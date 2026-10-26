María Corina vuelve y sacude el tablero venezolano

La dirigente opositora regresó al país y llegó a Caracas entre manifestaciones de apoyo. Su presencia aumenta la presión por elecciones y plantea un nuevo desafío al Gobierno interino de Delcy Rodríguez y a la estrategia de Washington.

Por la Redacción de El Sol de la Florida

CARACAS.— María Corina Machado regresó a Venezuela el domingo 25 de octubre de 2026, después de casi diez meses fuera del país, y protagonizó una jornada de movilización que comenzó en el estado Lara y culminó de noche en Caracas, acompañada por seguidores que reclamaban libertad y elecciones.

“Estoy aquí. Con ustedes”, escribió la dirigente opositora en las redes sociales. El mensaje confirmó un retorno largamente anunciado y varias veces frustrado que modifica las condiciones de la disputa política venezolana.

Su primera aparición pública ocurrió en el santuario de la Divina Pastora, en Santa Rosa, cerca de Barquisimeto. Las imágenes difundidas por su organización, Vente Venezuela, y la cobertura periodística desde el lugar mostraron a Machado participando en una misa, saludando a los presentes y recibiendo muestras de respaldo.

Después emprendió un recorrido por carretera hacia la capital. A lo largo de la ruta, simpatizantes se acercaron con banderas, rosarios y teléfonos para registrar su paso. La caravana atravesó Lara, Yaracuy, Carabobo y Aragua antes de ingresar a Caracas, donde una multitud la recibió en las vías de acceso.

El acontecimiento tiene un valor que supera el reencuentro personal. Machado vuelve a ejercer su liderazgo desde el territorio venezolano, en un momento en que las negociaciones políticas avanzan sin un calendario presidencial definido y bajo una considerable influencia de Estados Unidos.

Del exilio al contacto directo con sus seguidores

Machado había abandonado Venezuela en diciembre de 2025 para viajar a Oslo, con motivo del Premio Nobel de la Paz que le fue concedido ese año. No llegó a tiempo a la ceremonia, donde su hija, Ana Corina Sosa, recogió el reconocimiento en su nombre.

Antes de salir, había permanecido durante buena parte de un año en la clandestinidad, en medio de la persecución denunciada por la oposición después de las elecciones presidenciales de julio de 2024.

Durante su estancia en el exterior insistió en que regresaría. Su equipo denunció al menos siete intentos frustrados, con obstáculos aéreos y marítimos.

La llegada del domingo puso fin a esa ausencia, aunque no despejó todas las preguntas sobre las condiciones que hicieron posible el viaje ni sobre las garantías que tendrá para desarrollar actividades políticas.

Según fuentes citadas por Reuters y recogidas también por Univision, Machado se trasladó en avión privado desde Panamá hasta Colombia y posteriormente cruzó por tierra a Venezuela. Esos detalles proceden de personas conocedoras del desplazamiento; su equipo no había presentado inicialmente una explicación pública completa del operativo.

La distinción importa: el regreso está documentado, mientras algunos aspectos de su preparación y coordinación continúan dependiendo de versiones atribuidas a fuentes.

Lo que mostró la caravana

La jornada ofreció una demostración visible de capacidad de convocatoria.

El trayecto se prolongó durante horas por las concentraciones que se formaron para saludarla. En Caracas, sus seguidores ocuparon varios carriles de una de las principales vías de entrada, entre bocinas, banderas y consignas.

Estas escenas permiten afirmar que Machado conserva una base movilizada y dispuesta a manifestarse públicamente. No permiten, por sí solas, calcular su respaldo nacional ni anticipar el resultado de una futura elección.

Su significado político, sin embargo, es claro: la dirigente recupera una herramienta que no podía ejercer de la misma manera desde el exterior, el contacto directo y sostenido con comunidades y organizaciones dentro del país.

La presencia física facilita reuniones, recorridos, reorganización de equipos y seguimiento de compromisos. También aumenta su exposición personal y obliga a observar cómo responderán las autoridades cuando esa actividad pase de la bienvenida a una campaña política permanente.

Un país distinto al que dejó

El regreso ocurre en un escenario profundamente transformado por la captura de Nicolás Maduro durante una operación militar estadounidense el 3 de enero y el posterior ejercicio del poder por parte de Delcy Rodríguez.

Desde entonces, Washington ha desarrollado una relación de trabajo con el Gobierno interino, con un componente económico y energético importante.

Ese cambio no ha resuelto la discusión sobre la legitimidad política ni ha producido una elección presidencial con fecha anunciada. Tampoco ha eliminado las diferencias entre los distintos sectores opositores sobre la velocidad, los mecanismos y los participantes de una transición.

Machado vuelve, por tanto, a un país donde la salida de Maduro del poder no desembocó automáticamente en el ascenso de la oposición.

Ese es uno de los puntos centrales para entender el momento: modificar la jefatura del Gobierno y construir un sistema de competencia democrática son procesos distintos. El segundo requiere instituciones, reglas, garantías y una decisión efectiva de someter el poder al voto.

La relación con Washington entra en otra etapa

Las declaraciones estadounidenses posteriores al regreso reflejaron enfoques diferentes sobre el acontecimiento.

Donald Trump afirmó que desconocía el retorno, expresó su deseo de que Machado estuviera a salvo y destacó que a Estados Unidos le estaba yendo bien en Venezuela.

El secretario de Estado, Marco Rubio, presentó las condiciones para su llegada segura como un resultado de las conversaciones de reconciliación respaldadas por Washington. También pidió a los actores políticos apoyar ese proceso como vía hacia elecciones libres y una democracia duradera.

Por otra parte, una fuente citada por Reuters sostuvo que el regreso había sido coordinado con los gobiernos estadounidense, panameño y colombiano. Esa versión no coincide plenamente con la declaración pública de desconocimiento realizada por Trump.

No corresponde convertir esa diferencia en una conclusión sobre quién autorizó cada paso. Sí evidencia que la dimensión diplomática del viaje todavía requiere aclaraciones.

Para Machado, el desafío consiste en mantener interlocución con Washington sin permitir que su agenda electoral quede subordinada a los tiempos de los acuerdos económicos estadounidenses con el Gobierno interino.

Elecciones: la exigencia que vuelve al centro

La prioridad política de Machado es impulsar una fecha para elecciones libres y competitivas.

Su retorno puede incrementar la presión pública, pero el calendario es apenas una parte del problema. Una elección requiere condiciones que permitan a los ciudadanos escoger entre alternativas reales y confiar en el resultado.

Entre los asuntos pendientes figuran la composición de las autoridades electorales, las restricciones a la participación política, las garantías para candidatos y partidos y el funcionamiento del sistema judicial.

La experiencia de 2024 continúa gravitando sobre esta discusión. El Consejo Nacional Electoral proclamó vencedor a Maduro sin publicar el detalle completo de los resultados, mientras la oposición reunió copias de actas con las que sostuvo la victoria de Edmundo González Urrutia.

Machado había quedado impedida de competir en aquella elección y respaldó la candidatura de González. El conflicto posterior explica buena parte de la desconfianza actual hacia las instituciones encargadas de organizar y arbitrar una nueva votación.

La pregunta de fondo no es solamente cuándo se votará, sino bajo qué condiciones y con qué garantías de cumplimiento.

Una oposición con diferencias internas

La llegada también puede alterar el equilibrio dentro del bloque opositor.

Las conversaciones con el chavismo se han desarrollado con una delegación encabezada por Dinorah Figuera, sin la participación del movimiento de Machado. La tercera ronda concluyó recientemente sin que se anunciaran acuerdos definitivos sobre los principales asuntos de la transición.

La agenda incluye derechos políticos, revisión de normas y renovación institucional.

El retorno introduce una dirigente con capacidad de movilización directamente en ese escenario. Puede contribuir a fortalecer las exigencias democráticas, pero también obliga a resolver cómo se relacionarán la negociación formal, el liderazgo de calle y las diferentes organizaciones opositoras.

La eficacia de la oposición dependerá de su capacidad para coordinar esas herramientas. Las discrepancias sobre estrategia no desaparecen con una bienvenida multitudinaria.

Machado ha expresado disposición a negociar una transición. La prueba será establecer objetivos verificables y mecanismos para evaluar avances, evitando que el diálogo se convierta en una sucesión de reuniones sin resultados reconocibles para la población.

Edmundo González y el horizonte del regreso

Edmundo González Urrutia confirmó públicamente la presencia de Machado en Venezuela y anunció que esperaba reunirse pronto con ella y con los venezolanos.

Su declaración constituye una intención de retorno, no la confirmación de una llegada ni de una fecha.

La relación entre ambos conserva importancia porque conecta la movilización de Machado con la reclamación opositora sobre los resultados de 2024. También plantea una discusión sobre cómo articular ese mandato reivindicado con la posibilidad de nuevos comicios.

Para preservar cohesión, la oposición tendrá que explicar esa relación con claridad a sus seguidores y evitar que las expectativas electorales se conviertan en una nueva fuente de fragmentación.

Presos políticos, familias y organización ciudadana

Machado vinculó su regreso con la reunificación familiar y la libertad de los presos políticos.

Su asesor de asuntos internacionales, David Smolansky, adelantó una agenda de encuentros con familiares de detenidos, afectados por los terremotos de junio, representantes internacionales y dirigentes del movimiento democrático.

Estas actividades permitirían ampliar el contenido de su presencia más allá de la disputa por la Presidencia. También ofrecen una oportunidad para recoger demandas concretas y examinar las condiciones en que viven quienes han sufrido detenciones, desplazamientos o pérdidas.

Las expectativas deben acompañarse de precisión. Un anuncio de excarcelaciones no permite asumir que todos los detenidos han recuperado su libertad ni que quienes salen de prisión pueden ejercer plenamente sus derechos.

La situación de cada grupo requiere documentación y seguimiento.

El desafío empieza después de la bienvenida

El regreso de María Corina Machado constituye un acontecimiento relevante para la oposición y una nueva variable para quienes administran el poder y negocian el futuro venezolano.

Las imágenes del domingo muestran entusiasmo y capacidad de convocatoria. La etapa siguiente deberá mostrar si esa energía puede convertirse en organización sostenida, garantías políticas y avances hacia una elección confiable.

La atención estará puesta en su libertad de movimiento, la seguridad de sus colaboradores, el trato a las manifestaciones y la respuesta de las instituciones a sus exigencias.

También será decisivo observar si Washington utiliza su influencia para impulsar compromisos democráticos concretos y si los distintos sectores opositores consiguen actuar con objetivos compatibles.

Machado ya está en Venezuela. Su retorno ha cambiado la dinámica política; todavía queda por demostrar cuánto podrá cambiar las condiciones bajo las cuales se ejerce y se disputa el poder.