZA LA TEMPORADA MÁS ACTIVA DE TORMENTAS

La situación coincide con el inicio de la temporada más activa de tormentas en Florida, una época caracterizada por altas temperaturas, humedad abundante y frecuentes descargas eléctricas.

Expertos meteorológicos señalan que entre finales de mayo y junio suele registrarse uno de los períodos más propensos a tormentas severas en el estado, incluyendo lluvias intensas, ráfagas de viento y actividad eléctrica significativa.

Además de las precipitaciones, algunas tormentas podrían generar ráfagas de viento entre 40 y 50 millas por hora, así como abundante actividad eléctrica, aumentando el riesgo para actividades al aire libre.

IMPACTO EN LA VIDA DIARIA

Las lluvias podrían provocar retrasos en el tráfico, dificultades en los desplazamientos diarios y afectaciones temporales en eventos al aire libre.

Los residentes de Florida Central ya están acostumbrados a los aguaceros de verano, pero meteorólogos explican que la diferencia esta semana será la persistencia de la humedad tropical sobre la región, aumentando las probabilidades de lluvias repetidas sobre las mismas áreas durante varios días consecutivos.

Las autoridades recomiendan:

• Mantener limpios los drenajes alrededor de viviendas y negocios.

• Evitar conducir por calles inundadas.

• Permanecer atentos a los avisos meteorológicos.

• Tener disponibles linternas y equipos de emergencia en caso de interrupciones eléctricas.

• Suspender actividades al aire libre cuando se escuchen truenos.

ALIVIO PARA LA SEQUÍA, PERO CON RIESGOS

Aunque las lluvias representan un alivio para sectores que venían experimentando condiciones más secas y preocupaciones por incendios forestales, los expertos recuerdan que grandes cantidades de agua en poco tiempo pueden convertirse rápidamente en una amenaza para comunidades urbanas.

La División de Manejo de Emergencias de Florida informó que las lluvias podrían ayudar a mejorar las condiciones de sequía en algunas regiones del estado, pero también aumentan el potencial de inundaciones localizadas en áreas vulnerables.

UNA SEMANA PARA MANTENERSE INFORMADO

Los pronósticos indican que el patrón lluvioso continuará durante buena parte de la semana, por lo que las autoridades recomiendan a residentes de Orlando, Kissimmee, St. Cloud y el resto de Florida Central mantenerse atentos a las actualizaciones meteorológicas.

Con la temporada de huracanes iniciada oficialmente el 1 de junio, expertos recuerdan que este es también un buen momento para revisar planes familiares de emergencia y preparar suministros básicos para enfrentar posibles eventos climáticos durante los próximos meses.