El nuevo Kia Telluride del 2027 obtiene la máxima calificación de seguridad del IIHS

Por Enrique Kogan – Syndicate Auto News Wire

El nuevo Kia Telluride del 2027 ha obtenido la máxima calificación de seguridad del Instituto de Seguros para la Seguridad en las Carreteras (IIHS), la designación TOP SAFETY PICK+ (TSP+) 2026. Con este último reconocimiento, Kia ahora cuenta con cinco modelos con la calificación TSP+ de 2026.

Kia Telluride del 2027 (modelos fabricados después de junio de 2026)

Kia K4 del 2026

EV9 del 2026

Sorento del 2026 (modelos fabricados después de septiembre de 2025)

Sportage del 2026 (modelos fabricados después de mayo de 2025)

Para 2026, el IIHS ha reforzado aún más sus criterios de prueba para priorizar la protección de los pasajeros de los asientos traseros y mejorar el rendimiento en la prevención de colisiones. Los protocolos de prueba actualizados incluyen requisitos más rigurosos para la seguridad de los pasajeros traseros en colisiones frontales con solapamiento moderado, así como estándares de rendimiento mejorados para la prevención de atropellos a peatones y sistemas de prevención de colisiones entre vehículos a alta velocidad.

Para optar al premio TOP SAFETY PICK+ 2026, los vehículos deben obtener buenas calificaciones en las pruebas de colisión frontal con solapamiento pequeño, colisión frontal con solapamiento moderado y colisión lateral, además de faros con calificación aceptable o buena en todos los niveles de equipamiento. Asimismo, los vehículos ganadores deben contar con sistemas de prevención de colisiones frontales de serie que obtengan una buena calificación en la prueba de peatones y una calificación aceptable o buena en la prueba de colisión entre vehículos 2.0. Si se ofrecen sistemas de prevención de colisiones frontales opcionales, estos también deben cumplir con dichos criterios.

«Desde su lanzamiento, el Telluride se ha convertido en uno de los vehículos más emblemáticos de la marca Kia, siendo la seguridad un pilar fundamental de su éxito», declaró SeungKyu (Sean) Yoon, presidente y director ejecutivo de Kia Norteamérica y Kia América. “Obtener esta importante certificación del IIHS refuerza la importancia que le dimos a la seguridad durante todo su desarrollo, al tiempo que ofrece el diseño, la capacidad y la innovación que nuestros clientes esperan del Telluride.”

El nuevo Telluride 2027 marca la segunda generación del SUV insignia de tres filas de asientos de Kia, con una mayor superficie que proporciona más espacio interior y de carga, un acceso mejorado a la tercera fila y una lista ampliada de características de confort y tecnología. Por primera vez, el Telluride también ofrece un sistema de propulsión turbo híbrido opcional, que produce una potencia combinada de 329 caballos de fuerza y 339 libras-pie de torque, con un consumo estimado por la EPA de 35 mpg combinado en el acabado EX FWD.

El Telluride rediseñado cuenta con una estructura de carrocería más rígida y 10 airbags de serie, incluyendo un nuevo airbag central delantero ubicado entre el conductor y el pasajero delantero. Otras mejoras incluyen hebillas de cinturón de seguridad iluminadas en la segunda fila, mientras que los cinturones de la tercera fila están equipados con pretensores. El Telluride también amplía su gama de sistemas avanzados de asistencia al conductor incluyendo detección práctica (HoD), asistente de seguimiento de carril 2, cámara en el habitáculo y aviso de distancia de estacionamiento delantero (además de la advertencia de distancia de estacionamiento en reversa).