Celebridades y políticos reaccionan a la muerte del cantautor cubano Pablo Milanés

Tras conocerse la noticia de su deceso, políticos y celebridades enviaron mensajes de condolencias a su familia y despidieron a Milanés, que con su voz y letras, que traspasaron fronteras y marcaron varias generaciones.

Los mensajes de despedida llegaron desde varios lugares del mundo. El presidente de Cuba, Miguel Diaz Canel reacciono y publicó unas palabras de consuelo en su cuenta oficial de Twitter.

Ha muerto Pablo, leemos al despertar este martes en Rusia y el dolor llega con la noticia. Desaparece físicamente uno de nuestros más grandes músicos. Voz inseparable de la banda sonora de nuestra generación. Mis condolencias a su viuda e hijos, a Cuba.Publicó Miguel Diaz Canel.

Carlos Amarante Baret, Miembro del Comité Político del Partido de la Liberación Dominicana, reaccionó y dijo en su cuenta de Twitter “¡Qué despertar más triste! Se me estremeció el corazón al enterarme de tu muerte física. Pablo Milanés, hace tiempo que eres inmortal. Vivirás, a través de tus canciones, en la memoria de millones de admiradores que hoy te lloramos”.

Así mismo, la La Universidad Nacional Autónoma de México dijo “¡Adiós, Pablo Milanés! Icono de la trova latinoamericana” y por otra parte Ricardo Montaner reaccionó diciendo “Para Vivir querido Pablo Milanes, paz”.

En ese sentir, Pedro Sánchez el representante gubernamental de España escribió unas emotivas líneas.

Pisaremos las calles nuevamente y lloraremos a los ausentes en tu nombre. La música de Pablo Milanés estará siempre con nosotros. Puso voz a la vida y a los sentimientos de toda una generación. Eternamente en nuestra memoria. Publicó Pedro Sánchez, representante gubernamental de España.

De su parte, Dra. Claudia Sheinbaum, jefa de gobierno de México, dijo “Duele la muerte de Pablo Milanés. Nos queda su bella música y letras y el hasta siempre. …Todavía yo no sé si volverá, Nadie sabe al día siguiente lo que hará. Rompe todos mis esquemas No confiesa ni una pena. No me pide nada a cambio de lo que dá”.

Se ha ido Pablo Milanés, una voz imprescindible para América Latina. Pablito tan querido, buen viaje.Publicó Eugenia de León, artista Mexicana.

La cantante y productora, Tania Libertad afirmó “Partió un gran compositor, maravilloso cantante y extraordinario amigo; PABLO MILANÉS, así, con Mayúsculas. Te vamos a extrañar Querido Pablo. Buen viaje. Te abrazaré y te cantaré siempre”.

Retornarán los libros las canciones Que quemaron las manos asesinas Renacerá mi pueblo de su ruina Y pagarán su culpa los traidores Pablo Milanés cantando a Miguel Enríquez, al pueblo de Chile y a los pueblos del mundo… Hasta siempre.Publicó el periodista Pablo Iglesia.

La Vicepresidenta Segunda del Gobierno de España y Ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Diaz dijo “Pablo Milanés ha compuesto, verso a verso, la canción de nuestras vidas. Trovador de la belleza, memoria de todos los amores. Su voz diáfana, libre, nos legó una poética y una ética de lo esencial y lo pequeño. Hoy, Pablo, vuelas de tu isla amada a nuestro corazón por siempre”.

Milanés, recibía desde hace unos años tratamiento médico en España, donde residía con su familia. El artista cubano deja un notable legado de canciones formidables y cerca de 60 discos que lo sitúan entre los nombres indispensables y más universales de la música iberoamericana.

