Comandante General del Ejército supervisa unidades en Barahona y Pedernales e inaugura dos destacamentos fronterizos. Ejército localiza grupo de 25 haitianos indocumentados durante otros operativos. DGM deporta ilegales

Barahona, R. D.-El Comandante General del Ejército de República Dominicana, Mayor General Jorge Iván Camino Pérez, realizó un recorrido de supervisión por las unidades de la 5.ª Brigada de Infantería desplegadas en las provincias de Barahona y Pedernales, donde dejó inaugurados dos destacamentos destinados a fortalecer la presencia institucional y la capacidad operativa del Ejército en la región fronteriza.

La jornada inició en la Fortaleza 2do. Teniente Sydney Ruddy Suero Rosa, E.N., asiento de la 5.ª Brigada de Infantería, donde el Mayor General Camino Pérez se dirigió a las tropas formadas, exhortándolas a mantener el más alto sentido del deber, la disciplina, la integridad y el compromiso con la misión institucional.

En sus palabras, resaltó la importancia de servir a la patria con profesionalismo, vocación y apego a los valores que distinguen al soldado dominicano.

Posteriormente, el Comandante General se trasladó al puesto de Santa Elena, desde donde continuó su recorrido por el litoral sur hasta el destacamento Capitán Julio César Inoa Nina, E.N., cuya remodelación integral permitió su reinauguración como parte de los esfuerzos institucionales dirigidos a modernizar la infraestructura militar y fortalecer las capacidades operacionales en la zona fronteriza.

Más adelante visitó el destacamento de La Algodonera, el cual fue completamente reconstruido y equipado, quedando oficialmente inaugurado para ofrecer mejores condiciones al personal militar e incrementar la capacidad de respuesta de la unidad ante las exigencias del servicio.

Desde allí se desplazó hasta el municipio de Oviedo, provincia Pedernales, donde inspeccionó las instalaciones de la “C” Compañía del 16to. Batallón de Infantería.

Posteriormente se dirigió a la Fortaleza Enriquillo, asiento de esa última unidad, donde nuevamente sostuvo un encuentro con las tropas, reiterándoles la importancia de preservar la disciplina, el entrenamiento permanente y el compromiso con la defensa de la soberanía nacional.

El recorrido prosiguió a lo largo de la verja perimetral inteligente, donde supervisó los diferentes puestos de vigilancia bajo responsabilidad del Ejército, incluyendo los destacamentos de El Embalse y Paso Sena, verificando las condiciones operativas y el nivel de preparación del personal desplegado en esa franja fronteriza.

Como parte de la agenda de trabajo, el Mayor General Camino Pérez visitó además el paso fronterizo de Pedernales, donde sostuvo un encuentro de cortesía con el alcalde de la comuna haitiana de Anse-à-Pitre, Harry Bruno, en un intercambio orientado a fortalecer los canales de comunicación entre las autoridades de ambos lados de la frontera, dentro del marco del respeto a las competencias de cada institución.

Acompañaron al Comandante General del Ejército las gobernadoras provinciales de Barahona, Oneida Féliz, y de Pedernales, Edirda De Óleo; el Comandante de la 5.ª Brigada de Infantería, General de Brigada Freddy Soto Thormann; y el Comandante del 16to. Batallón de Infantería, Coronel Ricardo Cruz Arias del Ejercito de la Republica Dominicana.

Ejército Dominicano localiza grupo de 25 haitianos indocumentados durante operativos en Montecristi y Santiago Rodríguez

Montecristi y Santiago Rodríguez, R.D. – Como parte de las operaciones permanentes de vigilancia e interdicción que desarrolla el Ejército de República Dominicana (ERD), fueron detenidos veinticinco (25) nacionales haitianos indocumentados durante intervenciones realizadas en las provincias Montecristi y Santiago Rodríguez.

En una primera acción, miembros del Puesto de Chequeo Militar Mangá, en el municipio de Guayubín, provincia Montecristi, localizaron a catorce (14) nacionales haitianos con estatus migratorio irregular que se encontraban ocultos en un alojamiento abandonado en el sector El Pocito. El grupo estaba integrado por ocho (08) hombres y seis (06) mujeres.

En otra intervención, una patrulla de la 4ta. Brigada de Infantería, interceptó a once (11) nacionales haitianos, todos de sexo masculino y en condición migratoria irregular, mientras transitaban por el área conocida como Canal de La Caída, en la provincia Santiago Rodríguez.

Los extranjeros detenidos fueron puestos bajo custodia militar y trasladados a la dotación militar correspondiente, para ser entregados a la Dirección General de Migración (DGM), conforme a los procedimientos establecidos por la ley.

El Ejército de República Dominicana mantiene de manera continua operaciones de vigilancia e interdicción en la zona fronteriza y demás áreas bajo su responsabilidad, reforzando el control territorial y contribuyendo a prevenir el tráfico ilegal de migrantes y otros delitos conexos.

DGM deporta este lunes hacia Haití a 939 indocumentados

Las Autoridades migratorias de la Republica Dominicana, en conjunto con las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional, detuvieron a 1,015 extranjeros. De este total, 717 fueron capturados por la DGM, 213 por miembros del Ejército, 81 por agentes de la Policía Nacional y 4 por militares del CESFRONT.

La cantidad de extranjeros sin documentos registrados por provincia es la siguiente: 118 en Santo Domingo, 84 en La Vega, 76 en Dajabón, 52 en Elías Piña, 50 en La Altagracia, 41 en Barahona, 35 en Espaillat, 33 en Independencia, 31 en Santiago, 30 en Pedernales, 30 en Montecristi, 26 en La Romana, 22 en Puerto Plata, 19 en San Juan, 19 en Santiago Rodríguez, 15 en Valverde, 15 en Peravia, 12 en Bahoruco y 9 en Azua.

En la capital se intervinieron los sectores de Herrera, Los Minas, Ensanche Naco, El Millón, El Milloncito, San Gerónimo y Villa Mella. Los operativos también se efectuaron en Santiago de los Caballeros, en La Vega (sectores Jeremías y Palmarito), así como en paradas de autobuses turísticos y el centro de la ciudad.

En la provincia de La Altagracia, las acciones tuvieron lugar en Higüey, Otra Banda, Nisibón, Bávaro, Verón, Barrio Nuevo, Villa Playwood, Guateque, La Janda, El Ejecutivo, Machiplán y la avenida Las Palmas. En La Romana, se intervino en Villa Verde, San Carlos, Villa Hermosa, Savica, Villa Alacrán, Villa Pereira y el Barrio George.

Las intervenciones en Barahona incluyeron Vicente Noble, Fondo Negro, Quita Coraza, El Higuito, Jaquimeyes, Peñón, Tamayo, Canoa, Monserrate y Uvilla. En Bahoruco, los operativos fueron en Neiba, Galván, Los Ríos y Villa Jaragua. En Montecristi y Santiago Rodríguez se trabajó en Monción, Las Caobas, Sabaneta, Joya, Tamarindo y Villa Polín.

El total de deportados por la Dirección General de Migración (DGM) este lunes fue de 939 extranjeros. De este grupo, un 42% (404 personas) fue retornado por el puesto de control de Elías Piña, un 37% (348) por Dajabón, un 14% (138) por Jimaní y un 5% (49) por Pedernales.

En la región Suroeste, las acciones abarcaron Azua y Peravia, específicamente en Los Pilones y Baní. En el Norte, los operativos en Puerto Plata fueron en San Felipe, Montellano, Sosúa y Cabarete; en Valverde en Pueblo Nuevo, Piloto, Cana Chapetón y Olímpico (Mao); mientras que en Samaná y María Trinidad Sánchez se intervino en Santa Bárbara, Las Garitas, Los Róbalos y Arroyo Barril.

El total de deportados por la Dirección General de Migración (DGM) este lunes fue de 939 extranjeros. De este grupo, un 42% (404 personas) fue retornado por el puesto de control de Elías Piña, un 37% (348) por Dajabón, un 14% (138) por Jimaní y un 5% (49) por Pedernales.

En la región Suroeste, las acciones abarcaron Azua y Peravia, específicamente en Los Pilones y Baní. En el Norte, los operativos en Puerto Plata fueron en San Felipe, Montellano, Sosúa y Cabarete; en Valverde en Pueblo Nuevo, Piloto, Cana Chapetón y Olímpico (Mao); mientras que en Samaná y María Trinidad Sánchez se intervino en Santa Bárbara, Las Garitas, Los Róbalos y Arroyo Barril.