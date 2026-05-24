Ejército Dominicano entrega Vehículos Blindados en Dajabón. Otras Noticias Militares

Dajabon, R. D.-El Ejército de la Republica Dominicana, Institucion que Comanda el Mayor General Jorge Iván Camino Pérez

Entrego Nuevos Vehículos Blindados en la zona fronteriza de Dajabón

Con este tipo de acciones la Institucion Militar del hermoso Pais Caribeño refuerza la infraestructura de defensa en puntos estratégicos, enviando un mensaje claro de control y modernización en la gestión de la seguridad fronteriza.

Objetivo estratégico: Incrementar la capacidad de movilidad, patrullaje y respuesta táctica del Ejército en la provincia de Dajabón, una de las zonas fronterizas más dinámicas del país.

Equipamiento entregado: Se incorporaron vehículos blindados de alta tecnología, diseñados para terrenos difíciles y operaciones de vigilancia avanzada.

Impacto operativo: Estas unidades no solo protegen la integridad física de los soldados frente a posibles amenazas, sino que también permiten una reacción mucho más rápida ante cualquier eventualidad o ilícito en la línea divisoria.

Mensaje institucional: La entrega subraya el compromiso continuo de las Fuerzas Armadas con la modernización de sus recursos y la preservación de la seguridad nacional.

En operativos realizados en Dajabón y Montecristi detienen a un grupo de haitianos indocumentados

Dajabón y Montecristi, R.D. – Durante operativos de vigilancia y patrullaje realizados por patrullas del Ejército de República Dominicana (ERD) fueron detenidos dieciocho (18) nacionales haitianos en condición migratoria irregular en las provincias Dajabón y Montecristi.

En una primera intervención, soldados del Ejército, apoyados de la Unidad de Drones adscrita al Puesto Masacre, detuvieron a nueve (09) nacionales haitianos que intentaban ingresar al territorio dominicano procedentes de Haití.

Entre los detenidos figuran cinco (05) hombres y cuatro (04) mujeres menores, quienes fueron trasladados a la provincia Dajabón para su posterior entrega a la Dirección General de Migración (DGM).

En otro operativo, una patrulla motorizada asignada a la zona de Aminilla, adscrita al Puesto de Chequeo Santa María, ERD, detuvo a otros nueve (09) nacionales haitianos indocumentados en las proximidades de la presa de Maguaca, en el tramo carretero que conduce hacia Las Matas de Santa Cruz de Montecristi.

El grupo estaba integrado por seis (06) hombres, una (01) mujer y dos (02) menores de edad.

Posteriormente, fueron trasladados al Puesto de Chequeo Santa María para los fines correspondientes.

El Ejército de República Dominicana mantiene de manera permanente los operativos de vigilancia e interdicción migratoria en distintos puntos de la zona fronteriza, como parte de las acciones orientadas a reforzar la seguridad.

Interceptan grupo de haitianos indocumentados en zona boscosa de Guayubín

Montecristi, R.D. – Una patrulla del Ejército de República Dominicana (ERD), adscrita al destacamento Mangá, en el municipio de Guayubín, detuvo a veintiséis (26) nacionales haitianos indocumentados durante un operativo realizado en una zona boscosa próxima al río de esa demarcación.

De acuerdo con el informe militar, los extranjeros intentaban evadir la vigilancia de las patrullas del ERD desplegadas en el área, como parte de las operaciones de interdicción ordenadas por el Comandante General de la institución.

Entre los detenidos figuran veinticinco (25) hombres y una (01) mujer, todos en estatus migratorio irregular.

Los extranjeros fueron trasladados a la sede de la 4ta. Brigada de Infantería para los fines legales correspondientes y su posterior entrega a la Dirección General de Migración (DGM).

Ejército reinaugura puesto militar en Guayabal para fortalecer la seguridad fronteriza en Elías Piña

El Comandante General del Ejército de República Dominicana, Mayor General Jorge Iván Camino Pérez, reinauguró este viernes el puesto de esa institución en la localidad de Guayabal, distrito municipal de Sabana Cruz, municipio de Bánica, provincia Elías Piña.

La rehabilitación de estas instalaciones forma parte de los esfuerzos que desarrolla el Ejército para fortalecer la presencia institucional en la zona fronteriza, mejorar las condiciones operacionales de las tropas y elevar la capacidad de respuesta ante cualquier situación que pueda afectar la seguridad en la frontera.

Durante la actividad, el Mayor General Camino Pérez destacó la importancia de este puesto militar para las operaciones de vigilancia y control en el área, resaltando además el compromiso del Ejército con la protección de la soberanía nacional y el respaldo permanente a las comunidades fronterizas.

Acompañaron al Comandante del Ejército la alcaldesa del municipio de Bánica, Sra. Giselle Santana; el alcalde del municipio de Pedro Santana, Sr. Starling Contreras; y el director de la Junta Distrital de Sabana Cruz, Sr. Juan Isidro Spichicoqui Rivera, además del comandante de la 3ra. Brigada de Infantería, coronel Domingo Cruz Sosa, junto a otras autoridades civiles y militares de la zona.