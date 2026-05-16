Cumpleaños años hoy nuestra Reyna, la autora de nuestros días

Santo Domingo, Este, R. D.-Hoy es un día muy especial pues esta de Cumpleaños nuestra muy querida y amada Madre Doña Mariana Altagracia Rodríguez la cual el Señor Dios todo poderoso y padre Celestial, único Rey de Reyes y Señor de Señores le ha otorgado en su infinita voluntad un día más de vida.

Un día como hoy 16 de mayo, nació en un precioso Pueblito de Jarabacoa, nació nuestra muy querida, amada y abnegada madre Doña Mariana, ella una mujer esforzada en todo el sentido de la Palabra.

Pues ha sido en estos años que le ha otorgado nuestro único Dios y padre Celestial, una muestra de una mujer con muy grandes, extraordinarias y excepcionales Virtudes, una mujer luchadora incansable.

Nuestra amada Madre conmigo, Mi Hermano Miguel y su hijo mas pequeño, Plutarco Jose.

Sus hijos podríamos decir que has sido gran ejemplo de muestra de honradez en todo el sentido de la palabra, dedicación total como muy grande y buena Madre, con una dedicación insuperable en la familia en nuestro hogar.

Mi Mami rodeado Por mis hermanos Miguel, Jose, El Chinito y su Nieta Perla.

Una mujer humilde, pero madre muy tierna, con una actitud, aunque amorosa pero muy recta, con una gran capacidad de trabajo, nos enseñó todo el tiempo lo que significaba ser honrado, dedicado en lo que fue nuestra formación como sus hijos.

Con la Doña en casa en su apartamento de Boston, Massachussets.

Madre querida que el Señor te otorgue hoy muchaaaa Paz, Salud, Prosperidad, Amooor, que Dios te conceda todo lo que tu tierno corazón pueda desear hoy en tu día muy especial, tu día de días.

Mi Mami en sus años de Juventud.

Y lo más importante es que Nuestro Padre Celestial te otorgue sabiduría, Luz, y entendimiento suficiente para que lo aceptes a él como tu único y suficiente Salvador, para que una vez ya Arrepentida, Convertida y Bautizada como dice el Señor en sus palabras y te otorgue la Vida Eterna.

Muchísimas Felicitaciones amada Madre de mi alma, son tus deseos Mio propio y de mis hermanos, Miguel, Julio, Emenegildo, Pisitrato y Plutarco. Así como de todos tus nietos y nietas que te amamos de todo corazón, Felicitaciones y Bendiciones