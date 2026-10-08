Tampa Bay humilla a los Yankees y se acerca a la Serie Mundial

PULSO DEPORTIVO

La radiografía de octubre: resultados, protagonistas y análisis de las Grandes Ligas

Por Javier Santamaría

Sports Editor

El Sol de la Florida

Jueves 8 de octubre de 2026 | Kissimmee, Florida

La postemporada de las Grandes Ligas vivió el miércoles una jornada decisiva. Tres equipos aseguraron su clasificación a las Series de Campeonato, mientras Cleveland consiguió mantenerse con vida en una eliminatoria que parecía sentenciada.

Pero la noticia de mayor trascendencia para Florida llegó desde Nueva York.

Los Tampa Bay Rays eliminaron a los Yankees con una barrida de tres partidos y avanzaron a la Serie de Campeonato de la Liga Americana.

Tampa Bay ganó el tercer encuentro 4-3 en Yankee Stadium, completando una serie que comenzó con una victoria 1-0 y continuó con otro triunfo 5-2.

La barrida confirmó algo que los Rays habían demostrado durante seis meses: su éxito no dependía exclusivamente de una ofensiva espectacular, sino de una estructura capaz de combinar pitcheo, defensa, disciplina y ejecución en momentos decisivos.

En la Liga Nacional, Los Angeles Dodgers eliminaron a Atlanta y Milwaukee terminó con las aspiraciones de San Diego. Ambos se enfrentarán por el campeonato de la Nacional.

Mientras tanto, los Chicago White Sox dejaron escapar su primera oportunidad de eliminar a Cleveland, que respondió con una victoria 9-3.

La postemporada entra ahora en su fase más exigente.

Tampa Bay silencia a Nueva York y confirma su candidatura

Los Rays llegaron a Yankee Stadium con ventaja de 2-0 y una oportunidad extraordinaria: eliminar a uno de sus mayores rivales divisionales sin regresar a casa para disputar otro partido.

Lo consiguieron.

El triunfo 4-3 fue considerablemente más complicado que el marcador global de la serie pudiera sugerir.

Nueva York luchó por extender su temporada, pero Tampa Bay volvió a encontrar la manera de conseguir los outs necesarios.

Uno de los momentos ofensivos determinantes llegó mediante un jonrón de dos carreras de Víctor Mesa Jr., una conexión que reforzó la ventaja de los visitantes.

El partido también estuvo marcado por una polémica decisión de interferencia de un aficionado que anuló lo que pudo haber sido un cuadrangular de los Yankees.

La jugada seguramente continuará generando debate, pero el resultado oficial no deja dudas: Tampa Bay ganó el encuentro y la serie.

Tres victorias, tres demostraciones diferentes

Los resultados de la eliminatoria muestran la versatilidad de los Rays:

Partido Resultado Juego 1 — 3 de octubre Rays 1, Yankees 0 Juego 2 — 5 de octubre Rays 5, Yankees 2 Juego 3 — 7 de octubre Rays 4, Yankees 3

Tampa Bay permitió solamente cinco carreras en tres partidos frente a una ofensiva que había anotado 18 durante la ronda de Wild Card contra Boston.

Esa diferencia constituye una de las señales más importantes de la serie.

Los Yankees llegaron encendidos.

Los Rays consiguieron apagarlos.

¿Qué explica la superioridad de Tampa Bay?

La respuesta no debe limitarse a un jonrón o a una jugada polémica.

Tampa Bay hizo tres cosas fundamentales.

Primero, impidió que Nueva York produjera las entradas explosivas que habían caracterizado su eliminación de Boston.

Segundo, mantuvo los encuentros dentro de márgenes que favorecían la utilización estratégica de sus lanzadores.

Y tercero, aprovechó oportunidades ofensivas sin depender de grandes cantidades de carreras.

El resultado es particularmente significativo porque los Rays habían pasado varios días sin competir mientras los Yankees disputaban la ronda Wild Card.

La discusión sobre si el descanso perjudicaría a Tampa Bay quedó resuelta sobre el terreno.

El equipo de Florida ganó los tres encuentros.

Los Yankees: una eliminación que exige respuestas

La eliminación de Nueva York representa uno de los fracasos más resonantes de esta postemporada.

Los Yankees habían despachado a Boston con dos victorias contundentes y parecían haber encontrado su mejor ritmo ofensivo.

Sin embargo, frente a Tampa Bay, aquella producción desapareció.

Nueva York pasó de anotar 18 carreras en dos partidos a conseguir solamente cinco en tres.

La diferencia obliga a mirar más allá de los nombres.

El béisbol de octubre no premia necesariamente al equipo con mayor reconocimiento, presupuesto o poder mediático.

Premia al que ejecuta mejor durante una serie corta.

Los Yankees tuvieron oportunidades de prolongar la eliminatoria, especialmente durante el tercer partido, pero no consiguieron transformar esas oportunidades en una victoria.

Su temporada terminó en casa.

Y la de Tampa Bay continúa.

Víctor Mesa Jr.: el novato que golpeó en el momento decisivo

Entre los protagonistas de la clasificación de Tampa Bay sobresale Víctor Mesa Jr.

El jardinero novato conectó en la sexta entrada el cuadrangular de dos carreras que rompió el empate y terminó siendo determinante en la victoria 4-3.

Su batazo adquiere mayor importancia por el escenario: Yankee Stadium, un partido de eliminación y un rival obligado a ganar para continuar su temporada.

Para un pelotero joven, producir bajo esas circunstancias representa una prueba de carácter competitivo.

Y para los Rays, demuestra que la ofensiva puede encontrar respuestas más allá de sus figuras habituales.

Dodgers eliminan a Atlanta y mantienen vivo el sueño de otro campeonato

En la Liga Nacional, los Dodgers derrotaron 4-1 a los Braves y cerraron su Serie Divisional por 3-1.

El partido permaneció cerrado hasta la séptima entrada, cuando Andy Pages conectó un sencillo productor de dos carreras que inclinó el encuentro a favor de Los Ángeles.

El batazo también puso fin a una sequía significativa: los Dodgers habían comenzado la serie sin hits en sus primeras 14 oportunidades con corredores en posición anotadora.

Pages respondió cuando más lo necesitaban.

Los Ángeles avanzan a su tercera Serie de Campeonato de la Nacional consecutiva y mantienen su aspiración de conquistar una tercera Serie Mundial seguida.

Atlanta, que había sobrevivido a Philadelphia en Wild Card, encontró finalmente su límite ante un equipo que supo aprovechar los momentos decisivos.

Milwaukee elimina a San Diego con defensa y pitcheo

Los Brewers también aseguraron su clasificación al derrotar 3-1 a los Padres, completando la serie 3-1.

Jackson Chourio conectó el sencillo que rompió el empate, mientras Garrett Mitchell protagonizó una de las jugadas defensivas más importantes de la noche al impedir un posible cuadrangular del empate en la octava entrada.

Aaron Ashby añadió tres entradas de relevo sin permitir hits ni carreras.

Milwaukee también terminó con una racha de 12 derrotas consecutivas como visitante en postemporada que se remontaba a 2018.

Fernando Tatis Jr. conectó un cuadrangular para San Diego, pero la ofensiva de los Padres no consiguió generar suficiente producción adicional.

La eliminación resulta especialmente amarga porque San Diego había impresionado durante Wild Card con su dominio desde el montículo.

Contra Milwaukee, la diferencia terminó estando en la capacidad de ejecutar las jugadas decisivas.

Dodgers y Brewers: una revancha por el campeonato de la Nacional

La Serie de Campeonato de la Liga Nacional ya está definida.

Los Dodgers enfrentarán a Milwaukee a partir del domingo 11 de octubre.

Será una revancha de la Serie de Campeonato de 2025, cuando Los Ángeles barrió a los Brewers.

Esta vez Milwaukee llega después de una temporada regular de 103 victorias y con la ventaja de comenzar la serie como local.

Los Dodgers, por su parte, tienen experiencia reciente en las instancias más exigentes de octubre.

La eliminatoria enfrentará dos modelos competitivos diferentes: la profundidad y experiencia de Los Ángeles contra la consistencia colectiva que permitió a Milwaukee dominar la temporada regular.

La pregunta central será si los Brewers pueden transformar su extraordinaria campaña en una actuación de postemporada capaz de superar al campeón defensor.

Cleveland se niega a morir: 19 ponches y una nueva oportunidad

La única Serie Divisional todavía sin resolver pertenece a la Liga Americana.

Cleveland derrotó 9-3 a los White Sox y redujo la ventaja de Chicago a 2-1.

José Ramírez respondió con dos hits, dos carreras impulsadas y una intervención defensiva importante.

Jo Adell conectó un triple que produjo tres carreras.

Sin embargo, la actuación más impresionante llegó desde el montículo.

Los lanzadores de Cleveland acumularon 19 ponches, estableciendo un récord de Grandes Ligas para un partido de postemporada de nueve entradas.

Foster Griffin consiguió siete de esos ponches durante su relevo de 2⅓ entradas.

Chicago, además, concedió diez boletos, una cifra especialmente costosa en un encuentro de eliminación potencial.

Los White Sox siguen teniendo ventaja en la serie, pero Cleveland consiguió cambiar la conversación.

Hoy: Chicago puede avanzar o Cleveland puede forzar el quinto partido

Jueves 8 de octubre

Juego 4 · ALDS

Cleveland Guardians

Chicago White Sox

8:00 p.m.

Hora del Este

Chicago lidera 2-1. Una victoria de los White Sox los clasifica; una victoria de Cleveland obliga a disputar el Juego 5 el sábado.

El resultado tendrá consecuencias directas para Florida.

Los Rays recibirán al ganador de esta eliminatoria en la Serie de Campeonato de la Liga Americana, programada para comenzar el lunes 12 de octubre.

Tampa Bay tendrá varios días de descanso y preparación mientras Chicago y Cleveland continúan utilizando sus lanzadores en partidos de alta presión.

Esa ventaja podría ser considerable, especialmente si la eliminatoria llega hasta el quinto encuentro.

Así queda la postemporada

Serie Situación Rays vs. Yankees Tampa Bay ganó 3-0 White Sox vs. Guardians Chicago lidera 2-1 Dodgers vs. Braves Los Ángeles ganó 3-1 Brewers vs. Padres Milwaukee ganó 3-1

La Serie de Campeonato de la Nacional comenzará el domingo 11 de octubre entre Dodgers y Brewers.

La Serie de Campeonato de la Americana comenzará el lunes 12, con Tampa Bay como anfitrión del ganador entre Chicago y Cleveland.

PULSO DEPORTIVO | ANÁLISIS

Tampa Bay ya no puede considerarse una sorpresa

Durante buena parte de la temporada, la atención nacional se concentró en los equipos de mayor presupuesto, las grandes figuras y las franquicias acostumbradas a dominar los titulares.

Pero los Rays construyeron una campaña de 98 victorias y ahora han eliminado a los Yankees sin perder un solo encuentro.

Eso exige reconocer una realidad: Tampa Bay es uno de los candidatos más sólidos al campeonato de la Liga Americana.

La organización ha demostrado que puede ganar de distintas maneras.

Puede imponerse en partidos de pocas carreras.

Puede utilizar su pitcheo para limitar alineaciones peligrosas.

Y puede encontrar producción ofensiva en jugadores que no necesariamente encabezan las conversaciones nacionales.

La aparición de Víctor Mesa Jr. en el momento decisivo es un ejemplo de esa profundidad.

Sin embargo, hay una advertencia.

La Serie de Campeonato será al mejor de siete encuentros, no de cinco. El rival tendrá más oportunidades para ajustar sus estrategias y explotar cualquier debilidad.

Tampa Bay deberá demostrar que su dominio puede sostenerse durante una eliminatoria más larga.

En la Nacional, los Dodgers y los Brewers ofrecen otro enfrentamiento de enorme interés.

Los Ángeles busca prolongar una dinastía.

Milwaukee intenta convertir la mejor temporada regular de las Grandes Ligas en el campeonato que todavía persigue.

Pero el centro de nuestra atención permanece en Florida.

Los Rays están a cuatro victorias de alcanzar la Serie Mundial.

Ya eliminaron a los Yankees.

Ahora esperan a Chicago o Cleveland.

Y mientras sus posibles rivales continúan desgastándose, Tampa Bay dispone de tiempo para recuperar brazos, estudiar tendencias y preparar su estrategia.

La oportunidad es extraordinaria.

Pero también lo es la presión.

Porque después de ganar 98 partidos y barrer a los Yankees, los Rays ya no pueden presentarse simplemente como un equipo que superó las expectativas.

Ahora deben jugar como un equipo que aspira seriamente a ser campeón del mundo.

Actualizado: jueves 8 de octubre de 2026, aproximadamente a las 6:10 a.m., hora del Este. Resultados correspondientes al miércoles 7 de octubre y programación oficial de MLB.