Fort Lauderdale activa su motor náutico

El salón internacional de embarcaciones abre este miércoles y concentra la atención sobre una industria que mueve negocios, turismo y servicios en Broward. La ciudad también advierte cambios de estacionamiento y recomienda alternativas de transporte.

Por la Redacción de El Sol de la Florida

FORT LAUDERDALE.— Fort Lauderdale se prepara para cinco días de intensa actividad comercial y turística con la apertura del Fort Lauderdale International Boat Show, que celebrará su edición número 67 del miércoles 28 de octubre al domingo 1 de noviembre.

El evento reunirá embarcaciones, fabricantes, proveedores y compradores en distintos puntos de la ciudad. Para Broward, su importancia trasciende la exhibición de grandes yates: representa una concentración de actividad para negocios vinculados con la navegación, el alojamiento, la gastronomía y el transporte.

La organización pertenece a la Marine Industries Association of South Florida y la producción está a cargo de Informa Markets. Ambas presentan la feria como el mayor salón náutico del mundo con embarcaciones expuestas en el agua.

Una vitrina internacional para los negocios de Broward

La dimensión de la edición anterior permite entender las expectativas. Según los organizadores, en 2025 participaron más de 100,000 asistentes y 1,000 expositores, con más de 1,300 embarcaciones en exhibición.

Para 2026, las sedes anunciadas incluyen el Broward County Convention Center, Bahia Mar Yachting Center, Hall of Fame Marina, Las Olas Marina, Pier Sixty-Six Marina y Superyacht Village, en Pier Sixty-Six South.

La distribución del evento permite que la actividad se extienda más allá de un único recinto. También plantea un desafío logístico para trabajadores, residentes y visitantes que necesitan desplazarse por las áreas cercanas.

Para los pequeños negocios, la oportunidad consiste en captar parte del consumo asociado a la llegada de expositores y público. Sin embargo, una mayor afluencia no garantiza que todos los establecimientos obtengan los mismos beneficios: la ubicación, la accesibilidad y la capacidad de atender la demanda serán factores importantes.

Qué significan las cifras económicas

En su información institucional, el salón difunde una estimación de $1,790 millones en producción económica para Florida, vinculada con compras y gastos relacionados con el evento. También presenta aproximadamente $709.7 millones en ventas estimadas de empresas del estado y $47.3 millones en gastos de visitantes y expositores no locales.

Estas cantidades deben interpretarse con cuidado. Son cifras difundidas por la organización para describir la dimensión económica del salón; no constituyen resultados comprobados de la edición de 2026, que todavía no ha comenzado.

Tampoco equivalen a ingresos del Gobierno municipal ni a ganancias netas de los comercios. La producción económica, las ventas, el gasto turístico y la recaudación fiscal miden aspectos diferentes.

Para evaluar el balance de este año será necesario conocer posteriormente la asistencia, las operaciones comerciales y la metodología utilizada para calcular sus efectos económicos.

Tecnología junto a los grandes yates

La programación anunciada combina embarcaciones de lujo con novedades de diseño, fabricación y propulsión.

Los organizadores prevén más de 50 presentaciones de modelos, entre estrenos internacionales y primeras exhibiciones en el mercado estadounidense. Entre las novedades figura el Pearl 100 Hybrid, un yate de 100 pies que incorpora propulsión híbrida.

También se anuncia el Delta 72, desarrollado con construcción de fibra de carbono, y nuevas embarcaciones de pesca deportiva y navegación recreativa.

Estas presentaciones permiten observar cómo los fabricantes buscan responder a demandas de rendimiento, autonomía, comodidad y consumo. Las ventajas concretas de cada modelo deberán evaluarse mediante sus especificaciones y condiciones de operación, más allá de los mensajes promocionales.

La exposición incluye además accesorios, equipos de pesca y buceo y tecnología marina, ampliando su alcance hacia proveedores y compradores que no participan en el segmento de los superyates.

Lo que deben saber los residentes

El Gobierno de Fort Lauderdale informó que el estacionamiento de Fort Lauderdale Beach Park estará completamente cerrado al público durante el evento.

La ciudad recomienda a los asistentes aprovechar el sistema de Water Taxi y los autobuses de enlace establecidos para conectar las sedes. El aviso resulta relevante también para quienes acostumbran utilizar ese estacionamiento o necesitan acudir a negocios y espacios cercanos.

La organización identifica el centro de convenciones como un punto principal de transporte, con conexiones hacia otras áreas de la exposición. Antes de salir, conviene revisar las rutas y las condiciones vigentes de cada servicio, especialmente si el recorrido requiere combinar estacionamiento, autobús y transporte acuático.

Horarios y acceso

El miércoles 28, la apertura será al mediodía y el cierre a las 7:00 p. m. Del jueves 29 al sábado 31, el horario anunciado es de 10:00 a. m. a 7:00 p. m. El domingo 1 de noviembre, las actividades concluirán a las 5:00 p. m.

La entrada general de adulto para un día entre jueves y domingo se anuncia desde $48. El acceso del miércoles corresponde a una modalidad de entrada distinta. Los organizadores indican que la compra debe realizarse por internet, ya que no habrá taquilla presencial.

Para Fort Lauderdale, la semana pondrá a prueba la capacidad de convertir una exhibición internacional en oportunidades comerciales, al tiempo que mantiene accesibles sus áreas costeras. El balance deberá considerar tanto la actividad que reciban las empresas como la experiencia de los residentes que comparten esos espacios durante los cinco días del salón.