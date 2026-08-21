Director General PN fortalece su estructura operativa con cambios y nuevas designaciones en direcciones centrales, regionales y de áreas especializadas

Santo Domingo, R. D.El Director General de la Policía Nacional, Mayor General Ernesto R. Rodríguez García, dispuso este jueves una serie de cambios y nuevas designaciones en direcciones centrales, regionales, de áreas y departamentales, como parte de las acciones encaminadas a fortalecer la operatividad, la prevención del delito y la proximidad con la ciudadanía.

Las disposiciones introducen movimientos en áreas estratégicas de la institución, incluyendo Recursos Humanos, Inteligencia, Prevención, Planificación y Desarrollo, Soporte y Servicio, Policía Comunitaria, Policía Científica y Protección de Niños, Niñas y Adolescentes, entre otras.

Entre las principales designaciones figura la del coronel Pedro Radhamés Marte Báez como director Central de Recursos Humanos, en sustitución del general Jorge Miguel Perdomo Sena, quien pasa a dirigir la Dirección Regional Sur Central, con asiento en Baní, en sustitución de la coronel Ana Jiménez Cruceta.

*Ámbito operativo y regional*

De acuerdo a una nota informativa emitida por su Relacionista Publico de la Insititucion del Orden Coronel Diego Pesqueira, en el ámbito regional, el general Orison L. Olivence Minaya asumirá la Dirección Regional Noreste (SFM), en sustitución del general Julio César Acosta Félix, quien pasa a dirigir la Dirección Regional Nordeste, con asiento en María Trinidad Sánchez.

En la Dirección Central de Inteligencia (DINTEL) fue designado el general Edgar Ramón Arnaud Volquez, en sustitución del general Ángel García Jaime, quien asumirá la Dirección de Área de Policía Comunitaria.

Asimismo, Werner Núñez Quezada fue designado director de Área de Policía Cibernética, mientras que el general Eddy Pérez Peralta asumirá la Dirección Central de Prevención, en sustitución del general Martín Tapia Sánchez, quien fue designado Inspector General de la Policía Nacional mediante decreto del presidente Luis Abinader.

De igual manera, el coronel René Eurispides Luna Kunhardt fue designado director Regional Santo Domingo Oeste, en sustitución del general Eddy Pérez Peralta; el coronel Edison Cabrera Concepción asumirá la Dirección Regional La Vega, en sustitución del coronel Ramón Dicló Mateo; y el coronel Leuribis Urbaez Mancebo, fue designado director Regional La Altagracia, en sustitución del coronel Edward Jesús Díaz Núñez.

*Direcciones Centrales y Especializadas*

También se dispuso la designación del general César Ares Montás como director Central de Planificación y Desarrollo (Diplan), mientras que el coronel Carlos Tapia Quezada asumirá la Dirección Central de Soporte y Servicio.

Como parte de los cambios en áreas especializadas, el general Santo Guzmán Amparo fue designado titular de la Dirección Especializada de Protección a Niños, Niñas y Adolescentes (NNA), en sustitución del coronel Edwin Hernández Tejada; y el general Angel M. García Jaime, pasa hacer titular de la Dirección de Policía Comunitaria.

En otras áreas, el general Frank de los Santos Encarnación fue designado titular de la Dirección de Área de Policía de Protección de Servicios Especializados.

Entre las demás disposiciones figuran el nombramiento del coronel Juan Félix Romero Rosario como subinspector general; el coronel Raymundo Estévez de Luna como subdirector de Área Administrativa del Hospital General Docente de la Policía Nacional (Hosgedopol), en sustitución del teniente coronel Bladimir Caraballo. Asimismo, la coronel Flavia Montero Romero fue designada como directora Central de Asuntos Legales, en sustitución del general (r) Adelso Aibar Martínez.

Asimismo, el coronel Edwin Hernández Tejada fue designado director de Área de Prevención y Persecución de Invasores de Propiedades Públicas y Privadas; el coronel Dionisio Agüero asumirá la Dirección de Área de Derechos Humanos; y el coronel Yldebrando de Jesús Guzmán Toribio fue designado director de Área de la Supervisión General de Cárceles bajo control de la Policía Nacional, de igual manera el coronel Eduardo Bautista Puello, será el titular de la Dirección Especializada del Metro de Santo Domingo.

Las nuevas disposiciones forman parte de las acciones impulsadas por la actual dirección general para dinamizar las distintas estructuras operativas y administrativas de la institución, fortalecer la capacidad de respuesta y continuar acercando el servicio policial a las comunidades.