Florida programa dos ejecuciones en un mismo día por primera vez en más de seis décadas

James Duckett, un exoficial de policía condenado por el asesinato de una niña de 11 años, encabeza una jornada histórica para la pena de muerte en el estado

Por Redacción El Sol de la Florida

ORLANDO, Florida. — Florida volverá a escribir un capítulo sin precedentes en la historia moderna de su sistema judicial al programar dos ejecuciones mediante inyección letal para este martes 28 de julio, una decisión que no ocurría en el estado desde 1964.

La primera ejecución, prevista para el mediodía, corresponde a James Aren Duckett, de 68 años, un exoficial de policía de la ciudad de Mascotte, en el condado de Lake, condenado por el secuestro, violación y asesinato de una niña de 11 años en 1987.

Horas más tarde, a las 6:00 de la tarde, el estado tiene previsto ejecutar a Dominick Anthony Occhicone Jr., de 80 años, condenado por un doble homicidio ocurrido en el condado de Pasco.

De concretarse ambas sentencias, Florida se convertirá en el primer estado del país en realizar dos ejecuciones el mismo día en más de seis décadas.

El caso que conmocionó a Florida Central

James Duckett fue policía de la ciudad de Mascotte, una pequeña comunidad ubicada al oeste de Orlando.

Según la investigación presentada durante el juicio, la noche del 26 de mayo de 1987, Duckett encontró a Teresa McAbee, una niña de apenas 11 años, mientras patrullaba la zona.

Los fiscales sostuvieron que el entonces oficial utilizó su autoridad para obligar a la menor a subir al vehículo policial. Horas después, el cuerpo de la niña fue encontrado en un lago cercano.

La autopsia determinó que la víctima había sido agredida sexualmente, estrangulada y posteriormente ahogada.

El caso provocó una enorme indignación pública y terminó con la condena a muerte del exagente.

Una ejecución retrasada por nuevas pruebas

La ejecución de Duckett estaba originalmente programada para principios de este año.

Sin embargo, la defensa presentó una solicitud para realizar nuevas pruebas de ADN, argumentando que podrían demostrar su inocencia.

La Corte Suprema de Florida autorizó una suspensión temporal mientras se realizaban los análisis.

Tras conocerse los resultados, los jueces concluyeron que las pruebas no modificaban la evidencia presentada en el juicio, por lo que levantaron la suspensión y permitieron fijar una nueva fecha para la ejecución.

El segundo condenado

Ese mismo día también será ejecutado Dominick Anthony Occhicone Jr., de 80 años.

Fue condenado por el asesinato de los padres de su expareja en el condado de Pasco, un crimen ocurrido hace varias décadas.

De cumplirse la sentencia, Occhicone se convertiría en la persona de mayor edad ejecutada en la historia reciente de Florida.

Florida intensifica el uso de la pena de muerte

Durante los últimos años, Florida ha incrementado considerablemente el número de ejecuciones autorizadas.

Bajo la administración del gobernador Ron DeSantis, el estado se ha convertido en uno de los más activos del país en la aplicación de la pena capital.

La decisión de programar dos ejecuciones en una sola jornada ha generado un intenso debate nacional.

Organizaciones defensoras de los derechos humanos consideran que la medida representa una aceleración preocupante en la aplicación de la pena de muerte, mientras que familiares de víctimas y sectores que respaldan las condenas sostienen que las sentencias responden al cumplimiento de decisiones judiciales emitidas hace décadas.

Un debate que continúa

La pena de muerte sigue siendo uno de los temas más controvertidos dentro del sistema judicial estadounidense.

Mientras algunos la consideran una herramienta legítima para castigar los crímenes más atroces y ofrecer justicia a las víctimas, otros cuestionan su efectividad, los riesgos de errores judiciales y los aspectos éticos relacionados con la aplicación de la pena capital.

La jornada de este martes vuelve a colocar a Florida en el centro de ese debate nacional, al combinar dos ejecuciones en un solo día, un hecho poco común en la historia moderna de Estados Unidos.