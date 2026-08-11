Janette Martinez responde: seguridad, infraestructura y vivienda entre sus prioridades para Kissimmee

EL SOL DECIDE 2026

La actual comisionada del Seat 4 responde las cinco preguntas de El Sol de la Florida y plantea continuar una agenda que vincula el crecimiento de la ciudad con infraestructura, movilidad, seguridad pública y vivienda.

Por Marcos A. Tejeda

Publisher & Editor-in-Chief

El Sol de la Florida

El crecimiento acelerado de Kissimmee, la congestión vehicular, la disponibilidad de vivienda y la capacidad de la infraestructura para acompañar nuevos desarrollos se han convertido en asuntos centrales de las elecciones municipales del próximo 18 de agosto.

Para Janette Martinez, actual comisionada y candidata al Seat 4, esos problemas están estrechamente relacionados.

Martinez respondió las cinco preguntas formuladas por El Sol Decide 2026, ofreciendo a los votantes una explicación directa de las prioridades que defendería si continúa en la Comisión Municipal.

Sus respuestas se concentran principalmente en cuatro áreas: seguridad pública, infraestructura y movilidad, vivienda asequible y planificación responsable del crecimiento.

Pero su posición en esta contienda presenta una diferencia importante: Martinez no habla solamente como candidata. Habla también desde la experiencia de quien ya participa en las decisiones de City Hall. Por ello utiliza repetidamente la palabra “continuar”, defendiendo tanto proyectos existentes como una agenda que considera todavía inconclusa.

1. El gran desafío: crecer sin sacrificar calidad de vida

Para Martinez, el principal desafío de Kissimmee no es detener el crecimiento, sino asegurarse de que la infraestructura y los servicios puedan acompañarlo.

“El principal desafío de Kissimmee es manejar responsablemente nuestro crecimiento sin perder la calidad de vida que nuestros residentes merecen. Nuestra ciudad está creciendo y ese crecimiento debe ir acompañado de infraestructura, seguridad pública, transporte, vivienda y servicios adecuados.”

La comisionada plantea que la ciudad no debería aprobar desarrollos y posteriormente tratar de resolver sus consecuencias.

“No podemos simplemente aprobar más desarrollo y esperar que las carreteras, los servicios y la infraestructura se pongan al día después. Necesitamos planificación, coordinación con el Condado de Osceola y una visión a largo plazo.”

Su respuesta coloca sobre la mesa una de las preguntas fundamentales que deberá enfrentar la próxima Comisión: ¿hasta qué punto debe permitirse nuevo desarrollo cuando las carreteras y otros servicios existentes ya enfrentan presión?

Martinez considera que la respuesta debe encontrarse mediante planificación anticipada y coordinación entre Kissimmee y el Condado de Osceola.

2. Sus primeros 100 días: seguridad, infraestructura y vivienda

Preguntada sobre sus tres principales prioridades durante los primeros 100 días de una nueva gestión, Martinez identifica primero la seguridad pública.

“Continuaré trabajando para garantizar que nuestros policías, bomberos y servicios de emergencia tengan los recursos, personal y herramientas necesarios para proteger a nuestra comunidad.”

Su segunda prioridad sería infraestructura y movilidad, con énfasis en mantenimiento y reparación de calles y atención a los puntos de mayor congestión.

La tercera sería vivienda y calidad de vida.

“Continuaré impulsando soluciones para ampliar las oportunidades de vivienda asequible, fortalecer nuestros vecindarios y apoyar programas que ayuden a las familias que más lo necesitan.”

Martinez resume su visión de los primeros meses con una frase que también establece una expectativa sobre su desempeño:

“Los primeros 100 días no deben ser solamente de promesas. Deben ser de escuchar, establecer metas claras y comenzar a ejecutar.”

En su caso, sin embargo, existe una diferencia respecto de candidatos que nunca han ocupado el cargo: al ser la actual comisionada, los electores también pueden evaluar esas prioridades frente a su gestión y las decisiones que ya ha tomado desde la Comisión.

3. Vivienda: alianzas y recursos públicos

En materia de vivienda, Martinez propone combinar diferentes herramientas.

“En vivienda, debemos utilizar alianzas público-privadas, recursos estatales y federales y propiedades apropiadas de la ciudad para aumentar las oportunidades de vivienda asequible.”

Este planteamiento resulta significativo porque reconoce que una solución municipal de vivienda difícilmente dependerá de una sola fuente de financiamiento.

La propuesta implicaría combinar recursos públicos, participación privada y posiblemente propiedades municipales.

Martinez sostiene además que Kissimmee ya dispone de programas y recursos destinados a vivienda y que estos deben utilizarse plenamente.

La pregunta que deberá acompañar esa propuesta es cuántas viviendas adicionales podrían producirse, dónde estarían localizadas, qué población podría calificarlas como asequibles y cuánto costaría la estrategia.

Es allí donde una prioridad electoral tendría que convertirse eventualmente en una política medible.

4. Crecimiento: infraestructura antes de las consecuencias

Martinez vincula directamente las decisiones sobre nuevos desarrollos con la capacidad de la infraestructura existente.

“En crecimiento urbano, debemos exigir planificación responsable y coordinación con el Condado de Osceola para que las nuevas comunidades tengan acceso adecuado a infraestructura y servicios.”

El planteamiento refleja una realidad geográfica y administrativa particular de Kissimmee: muchos de los problemas que experimentan diariamente los residentes no terminan en los límites de la ciudad.

Las carreteras, desarrollos y patrones de movilidad conectan a Kissimmee con otras partes de Osceola, lo que obliga a mantener coordinación entre diferentes gobiernos y agencias.

La discusión, por tanto, no consiste únicamente en cuánto debe crecer Kissimmee, sino en quién financia la infraestructura necesaria para sostener ese crecimiento y cuándo debe construirse.

5. Tránsito: carreteras, intersecciones y transporte público

En movilidad, Martinez propone continuar inversiones en varios frentes.

“En tránsito, debemos continuar invirtiendo en carreteras, intersecciones, transporte público y alternativas como SunRail.”

La candidata señala que existen proyectos de mejoramiento vial y movilidad actualmente en marcha y considera necesario mantener ese compromiso.

Su respuesta reconoce que la congestión no tiene una única solución.

Ampliaciones o mejoras viales pueden atender determinados puntos, mientras que alternativas de transporte público pueden ofrecer opciones adicionales para algunos desplazamientos.

La efectividad de esas estrategias dependerá también de decisiones de otras agencias y gobiernos, lo que convierte la movilidad en uno de los temas donde la cooperación regional resulta especialmente importante.

¿Qué considera que la distingue?

Martinez presenta su experiencia como pequeña empresaria, madre, líder comunitaria y actual comisionada como el elemento principal que la diferencia.

“Mi experiencia no comenzó cuando decidí buscar un cargo público. Llevo más de dos décadas trabajando como pequeña empresaria y sirviendo a nuestra comunidad desde diferentes posiciones.”

También señala haber participado en organizaciones y juntas relacionadas con educación, negocios, juventud, servicios sociales y desarrollo comunitario.

Pero la experiencia que ahora la diferencia particularmente de sus contrincantes es haber ocupado el cargo.

“Como comisionada, he tenido la oportunidad de conocer de primera mano cómo funciona el gobierno municipal, cómo se toman las decisiones presupuestarias y la importancia de trabajar en equipo.”

Esa experiencia puede constituir una ventaja electoral, pero también implica un nivel adicional de escrutinio: un incumbente puede ser evaluado no solamente por lo que promete hacer, sino por las decisiones y resultados producidos mientras ha tenido la oportunidad de gobernar.

Su mensaje al votante indeciso

Martinez pide a los electores que evalúen la trayectoria de los candidatos y no solamente sus mensajes de campaña.

“A los votantes que todavía están indecisos, les pido que no voten solamente por una campaña, un anuncio o una promesa. Miren la trayectoria, el trabajo realizado y quién ha estado presente para la comunidad.”

La comisionada afirma conocer tanto los avances de Kissimmee como los problemas que permanecen pendientes y presenta como objetivos continuar trabajando por seguridad, infraestructura, oportunidades económicas, vivienda y calidad de vida.

Su petición final es directa:

“Si consideran que mi experiencia, mi trabajo y mi compromiso representan el futuro que quieren para Kissimmee, les pido su apoyo para continuar sirviendo como su comisionada.”

Y concluye:

“Servir a Kissimmee no es un trabajo para mí. Es un privilegio.”

Lo que revelan las respuestas de Janette Martinez

Las respuestas de Martinez permiten identificar con claridad la columna vertebral de su candidatura: continuidad con énfasis en seguridad pública, infraestructura, movilidad, vivienda y planificación del crecimiento.

También contienen propuestas concretas que merecen seguimiento, particularmente el uso potencial de propiedades municipales para vivienda asequible, las alianzas público-privadas y la continuación de inversiones en carreteras, intersecciones y transporte público.

Sin embargo, precisamente porque Martinez ya ocupa un asiento en la Comisión, El Sol Decide 2026 considera que el siguiente nivel de análisis debe ir más allá de sus respuestas electorales.

Los votantes tienen derecho a conocer qué medidas relacionadas con estas prioridades ha apoyado durante su actual gestión, qué proyectos se aprobaron, cuáles continúan pendientes y qué resultados pueden atribuirse a las decisiones tomadas por la Comisión.

Ese análisis permitirá distinguir entre lo que se propone para los próximos años y lo que ya puede evaluarse a través del récord público.

El Seat 4 comienza a mostrar sus diferencias

La respuesta de Janette Martinez es particularmente importante porque otra candidata al Seat 4, Tiffany Jeffers, también respondió el cuestionario de El Sol Decide 2026.

Esto permitirá comenzar a contrastar propuestas utilizando exactamente las mismas cinco preguntas y bajo las mismas condiciones editoriales.

Los demás candidatos al Seat 4 mantienen abierta la misma oportunidad de participar. Las respuestas que sean recibidas serán publicadas bajo iguales criterios.

El Sol Decide 2026 no tiene como objetivo recomendar candidatos ni determinar quién debe ganar.

Nuestra responsabilidad es hacer las preguntas, investigar las respuestas, revisar el récord público y proporcionar a los residentes la información necesaria para tomar su propia decisión.

El próximo 18 de agosto, esa decisión pertenecerá exclusivamente a los votantes de Kissimmee.