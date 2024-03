Edwin Bautista: Aspira a convertirse en tu representante de Ultramar

Por Máximo Jiménez (País Político).–

La diáspora en Estados Unidos cuenta con hombres y mujeres que forman parte de un cuerpo uniforme que contribuye desde allá al desarrollo del país que dejaron atrás en busca de mejores condiciones de vida. Los hay en todos los campos profesionales. En la comunicación, en el periodismo o en la locución los hay en cantidad apreciable.

Edwin Bautista es uno de esos profesionales del micrófono que muy joven partió de su terruño y se estableció en la Florida. Allí le conocen como «El Huracán», apodo que describe letra por letra el torrencial de buena vibra que él sabe inyectarle a quienes le conocen y a los que no.

Sorpresivamente para su círculo íntimo, hace poco se conoció una noticia que lo ubica en el ojo del huracán, pero de la política: se inscribió como candidato a diputado de Ultramar en la circunscripción 2 por el Partido Reformista Social Cristiano (PRSC), organización por la que simpatiza desde hace mucho tiempo.

Edwin Bautista, miembro de la filial en Florida de la Asociación de Cronistas de Arte (Acroarte), seccional en la que ha sido directivo en varias ocasiones, se siente comprometido con sus compatriotas, quienes se ven abandonados por los políticos que sólo afrontan al electorado cuando está en campaña.

«Tengo unas buenas propuestas a favor de la diáspora y de salir con la victoria, seré la voz que los representará en el Congreso», comentó en entrevista con País Político, desde Kissimmee. En esa comunidad labora en la emisora El Zol 95.3, de la cadena SBS, con instalaciones en los parques de Universal, Orlando. «Todavía estoy trabajando con mi equipo estratégico en los puntos finales de lo que serán mis iniciativas».

No te ubicamos como un actor político, ¿qué te animó a asumir esta candidatura a diputado de Ultramar?

La diáspora. Tengo 33 años en los Estados Unidos y nunca he conocido a un diputado de Ultramar que defienda los intereses de la misma. Sólo hacen su campaña y luego se olvidan de las necesidades del dominicano que vive en Estados Unidos.

¿Cómo se posibilitó tu entrada a la política?

Una noche estaba presentando al merenguero Raúl Acosta (Oro Sólido) y antes de la presentación él se me acercó y me dijo: ‘Te necesito’, me explicó la responsabilidad de la candidatura, y él, conociendo mi formación, integridad y principios, me hizo la oferta de la posición como diputado de Ultramar.

En República Dominicana, un comunicador tiene posibilidades de impulsar una candidatura desde su plataforma de comunicación, ¿podrás lograr lo mismo desde la radio para la cual trabajas en Orlando?

No, nunca me ha gustado abusar del micrófono, cosa que me enseñaron en la Escuela de Locución del Profesor Otto Rivera. Como comunicador, creo que es más importante que tus oyentes o seguidores se enteren por otra vía, como por ejemplo, las redes sociales que son muy efectivas en estos tiempos.

¿Cómo se diferencia la campaña en el exterior con relación a la que se ejecuta en República Dominicana?

No hay mucha, las logísticas son muy parecidas.

¿Cómo piensas atraer el voto de tus compatriotas en tú circunscripción?

Tengo unas buenas propuestas a favor de la diáspora y de salir con la victoria, seré la voz que los represente en el Congreso.

¿Qué dijo tu familia cuando decidiste asumir este compromiso electoral?

Bueno, mi esposa me apoya 100% en todos los proyectos. En cuanto a mis padres, papá lo aceptó y me dijo del reto de la responsabilidad que compete la posición, Mamá no opina mucho sobre política, pero al escuchar mis propuestas me dio todo su apoyo, al igual que mis hermanos.

¿Cuáles son los tres pilares en que basas tu programa de trabajo?

Integridad, unión, enseñanza.

Pensemos que hoy es 20 de mayo y ganaste las elecciones, ¿cuál sería tu principal iniciativa congresual?

Llevar mis propuestas para que sean escuchadas y trabajar incansablemente para lograrlas a favor de la diáspora.

¿Por qué por el Partido Reformista Social Cristiano?

Desde joven fui un seguidor del Dr. Joaquín Balaguer, incluso papá fue muy amigo de la familia y tuve el placer varias veces de compartir con ellos, doña Emma, entre otros. En mi juventud, participaba en las caminatas del Dr. Balaguer en el Mirador, recuerdo que iba con uno de sus delegados del partido, a veces iba en una pasola por toda la calle mirando que todo alrededor estuviera bien. Además, en la época de elecciones, hacía campaña. Luego fui de la Juventud con Peinado y siempre estuve cerca del partido hasta salir del país en el 1990.

Eres un miembro de la filial de la Asociación de Cronistas de Arte en Florida, ¿cómo evalúas el rol que juega esta seccional en el desarrollo de la institución?

La filial de la Florida forma parte de la diáspora dominicana, y de contar con su apoyo y ser elegido para el Congreso como diputado de Ultramar, también esta filial saldrá beneficiada de nuestra propuesta.