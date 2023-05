Sigue el discrimen contra hispanos en USA

Los eventos recientes donde una empleada de la compañía Hertz del estado de la Florida le pide un pasaporte americano para alquilar un auto a un ciudadano que presenta una licencia de Puerto Rico como documento oficial para alquilar un auto es una prueba mas del discrimen que sufren los hispanos. Esa ignorancia colectiva la cual es reflejo del discrimen continuo y la poca importancia que le dan a la isla de Puerto Rico.

Todavía hay millones de personas en los Estados Unidos que no saben que los ciudadanos que viven en la isla de Puerto Rico son ciudadanos americanos por nacimiento y que Puerto Rico es territorio de USA. Esto se oculta en los libros de historia y en los medios noticiosos para no tener que explicar que Puerto Rico todavía sigue siendo una colonia. El ejercito americano pelea con otros países del mundo para liberar personas de las colonias pero sin embargo sigue teniendo a Puerto Rico bajo esta condición discriminatoria.

Muchos miembros del congreso también ignoran o esconden que Puerto Rico es una colonia y que sus habitantes son americanos hispanos con todos los derechos que eso conlleva. Pero, aun así, se discrimina de forma cruel contra todos ignorando la necesidad de mejorar las condiciones de vida en la isla. El congreso asigna millones de dólares federales en ayuda y luego la burocracia federal se traga la mayoría del dinero asignado. Todo dinero federal asignado usualmente regresa a Estados Unidos en forma de contratos a compañías americanas dejando muy poco para la economía de la isla. El ejemplo mas reciente es la compañía de energía eléctrica LUMA. Esto fue porque la Autoridad de Energía Eléctrica se fue a la quiebra por la mala administración.

El discrímen contra hispanos sigue siendo una realidad cuando vemos que los Estados Unidos no actúa de forma efectiva con la debacle gubernamental que ha existido por décadas y permite la discriminación en el Departamento de Educación y en la Autoridad de Energía Eléctrica de la isla.

El Departamento de Educación y sus oficinas administrativas centrales y regional se gastan el dinero en burocracia y contratos innecesarios a una compañía de libros de los Estados Unidos dejando desprovisto de dinero a las escuelas, maestros y niños sin el dinero y tiempo para aprender. Por ejemplo, le pagamos a la compañía americana por preparar un examen de aprovechamiento académico, pero se usan dos semanas de trabajo de los maestros de la isla para servir de administradores de las pruebas y contabilizar la operación. O sea, le pagamos a la compañía, pero le robamos el tiempo y dinero de educación a los niños para llevar a cabo el proceso. Preguntamos, ¿Si contratamos a la compañía americana para hacer el trabajo del Departamento de Educación, porque no se cierra la agencia del todo para no gastar el doble? También preguntamos, ¿Porque no se automatiza todo el proceso administrativo de la agencia?

Ya queda comprobado que el propósito del Departamento de Educación es seguir gastando el dinero federal y estatal asignando dinero a trabajos y contratos administrativos que no son necesarios para mejorar la condición académica de los niños de Puerto Rico. La motivación del gobierno federal y estatal es seguir ofreciendo una educación publica mediocre a los estudiantes 100% hispanos de la isla. Esto muestra el abandono que existe, pero se sigue ignorando para poder seguir usando el dinero para posiciones políticas dentro de la agencia y contratos externos para hacer el trabajo de los empleados del departamento.

Si los departamentos de educación de otros países no gastan los billones que gasta la isla en su Educación, no compran libros a compañías americanas, no usan las compañías americanas para escribir los exámenes de aprovechamiento y los planes del maestro, pero la calidad de enseñanza es de excelencia, entonces ¿Porque Puerto Rico y otros estados de la nación tienen que seguir castigando a sus estudiantes hispanos haciéndolos fracasar y pasándolos de grado sin tener las destrezas? Podemos concluir que la razón es la discriminación por ser hispanos que sigue latente en los Estados Unidos.

Muchos padres en la nación americana y Puerto Rico se ven forzados a enviar a sus niños a una escuela privada ó hacer “home schooling” para poder salir de la pobreza y el abandono discriminatorio. Somos testigos de la gran reducción de estudiantes en escuela publica todos los años, pero sin embargo el dinero de la administración del departamento de Educación sigue aumentando astronómicamente en cantidad de gastos para los puestos políticos.

Es momento de que los padres de los niños de escuela publica pidan al gobierno federal que no sea parte de la discriminación y el abandono educativo que hay en la isla y en la nación americana. Es fácil detectar el problema. Solo hay que eliminar el gasto millonario en contratos a las compañías americanas, compañías locales para hacer trabajo administrativo y administración innecesaria regional y central para poder tener suficientes maestros, materiales, internet de calidad y equipo en la escuela publica. Solo con cerrar la oficina central y las regionales que no aportan nada a la educación del niño hispano se resuelve el asunto rápidamente.

