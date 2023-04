El Departamento de Educación Pública de Puerto Rico No Educa Para el Futuro

Todos en la isla somos testigos de la debacle que existe en el Departamento de Educación de Puerto Rico donde se sigue enseñando de la forma antigua y con resultados desastrosos. El mundo laboral está en constante cambio y evolución, y es necesario que la educación pública se adapte a las nuevas demandas y necesidades del mercado laboral. En los próximos años, se espera que muchos trabajos desaparezcan mientras que otros se transformen radicalmente. Esto significa que es necesario que la educación pública cambie para preparar a los estudiantes para los trabajos del futuro.

Los trabajos del futuro estarán enfocados en tecnología, innovación, creatividad y habilidades interpersonales. Los trabajos que antes eran realizados por humanos ahora son llevados a cabo por robots y sistemas automatizados, mientras que nuevos trabajos han surgido en campos como la inteligencia artificial, la robótica, la realidad virtual y aumentada, la ciberseguridad y la sostenibilidad.

En consecuencia, los trabajadores del futuro necesitarán habilidades que les permitan adaptarse a un entorno de trabajo cada vez más tecnológico y cambiante. Las habilidades requeridas incluyen la capacidad de aprender continuamente, habilidades de resolución de problemas, pensamiento crítico, creatividad, colaboración y habilidades interpersonales como la comunicación efectiva y la empatía.

Por lo tanto, la educación pública debe centrarse en la enseñanza de habilidades más allá de la mera transmisión de conocimientos. Es necesario que los estudiantes aprendan a trabajar en equipo, a resolver problemas de manera creativa, a comunicarse efectivamente y a tener una mente abierta a nuevas ideas y formas de hacer las cosas.

La transformación educativa requerirá cambios significativos en la forma en que se enseña y se aprende. Se necesitarán nuevas formas de evaluación que midan las habilidades interpersonales y la capacidad de resolver problemas, en lugar de simplemente evaluar el conocimiento adquirido. Los estudiantes también necesitarán tener acceso a tecnología y herramientas para desarrollar habilidades prácticas y aprender a usar tecnología avanzada.

Además, la educación pública debe enfocarse en fomentar la creatividad y la innovación. Los estudiantes deben ser alentados a pensar fuera de la caja, a tomar riesgos y a experimentar con nuevas ideas y enfoques. La educación debe ser un lugar donde los estudiantes se sientan seguros para probar cosas nuevas y aprender de sus errores.

Otro aspecto importante de la transformación educativa es la importancia de la educación continua. En el mundo del futuro, los trabajadores tendrán que estar en constante aprendizaje y actualización de sus habilidades para mantenerse relevantes en el mercado laboral. Por lo tanto, la educación pública debe proporcionar oportunidades para que los estudiantes puedan seguir aprendiendo y actualizando sus habilidades a lo largo de toda su vida laboral.

En resumen, el futuro de los trabajos está cambiando rápidamente y es necesario que la educación pública se adapte para preparar a los estudiantes para el mundo del futuro. La transformación educativa requerirá cambios significativos en la forma en que se enseña y se aprende, incluyendo el enfoque en el desarrollo de habilidades más allá del conocimiento, la evaluación de habilidades interpersonales y la capacidad de resolver problemas, la enseñanza de creatividad e innovación, la educación continua y el acceso a tecnología y herramientas avanzadas. De nada sirve tener un sistema educativo que tiene mas de 4 mil millones de dólares como centro de cuido con desayuno, almuerzo y transportación. Se debe cerrar cuanto antes ese disparate de sistema educativo. Solo a través de una educación efectiva y transformadora podemos preparar a los estudiantes para los trabajos del futuro y ayudarlos a tener éxito.

Para respaldar la afirmación de que el Departamento de Educación de Puerto Rico no educa para el futuro, se pueden citar diversas fuentes y estudios que han analizado la situación de la educación en la isla. A continuación, se presentan algunas posibles referencias:

