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El Impuesto Invisible: El Costo Real de Mantener un Gobierno de Papel en Puerto Rico

DR. EDGAR LEON
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Si alguna vez has tenido que pedir un día libre en el trabajo para hacer una fila desde las 6:00 a.m. en una agencia pública, llevar un sobre lleno de papeles impresos por triplicado, pedir un sello de goma en una ventanilla y luego enterarte de que “el sistema se cayó” o que te falta un documento que otra agencia pública tiene en sus archivos, has pagado el impuesto invisible de la burocracia de Puerto Rico.

A pesar de estar atravesando una de las crisis financieras y procesos de quiebra fiscal más severos de su historia, el gobierno de Puerto Rico continúa gastando cientos de millones de dólares anuales en mantener un modelo administrativo analógico, obsoleto e ineficiente.

¿Por qué cuesta tanto dinero este sistema y cómo podríamos sustituirlo por uno más pequeño, ágil y al servicio de la gente?

1. El Trampolín de Papel: ¿En qué se va el dinero?

El gasto desmedido del gobierno no solo está en la nómina, sino en la infraestructura arcaica que sostiene el día a día:

  • Almacenamiento e Impresión: Toneladas de papel, tóner, impresoras industriales, sellos y el alquiler de bodegas masivas solo para guardar expedientes físicos que acumulan polvo.
  • El Laberinto de la Aprobación (Múltiples Jerarquías): En lugar de que un trámite lo resuelva un algoritmo o un empleado empoderado, los expedientes pasan por cinco o seis escritorios de supervisores, directores y coordinadores solo para validar una firma. Cada nivel jerárquico añade sueldos altos, tardanzas y cuellos de botella.
  • Duplicidad de Esfuerzos: Como las agencias no están interconectadas, cada una opera como una “isla independiente”. El Estado paga por verificar la misma información (como la dirección, el seguro social o las planillas del ciudadano) decenas de veces en distintas dependencias.

2. La Transformación Digital: De un Gigante Torpe a un Gobierno Ágil

Un gobierno moderno no necesita ser un monstruo gigantesco para ser efectivo. La tecnología actual permite tener un Estado más pequeño, económico y eficiente.

El Gobierno Actual (Analógico)El Gobierno Inteligente (Digital)
Documentos: Formularios en papel, copias físicas, sellos.Consolidación: Formulario único digital disponible 24/7 desde el celular.
Comunicación: Silos incomunicados entre agencias.Interconexión: Centralización de datos segura mediante la nube e IoT.
Procesos: Semanas o meses para aprobar un permiso o servicio.Automatización: Validaciones instantáneas y trazabilidad en tiempo real.
Servidor Público: Atrapado sellando y archivando papel.Servidor Capacitado: Empleados formados en nuevas tecnologías para resolver problemas reales.

3. Las Tres Piezas Clave del Cambio

Para lograr que el gobierno le sirva al ciudadano y deje de malgastar el presupuesto público, se necesitan tres pilares fundamentalmente interconectados:

  1. Interconexión e Internet de las Cosas (IoT): Las bases de datos deben “hablar entre sí” de forma segura. Además, el uso de sensores e infraestructura inteligente permite monitorear desde el estado de las carreteras hasta el consumo energético o el transporte público, anticipando los problemas antes de que ocurran.
  2. Consolidación de Formularios: Reducir la montaña de trámites a una identidad o perfil digital único para cada ciudadano. Si el Departamento de Hacienda ya tiene tus datos, el Departamento de Transporte y Obras Públicas no debería volvértelos a pedir.
  3. Capacitación Continua para los Empleados: La tecnología no reemplaza el valor humano; lo potencia. En lugar de gastar en burocracia repetitiva, el Estado debe invertir continuamente en capacitar a sus empleados en herramientas digitales modernas. Esto no solo acelera los procesos, sino que dignifica el trabajo del servidor público y mejora drásticamente la atención a la ciudadanía.

Conclusión

Sostener un gobierno analógico en quiebra no es solo una mala decisión financiera, es una falta de respeto al tiempo y a los impuestos del ciudadano. Puerto Rico no necesita más formularios ni más oficinas. Necesita dar el salto definitivo hacia un ecosistema interconectado, eficiente y transparente donde la tecnología trabaje para la gente y no al revés.

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