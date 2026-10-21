Depredan rio Sabana y destruyen importante Camino Vecinal en Sabana del Estado Bayaguana, Provincia Monte Plata

Boston, Massachussets, USA.-Una misteriosa Compañía que se dedica a depredar madera de unas Tierras ubicadas en la Comunidad de Confitero, Platanal, Anton Sánchez, Bayaguana, Monte Plata, tierras las cuales pertenecen al Ministerio de Agricultura, a traves del Insitituto Agrario Dominicano (IAD) ya que son partes del Proyecto A-03 del AC-3 Confitero, Platanal, Anton Sánchez, Bayaguana. Estos individuos estan usando tres (3) Camiones con un Tractor.

Estos terrenos que estan depredando esos bandidos fueron supuestamente vendidos de manera ilegal por un Abogado de nombre y/o apellido Michel a unas personas de manera especifica a los Hermanos Leo Rojas e Isaac Rojas, uno de ellos esta preso por razones ignoradas y el otro esta en combinacion con una empresa desconocida talando todos los Arboles aparentemente para procesarlo como maderable de manera irresponsable y desconsiderada.

Pero la depredación es tan grave que supuestamente ya están dentro de los metros que cita la ley 64-00 del ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales la cual ordena mantener cierta distancia fuera de los lechos o cause de los Ríos, Veamos: La Ley General sobre Medio Ambiente y Recursos Naturales (No. 64-00) de la República Dominicana es el marco legal que sanciona y regula la depredación de los ríos. Las principales formas de afectación hídrica (como la extracción ilegal de agregados, la tala en las cabeceras y la contaminación) se tipifican en ella como delitos ambientales flagrantes pero estos desaprensivos ya están casi afectando al rio Sabana.

El Río Sabana es uno de los principales cuerpos de agua que atraviesa el municipio de Bayaguana , ubicado en la provincia de Monte Plata, República Dominicana . Nace en la zona norte de la región y es un afluente clave del río Yabacao.

Protección de las riberas y cuencas (Zonas de protección)

La Franja de Protección Obligatoria (Art. 129): Establece de forma estricta una franja de protección obligatoria de treinta (30) metros en ambas márgenes de todas las corrientes fluviales (ríos, arroyos, ríos secos), lagos y embalses. Cualquier alteración, construcción o remoción dentro de este perímetro es ilegal.

Catalogará como delito ambiental el corte de árboles en áreas forestales de protección, zonas frágiles o cabeceras de ríos, ya que destruye la capacidad del suelo para retener agua y acelera la desertificación.

Trayecto y Desembocadura del Rio Sabana

Recorrido: Desciende serpenteando por los campos y parajes rurales del municipio de Bayaguana —como la zona de Sabana del Estado y alrededores—, alimentándose de pequeños arroyos y cañadas de la zona.

Desciende serpenteando por los campos y parajes rurales del municipio de Bayaguana —como la zona de Sabana del Estado y alrededores—, alimentándose de pequeños arroyos y cañadas de la zona. Afluencia: Funciona como uno de los importantes tributarios de la red hídrica local, desembocando y uniendo sus aguas, junto a otros ríos hermanos como el Yaví, el Comate y el Yuvina, en la cuenca del gran río Yabacao .

Funciona como uno de los importantes tributarios de la red hídrica local, desembocando y uniendo sus aguas, junto a otros ríos hermanos como el Yaví, el Comate y el Yuvina, en la cuenca del gran . Atractivos: A lo largo de su trayecto y zonas cercanas se forman saltos, balnearios naturales y parajes ecoturísticos (como los Saltos de la Sabana), muy concurridos para el baño y el turismo de naturaleza.

Este importantísimo rio el cual nace en los Haitises y viene de manera subterránea brotando ya su cabeza en el área donde precisamente están esos barbárazos depredadores sin que el Ministerio de Medio Ambiente y Recursos naturales ni el Servicio Nacional de Protección Ambiental (SENPA) hayan hecho acto de presencia allí para impedir los terribles daños que están causando esos depredadores.

Pero además, otros enormes daños que están produciendo esos malhechores es afectando a 123 parceleros que están asentados allí desde hace muchos años cultivando sus predios afectando de manera directa y brutal los caminos Vecinales que hace apenas meses el Ayuntamiento de Bayaguana los había mandado a reparar.

Esta es la placa de uno de los camiones que usa el supuesto encargado de la misteriosa compañía de extranjeros haitianos depredando en la cercanía del Rio Sabana

Muestra de fotografías con los daños causados en el camino Vecinal dejado por los depredadores al mover sus camiones llenos con su madera que están depredando e cerca del rio Sabana de Sabana del estado, Confitero, Bayaguana, Monte Plata.

Pues en su empeño de desmantelar esos bosques están haciendo uso de unos camiones y un tractor produciendo la casi total destrucción de los caminos vecinales por donde transitan los 123 Campesinos, Parceleros Miembro de la Asociación de Parceleros de Confitero, Platanal, Antón Sánchez.

Los cuatros funcionarios de la Republica Dominicana responsables de hacer cumplir la ley en la zona de depredación de arboles del rio Sabana y de la destrucción del camino vecinal que afecta a los 123 Campesinos Parceleros arrestando a la misteriosa empresa que esta causando los graves daños en la zona denunciada.

Un individuo que le llaman Benito es el supuesto encargado de la misteriosa Compañía el cual esta al mando de una buena cantidad de ilegales Haitianos quienes están depredando los arboles aquí denunciados, por lo que se esta llamando de manera urgente a la Dirección General de Migración para que sea intervenida la Zona afectada y así sea detenido de manera urgente el enorme daño que se le esta produciendo a al rio Sabana en el desmonte de sus arboles.

General de Brigada Rafael Genaro Almonte Cid, ERD. Director General de Salud del Servicio Nacional de Protección Ambiental (SENPA) funcionario responsable de hacer cumplir la ley de manera inmediata en el caso del rio Sabana en Comunidad de Confitero, Platanal, Antón Sánchez, Bayaguana, Monte Plata, Republica Dominicana.

El importantísimo Rio Sabana recordamos que nace en los hidalgos de manera subterranea y viene desde los Haitises y brota la Cabeza es decir que sale a la superficie que pasa por confitero, sigue su ruta por Bayaguana, y desemboca en el Rio Yabacao. El Señor Fernando es el encargado de Medio Ambiente Y recursos Naturales de Bayaguana quien ni siquiera se ha acercado por la zona para evaluar la magnitud de los daños provocado al Rio Sabana y por ende a los parceleros que están siendo afectado por los depredadores de la Madera que supuestamente no tienen el permiso correspondiente de Medio Ambiente y Recursos Naturales, ¿Dónde están las autoridades del SEMPA cuya presencia se necesitra urgente en esa Comunidad de Campesinos para intervenir de manera inmediata y parar esa depredación?

Otras agencias gubernamentales del gobierno de la Republica Dominicana al que se les esta requiriendo su urgente e inmediata intervención deben de ser el ministerio de Agricultura de la República Dominicana cuyo Ministro es el Señor Francisco Oliverio Espaillat Bencosme, el Director General del Instituto Agrario Dominicano que lo dirige el Señor Darío Castillo Lugo, así como el Vice-Almirante Héctor Lee Ballester Director General de Migración a fin de que sea detenida la tala de arboles que están ocasionando esos desaprensivos en el área denunciada.