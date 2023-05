2023 Infiniti QX80. Otro de la vieja escuela para familias numerosas

Para los de familia numerosa o quienes disfruten de la opulencia, Infiniti reserva su vehículo más grande y costoso, el QX80. Los que puedan sobreponerse al exclusivismo de marca, bien podrían examinar de cerca una Nissan Armada, el SUV de tres filas de asientos en el que está basado este Infiniti, y del que en sustancia poco le separa.

El Infiniti QX80 se mantiene prácticamente inalterado para el modelo 2023, aunque recibe un par de nuevos atributos. El sistema de cambio involuntario de carril de la marca ahora proporciona información táctil a través del volante, e incorporan Alexa de Amazon, para facilitar comandos de voz más familiares.

Mecánicamente, el QX80 no ha cambiado mucho en más de una década, pero el interior y el conjunto de tecnología se han actualizado sustancialmente en ese tiempo, con notables renovaciones en el 2014 y 2018.

Desde afuera y por dentro

Las dimensiones exteriores e interiores del QX80 son considerables. Aunque el diseño externo es incuestionablemente anticuado, retiene cierto encanto por su voluptuosidad y las formas curvas que la casa de diseño de Infiniti imprime a sus modelos.

El abultado frontal se ve amplificado por una enorme parrilla cromada que intenta abrirse paso por el capó, lo que resulta menos interesante, aunque quizá más moderno que los múltiples contornos y grados de hinchazón de la parte trasera. Entre la masa visual y el espacio real que ocupa, además de la abundancia de cromo, el QX80 tiene una presencia innegable, aunque no necesariamente atractiva.

El interior cautiva más la atención, pues Infiniti lo ha modernizado en apariencia y tecnología. El QX80 2023 nos recibe con excelente tapicería de piel marrón, combinada con madera brillante que se extiende desde los paneles de las puertas hasta el salpicadero. El conjunto destella lujo.

Los asientos de las primeras dos filas son cómodos y muy amplios, aunque extrañamos algún refuerzo lateral ajustable para el conductor. Los asientos de capitán de la segunda fila se pueden intercambiar sin costo adicional por unos de banco y así aumentar de 7 a 8 la cantidad de pasajeros.

La tercera fila es algo estrecha, pero no espectacularmente, permitiendo que adultos puedan viajar allí en trayectos cortos, y reservar ese espacio para los más pequeños sería más práctico.

El espacio de almacenamiento detrás del asiento de la tercera fila es bastante grande, y estos asientos pueden plegarse rápidamente mediante botones eléctricos.

Tecnología y seguridad

Infiniti añadió nueva vida a su SUV más grande el año pasado con un sistema de info-entretenimiento totalmente nuevo. Una pantalla táctil de 12,3 pulgadas es ahora estándar en lugar de la torpe antigua configuración de doble pantalla. La conexión con Apple CarPlay es inalámbrica, aunque Android Auto aún requiere de cables. Si es de los que gustan de los comandos de voz, Alexa de Amazon también está disponible para responder.

La tecnología de seguridad del 2023 Infiniti también es bastante completa. En el acabado Sensory como el que probamos, el QX80 incluye todas las funciones de mitigación de colisiones y mantenimiento de carril, además de luces de carretera automáticas, control de ángulo ciego, sensores de estacionamiento, control de crucero adaptativo y un sistema de cámara de 360 grados. En la calidad de video de las cámaras (sobre todo la de retroceso) el QX80 enseña su edad, por la baja definición que muestra, no digna de un auto de este precio.

El sistema de entretenimiento trasero opcional del QX80 coloca dos pantallas de 8 pulgadas detrás de los reposacabezas de los asientos delanteros. Los pasajeros pueden disfrutar de sus propios videos o juegos, añadiendo un nivel extra de lujo para los ocupantes de la segunda fila.

En la carretera

El tamaño y la propia naturaleza de este SUV ayudan y a la vez conspiran en su desempeño sobre el pavimento. La construcción de carrocería sobre bastidor del buque insignia de Infiniti proporciona una gran capacidad de remolque de hasta 8,500 libras o 3,900 kilogramos, pero a la vez compromete la experiencia de conducción con un manejo dejado.

El mejor atributo está bajo el capó del QX80. La misma combinación que utilizan en la Nissan Armada y la camioneta Titan, está compuesta por un motor de 5.6 Litros en V-8 y transmisión automática de 7 velocidades. El motor reconforta con su peculiar sonido, y genera 400 caballos de potencia con 413 libras pie de torque, suficientes para llevar esta “mole” sobre ruedas a las 60 millas o 100 kilómetros en solo 5.9 segundos. La transmisión hace su trabajo con dignidad, proporcionando cambios acertados en cada situación.

En la carretera, el QX80 conduce y se siente sin esconder sus casi 5.800 libras de peso que aplanan los baches más pequeños, mientras que la dirección, insensible, pero pesada, no permite anticipar las curvas. Esto se puede mitigar con el control hidráulico de la carrocería, instalado en los modelos Sensory.

La experiencia de manejo no es algo que pudiéramos destacar, sin embargo, tras el volante nos sentimos confiados y seguros, algo que cualquier familia valora en un auto de esta categoría. La visión trasera no es la mejor, lo que no ayuda para estacionarlo teniendo en cuenta su gran tamaño.

El funcionamiento de las ayudas avanzadas a la conducción del 2023 QX80 tampoco merece mucho elogio. El control de crucero adaptativo acelera con lentitud y frena de forma agresiva y para mi gusto algo tardía. Tampoco honra otorgamos al consumo. El QX80 con tracción trasera rinde 14 mpg en ciudad y 20 mpg en carretera, unos 16.8 o 11.8 litros cada 100 kilómetros respectivamente. Si se añade la tracción a las cuatro ruedas, estas estimaciones se reducen aún más, siendo pobres para un SUV grande de lujo. Vale recordar que el Infiniti QX80 utiliza combustible prémium.

Para escoger

El Infiniti QX80 2023 está disponible en tres acabados: Luxe, Premium Select y Sensory. Todos vienen con tracción trasera y el mismo tren motriz. Para añadir tracción a las cuatro ruedas necesitará unos $3.100 dólares adicionales.

El Luxe viene muy bien equipado por $72,700, por lo que quizá sea la mejor opción para compradores en busca de un SUV de lujo de tres filas de asientos. El modelo Premium Select sube a los $77,300, mientras que el tope de gama Sensory comienza en $84,350. Nuestro Sensory de prueba que venía con algunas adiciones como pintura prémium, raíles en el techo o adiciones de iluminación traía precio de $91,580.

No es un auto económico, pero, aun así, reduce en unos miles lo que pagaría por competidores como el Jeep Grand Wagonner, Land Rover Range Rover, Mercedes GLS, o Cadillac Escalade.

Concluyendo

No son múltiples los atributos por los que el Infiniti QX80 destaque. El interior es digno y viene de serie con una lista extensa de prestaciones de seguridad. Su precio también es menor que el de los competidores, pero no puede esconder que, elementalmente, es un auto que necesita una actualización, demanda que al menos al momento de escribir estas líneas no se avizora en un futuro inmediato. Ojalá esté equivocado.

Roger Rivero es un periodista independiente, miembro de NAHJ, la Asociación nacional de periodistas Hispanos y de NWAPA, la Asociación de periodistas automovilísticos del noroeste. Los vehículos son proporcionados por los fabricantes como préstamo por una semana para fines de la reseña. De ninguna manera, los fabricantes controlan el contenido de los comentarios.

