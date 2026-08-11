Tiffany Jeffers responde: vivienda, empleos y crecimiento responsable en el centro de su propuesta para Kissimmee

EL SOL DECIDE 2026

La candidata al Seat 4 responde las cinco preguntas de El Sol de la Florida y propone utilizar terrenos municipales para vivienda, agilizar permisos, fortalecer la capacitación laboral y exigir que el crecimiento vaya acompañado de infraestructura.

Por Marcos A. Tejeda

Publisher & Editor-in-Chief

El Sol de la Florida

La contienda por el Seat 4 de la Comisión de la Ciudad de Kissimmee continúa definiéndose a medida que los candidatos presentan posiciones más específicas sobre los problemas que enfrenta una de las ciudades de mayor crecimiento del centro de Florida.

Ahora es el turno de Tiffany Jeffers.

La candidata respondió las cinco preguntas formuladas por El Sol Decide 2026, exponiendo una plataforma que conecta varios de los asuntos que más afectan a los residentes: costo de vida, vivienda asequible, salarios, pequeños negocios, infraestructura, tránsito y confianza en el gobierno municipal.

Sus respuestas contienen además varias propuestas concretas: estudiar el uso de terrenos propiedad de la ciudad para vivienda, crear mesas de trabajo sobre vivienda y fuerza laboral, agilizar los procesos de permisos, impulsar desarrollos de ingresos mixtos y coordinar soluciones de movilidad con el Condado de Osceola y agencias regionales.

Jeffers parte de una premisa: Kissimmee puede seguir creciendo, pero ese crecimiento debe crear oportunidades para quienes ya viven en la ciudad.

1. El desafío: cuando los salarios no alcanzan el costo de vivir en Kissimmee

Preguntada sobre cuál considera el principal desafío que enfrenta actualmente Kissimmee, Jeffers apunta directamente a la economía de las familias trabajadoras.

“Kissimmee’s most significant challenge is the growing gap between what working families earn and what it costs to live here. Housing, transportation, childcare, insurance, and everyday expenses keep rising while many wages have not kept pace.”

En español: Jeffers considera que el mayor desafío es la creciente distancia entre lo que ganan las familias trabajadoras y lo que cuesta vivir en Kissimmee.

Pero la candidata sostiene que el problema no termina en el presupuesto familiar.

“Families who serve our city, teach our children, care for our seniors, and keep local businesses running are being pushed farther from the community they love.”

Jeffers relaciona esa presión económica con otros problemas de la ciudad: trabajadores obligados a vivir más lejos generan desplazamientos más largos; esos desplazamientos contribuyen al tránsito; la inestabilidad de vivienda puede repercutir sobre los niños en las escuelas; y los negocios pueden tener dificultades para encontrar y retener empleados.

Su propuesta consiste en conectar vivienda asequible, desarrollo de la fuerza laboral, transporte y crecimiento responsable, reuniendo a residentes, empresarios, desarrolladores, educadores y organismos regionales.

Resume su posición con una frase:

“Our growth must create opportunity for the people who already call Kissimmee home.”

El crecimiento debe generar oportunidades para las personas que ya llaman a Kissimmee su hogar.

2. Sus primeros 100 días: tres mesas de acción

Jeffers ofrece una respuesta particularmente específica cuando se le pregunta qué haría durante sus primeros 100 días.

Su primera propuesta sería establecer una Housing Action Roundtable, una mesa de trabajo dedicada específicamente al problema de la vivienda.

La iniciativa examinaría cuatro asuntos: terrenos propiedad de la ciudad, incentivos para desarrolladores, tiempos de permisos y alianzas para aumentar las opciones de alquiler asequible y propiedad de vivienda.

Su segunda iniciativa sería convocar una mesa de trabajo sobre fuerza laboral y pequeños negocios.

“We need clear pathways from training to good-paying jobs, plus practical support for businesses that create local employment.”

Jeffers propone reunir a empleadores, universidades, escuelas técnicas, cámaras de comercio, organizaciones laborales y empresarios para establecer conexiones más directas entre capacitación y empleos mejor remunerados.

La tercera prioridad sería fortalecer la confianza pública.

La candidata propone realizar sesiones comunitarias, publicar información clara sobre acciones importantes del gobierno municipal y crear mecanismos consistentes para que los ciudadanos puedan presentar preocupaciones y posteriormente conocer el progreso de esas gestiones.

Jeffers resume sus primeros 100 días de esta manera:

“Listen, build partnerships, act with urgency, and report the results.”

Escuchar, construir alianzas, actuar con urgencia y reportar los resultados.

3. Vivienda: terrenos municipales y desarrollos de ingresos mixtos

Uno de los componentes más específicos de la plataforma presentada por Jeffers aparece en su respuesta sobre vivienda.

La candidata propone establecer lo que denomina un housing pipeline que permita evaluar terrenos propiedad de la ciudad para proyectos de vivienda.

También plantea fomentar desarrollos de ingresos mixtos, preservar la asequibilidad de las viviendas a largo plazo y ampliar las oportunidades para convertirse en propietario.

Jeffers propone además acelerar y simplificar los procesos de permisos.

Sin embargo, acompaña esa propuesta con una exigencia para los desarrolladores: mayor responsabilidad sobre las consecuencias de sus proyectos.

“Growth must pay its fair share.”

Es una de las declaraciones más importantes de sus respuestas.

La candidata sostiene que los nuevos desarrollos deberían contemplar adecuadamente sus necesidades de carreteras, drenaje, seguridad pública, parques y escuelas.

En otras palabras, su posición es que el crecimiento no debe aprobarse independientemente de la capacidad de la infraestructura necesaria para sostenerlo.

4. ¿Qué significaría que “el crecimiento pague su parte”?

La propuesta plantea una discusión que probablemente trascenderá estas elecciones.

Kissimmee necesita inversión y desarrollo económico, pero cada nueva comunidad también genera nuevas necesidades de infraestructura y servicios.

El planteamiento de Jeffers sugiere que los desarrolladores deberían asumir una responsabilidad proporcional por parte de esos costos.

Sin embargo, todavía quedan preguntas importantes.

¿Qué mecanismos utilizaría para lograrlo? ¿Cambios en requisitos de desarrollo? ¿Incentivos condicionados? ¿Acuerdos específicos entre la ciudad y los desarrolladores?

Estas son precisamente las preguntas que permitirían determinar cómo una declaración de campaña podría convertirse en política municipal.

5. Tránsito: una solución que trasciende City Hall

Jeffers reconoce también que Kissimmee no puede resolver por sí sola todos sus problemas de movilidad.

Miles de residentes cruzan diariamente los límites entre la ciudad y otras áreas de Osceola County y el resto de Central Florida.

Por ello, propone trabajar con Osceola County, el Estado de Florida, LYNX y otros organismos regionales de transporte.

Entre las medidas que menciona se encuentran:

mejorar la sincronización de semáforos;

ampliar las opciones de transporte público;

mejorar conexiones seguras para peatones y ciclistas;

priorizar intersecciones identificadas por los residentes como peligrosas o congestionadas.

La propuesta reconoce una realidad administrativa importante: muchas de las carreteras y sistemas de transporte que afectan a los residentes de Kissimmee no dependen exclusivamente del gobierno municipal.

Cualquier solución importante requerirá coordinación regional.

¿Qué dice que la distingue?

Jeffers responde esta pregunta desde una perspectiva personal.

“I bring lived experience, proven service, and a record of building partnerships that produce results.”

La candidata revela haber experimentado inestabilidad de vivienda, algo que, según explica, convierte el problema de la vivienda asequible en un asunto personal para ella.

También destaca su experiencia como CEO de una organización sin fines de lucro, pastora, activista comunitaria y miembro designada de una junta de la Ciudad de Kissimmee.

Jeffers afirma haber trabajado con familias, adultos mayores, jóvenes, pequeños negocios, líderes religiosos, agencias gubernamentales y empresas privadas.

Entre las iniciativas que menciona figuran programas de becas, mentoría, acceso digital, alimentación, servicios para adultos mayores y asistencia comunitaria.

Su argumento ante los electores es que ya se encuentra realizando trabajo comunitario sin ocupar un asiento en la Comisión.

“I am already doing the work throughout Kissimmee.”

Jeffers afirma que trasladaría ese mismo modelo de trabajo y acceso comunitario a City Hall.

Su mensaje al votante indeciso

Jeffers utiliza su respuesta final para pedir a los votantes que examinen su trabajo previo.

“If you are still deciding, I ask you to look at my work.”

La candidata sostiene que ha estado presente en los vecindarios sirviendo a familias, jóvenes, adultos mayores y pequeños negocios.

Presenta como parte de su agenda vivienda asequible, desarrollo de la fuerza laboral, crecimiento responsable, vecindarios seguros, inversión en jóvenes y fortalecimiento de la confianza pública.

También realiza una promesa concreta sobre accesibilidad:

“You will know where I stand, how to reach me, and what I am working on.”

Jeffers concluye identificándose como número 4 en la boleta electoral para el Seat 4 y solicitando el apoyo de los votantes para el 18 de agosto.

Lo que revelan las respuestas de Tiffany Jeffers

Las respuestas permiten identificar una estrategia electoral bastante definida.

Jeffers intenta conectar vivienda + empleo + transporte + desarrollo como partes de un mismo problema económico.

También presenta propuestas que, de resultar electa, podrían convertirse en parámetros concretos para evaluar posteriormente su gestión:

Housing Action Roundtable.

¿Se creó?

Workforce and Small-Business Roundtable.

¿Se convocó?

Terrenos municipales para vivienda.

¿Se identificaron propiedades y proyectos?

Permisos más rápidos y claros.

¿Se redujeron los tiempos?

Mayor comunicación con los residentes.

¿Se establecieron mecanismos y se publicaron resultados?

Ese nivel de especificidad es importante porque permite que una promesa electoral pueda ser revisada posteriormente contra resultados reales.

Pero también quedan interrogantes.

No se especifica todavía qué terrenos municipales podrían utilizarse para vivienda, cuáles serían los incentivos ofrecidos a desarrolladores, cómo se garantizaría la asequibilidad a largo plazo ni cuánto podrían costar estas iniciativas.

Esas preguntas forman parte del siguiente nivel de escrutinio que corresponde realizar.

Dos candidatas del Seat 4 ya han respondido

La publicación de las respuestas de Tiffany Jeffers tiene además una importancia particular para El Sol Decide 2026.

La actual comisionada Janette Martinez también respondió las mismas cinco preguntas.

Por primera vez dentro de la cobertura del Seat 4 contamos, por tanto, con posiciones directamente comparables de dos candidatas que recibieron exactamente el mismo cuestionario bajo las mismas condiciones editoriales.

Los demás candidatos mantienen abierta la misma oportunidad de participar.

Una vez concluido el período establecido para recibir respuestas, El Sol Decide 2026 podrá realizar un análisis comparativo de la contienda, separando claramente las declaraciones de campaña de los hechos que puedan verificarse mediante documentos y registros públicos.

El Sol de la Florida no está escogiendo candidatos.

Nuestra responsabilidad es preguntar, investigar, contrastar y permitir que sean los ciudadanos quienes juzguen las propuestas.

El 18 de agosto, la decisión sobre el Seat 4 estará en manos de los votantes de Kissimmee.