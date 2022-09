Expresidentes abordarán tecnología, política y economía en el Encuentro Regional CAPP

El Centro de Análisis para Políticas Públicas (CAPP), realizará la cuarta edición de su Encuentro Regional en República Dominicana, junto a la Fundación Internacional para la Libertad (FIL) y Florida International University (FIU), el próximo jueves 29 de septiembre en la ciudad de Santo Domingo.

En esta ocasión, el tema central será la tecnología, política y economía, planteando entre los expertos internacionales invitados, el debate sobre cómo encontrar el balance entre dichas áreas en una región y un mundo que cambia de manera acelerada.

Los ex mandatarios de Uruguay y Colombia, Luis Alberto Lacalle Herrera (1990-1995) y Álvaro Uribe Vélez (2002-2010), compartirán sus reflexiones sobre cómo han afectado a la región los movimientos de ciclo reciente, tanto desde la esfera política como social, con especial énfasis en lo electoral.

Lacalle, llegó al poder en 1990 tras décadas de dominio gubernamental colorado y en 2020, su hijo Luis Lacalle Pou asumió como Presidente uruguayo luego de 15 años frenteamplistas, mientras que Uribe, aplaudido por su política de Seguridad Democrática, alcanzó altos niveles de popularidad al lograr mejoras considerables en la calidad de vida de los colombianos.

Su ascenso a la Casa de Nariño puso fin a siglo y medio de alternancia entre los partidos Liberal y Conservador, marcando una nueva era política en que cuatro de 5 elecciones consecutivas fueron ganadas por su sector.

Con una perspectiva filantrópica, estará Tami Longaberger, miembro de la directiva del International Republican Institute (IRI), Presidenta de la Longaberger Family Foundation, Vicepresidenta del Comité Asesor de Investigación Financiera e integrante del Consejo Asesor Global de Wilson Center y Anteriormente fue Presidenta de la Junta Directiva de la Ohio State University.

The Longaberger Company. Desde la academia, estará Carlos Díaz-Rosillo, PhD, Director del Centro Adam Smith para Libertad Económica en FIU y anteriormente ha sido Director de Políticas Públicas en la Casa Blanca y Subsecretario de Defensa en Funciones de Estados Unidos para el Hemisferio Occidental.

El tema energético es uno de los grandes desafíos que tiene el mundo actualmente y República Dominicana no es excepción a ello. Compartiendo propuestas en este sentido estará el ex Ministro de Energía y Minas del Perú, Rafael Belaunde Llosa quien trae el conocimiento de un país con tradición productora.

La política de todo tipo y las elecciones se encuentran intrínsecamente ligadas, por lo que desde Washington estará Máximo Zaldivar, Director para las Américas de la International Foundation for Electoral Systems (IFES). Tiene más de dos décadas de experiencia en temas de democracia, elecciones y procesos políticos.

El CAPP fue fundado en el año 2007 por Víctor -Ito- Bisonó Haza como una plataforma para la discusión y elaboración de políticas para el desarrollo.

En ese trayecto de tiempo ha contribuido con la formación de alrededor de 900 jóvenes a través de su iniciativa Campus CAPP, ofreciendo también oportunidades de intercambio en el exterior a decenas de integrantes. En su historial ha sido anfitrión en el país de eventos con exponentes tales como los ex Presidentes Sebastián Piñera de Chile, Mauricio Macri de Argentina, Andrés Pastrana de Colombia, Vinicio Cerezo de Guatemala y Miguel Angel Rodríguez de Costa Rica; el ex Gobernador de Puerto Rico, Luis Fortuño; el ex Secretario General Adjunto de las Naciones Unidas, Edmond Mulet y el ex Presidente del Consejo de Seguridad, Diego Arria así como los afamados escritores Carlos Alberto Montaner, Plinio Apuleyo Mendoza y Alvaro Vargas Llosa.

Like this: Like Loading...