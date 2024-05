Comediante Robert Nava ayuda con su humor a migrantes a evitar errores en EE.UU

Miami.- El comediante Robert Nava ha sabido cómo conectar con el público estadounidense, conocido por sus shows de stand-up comedy que han sido un rotundo éxito en Miami, también ha dejado huella en el cine con participaciones en las películas “Los Roommates” y “Martes de Bendecida”.



A pesar de su éxito actual, Nava no olvida sus humildes comienzos en Estados Unidos. Llegó al país con lo puesto, durmiendo en un colchón en el piso y empezando su carrera en redes sociales con un teléfono prestado. Estos desafíos iniciales lo han convertido en una figura inspiradora para muchos inmigrantes, a quienes ahora ofrece consejos sobre cómo evitar los errores comunes al llegar a un nuevo país.



En clave de humor, Nava identifica seis errores que los “primerizos” en Estados Unidos deben evitar:



El viajero nostálgico: Para triunfar como inmigrante, es esencial centrarse y poner toda la energía en el presente. No vale la pena tener la mente en el país de origen y los pies en Estados Unidos. Nada de comparar constantemente cómo se hacían las cosas en el lugar de origen ni de volar de regreso cada fin de semana.



El caminante de alfombra roja: No esperes una bienvenida con fanfarria y fuegos artificiales. La realidad es que hay que empezar de cero con humildad, olvidando las glorias pasadas y construyendo un nuevo presente.



El compara-todo: Dejar de compararse con los ya establecidos en términos de ropa, marcas y autos es crucial. Lo importante al llegar es adaptarse, trabajar, ahorrar dinero y tener lo imprescindible para vivir dignamente, creciendo poco a poco.



El solicitante de consejos: Alejarse de los pesimistas es vital. No pidas consejos a aquellos que sugieren regresar porque “todo está muy difícil aquí”. Rodéate de personas que te motiven y apoyen tu crecimiento.



El inversor precipitado: No aceptes lo primero que te ofrezcan sin una adecuada asesoría. Investiga bien antes de invertir en cualquier negocio para evitar fraudes o inversiones ruinosas.



El chofer despistado: En procesos migratorios internos, ten cuidado con las fronteras, pues podrías salir del país sin darte cuenta, entrando a México o Canadá, lo que podría complicar tu regreso a Estados Unidos.



Robert Nava no solo ha conquistado escenarios y pantallas, sino que también ofrece una valiosa perspectiva sobre la experiencia inmigrante, usando su humor para enseñar y motivar a otros a evitar estos errores y alcanzar el éxito en su nueva vida en Estados Unidos.







Notistarz/





Fotos: Prensa