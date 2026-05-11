Presidente Luis Abinader entrega remodelado Club Los Cachorros de Cristo Rey. Otras Noticias Presidenciales

Distrito Nacional, R. D.- Con el objetivo de contribuir al fortalecimiento del desarrollo deportivo y recreativo de niños y jóvenes, el presidente de la Republica Domnicana Luis Rodolfo Abinader Corona entregó este domingo el remozado Club Deportivo y Cultural Los Cachorros, del populoso sector Cristo Rey, con una inversión superior a los RD 54 millones.

Al pronunciar unas palabras, el mandatario afirmó que con las obras que ejecuta el Gobierno en Cristo Rey se le está haciendo justicia a ese sector, al llevar soluciones y espacios que durante años habían sido demandados por la comunidad.

Destacó que estas iniciativas buscan impactar de manera positiva a las familias y, especialmente, a la juventud, creando oportunidades para el desarrollo y la integración social.

El presidente señaló, además, que el Gobierno continúa impulsando el deporte como una herramienta fundamental para alejar a los jóvenes de los vicios y promover una vida sana. En ese sentido, sostuvo que se trabaja para que el deporte se convierta en “la vacuna contra los vicios” en todo el país, fomentando valores, disciplina y nuevas oportunidades para la juventud dominicana.

Alfredo Pacheco

De su lado, el presidente de la Cámara de Diputados, Alfredo Pacheco, afirmó que este club representa la formación, la esperanza y la convivencia de los residentes de Cristo Rey, al convertirse en un espacio de integración y desarrollo para la comunidad.

Asimismo, sostuvo que ningún presidente ha hecho tanto por ese sector como el mandatario Luis Abinader, tras señalar que Cristo Rey ha experimentado una notable transformación durante la actual gestión gubernamental.

Kelvin Cruz

En tanto, el ministro de Deportes, Kelvin Cruz, expresó que el presidente Abinader es el mandatario que más ha trabajado en favor del deporte en el país.

Citó el compromiso del Gobierno con la recuperación y acondicionamiento de espacios destinados al beneficio de niños, jóvenes y toda la comunidad.

Cruz indicó que la remodelación del Club Los Cachorros abarcó un área de 5,000 metros cuadrados, con una inversión total de RD 54,460,703.83.

“Por años este ha sido un club que trabaja en la disciplina y desarrolla el talento de cientos de niños y jóvenes en diferentes áreas del deporte y la cultura”, agregó el funcionario.

Cruz Jiminián

El doctor Félix Cruz Jiminian destacó que el presidente Luis Abinader ha sido el mandatario que más ha hecho por el sector Cristo Rey, al impulsar importantes obras y acciones en beneficio de la comunidad.

Asimismo, resaltó que durante la actual gestión se ha fortalecido la seguridad en la zona, contribuyendo a mejorar la calidad de vida y la tranquilidad de sus residentes.

La obra

Entre las áreas reacondicionadas del Club Los Cachorros se encuentran un nuevo techado, áreas de juego, baños, vestidores, cafetería, gradas para el público general y área VIP, así como cuarto eléctrico, almacén, lobby y fachada.

Además, fueron habilitados los espacios para una biblioteca con baños y área de almacén, salón de combate para karate y boxeo, salón principal de eventos, gimnasio, canchas exteriores de baloncesto y voleibol, cafetería exterior, oficinas administrativas, áreas exteriores, muro de drenaje, escalinatas y trabajos de resane.

También se realizaron trabajos de suministro y colocación de aluzinc en el techo multiuso, mantenimiento de correas y estructuras metálicas, reparación de baños y camerinos para atletas, así como acondicionamiento de baños públicos y del área VIP.

De igual manera, la edificación fue objeto de reparación de gradas para el público general, mezzanine, fachada del multiuso, gimnasio y baños, además del salón de karate, baños para atletas, baño-camerino y reacondicionamiento de la biblioteca, incluyendo baños y área de almacén, entre otras mejoras.

Estuvieron presentes el presidente de la Cámara de Diputados, Alfredo Pacheco; el ministro de Deportes, Kelvin Cruz, y de Vivienda y Edificaciones, Víctor Bisonó; el presidente de los XXV Juegos Centroamericanos y del Caribe, José Monegro; el presidente de Centro Caribe Sports, Luisín Mejía, y el presidente del Comité Olímpico Dominicano, Garibaldy Bautista.

El acto de entrega de la obra contó además con la presencia de autoridades locales, líderes comunitarios, entrenadores, deportistas y representantes del movimiento clubístico nacional.

Presidente Abinader inaugura dos modernos techados escolares, uno en el Ensanche La Fe y otro en Las Palmas de Herrera

Santo Domingo.– Como parte de la estrategia del Gobierno para fortalecer la infraestructura educativa, promover el deporte y ampliar los espacios de integración comunitaria, el presidente Luis Abinader inauguró este domingo dos nuevos modernos techados escolares, uno en el sector Las Palmas de Herrera y otro en el Ensanche La Fe.

Las obras corresponden al techado de la Escuela Emma Balaguer, en Las Palmas de Herrera, Santo Domingo Oeste, y al remozamiento del techado multiuso de la Escuela Primaria Francisco Ulises Domínguez, en el Distrito Nacional, instalaciones que beneficiarán de manera directa a cientos de estudiantes y residentes de comunidades cercanas.

Educación y deporte como ejes de transformación social

Durante las actividades, el ministro de Educación, Luis Miguel De Camps, destacó que una educación de calidad requiere espacios adecuados que permitan a los estudiantes complementar su formación académica con actividades deportivas y de convivencia.

“Este techado se suma a la visión de nuestro presidente Luis Abinader, donde la escuela es vista como un verdadero centro de desarrollo para las comunidades, un espacio que articula oportunidades, convivencia y crecimiento”, expresó el funcionario.

Asimismo, señaló que las infraestructuras fueron concebidas para contribuir al desarrollo de habilidades y valores en los estudiantes, resaltando que el deporte fomenta la disciplina, el respeto y el trabajo en equipo.

Infraestructura para el desarrollo educativo y deportivo

Con estas instalaciones, el Gobierno busca fomentar la práctica deportiva, las actividades recreativas y la convivencia comunitaria en entornos seguros y modernos.

Además, los techados permitirán ampliar las oportunidades de formación y esparcimiento para niños y jóvenes, fortaleciendo el rol de las escuelas como espacios de integración social y desarrollo comunitario.

Techado en Las Palmas de Herrera

El techado de la Escuela Emma Balaguer fue ejecutado por la Dirección de Infraestructura Escolar (DIE), con una inversión de RD 24,172,234.41. El proyecto incluyó la construcción de una cancha techada que funcionará además como salón multiuso, equipada con estructura metálica, nuevas instalaciones eléctricas, paisajismo y soluciones hidráulicas, entre ellas sistema séptico y cisterna.

Techado en el Ensanche La Fe

En tanto, la intervención en la Escuela Francisco Ulises Domínguez beneficiará a 577 alumnos y forma parte de un proyecto más amplio impulsado por la DIE mediante el Plan Aulas 24/7-365, iniciativa orientada a fortalecer los entornos de aprendizaje y fomentar la práctica deportiva durante todo el año. Las nuevas infraestructuras cuentan con techado en aluzinc, áreas de baños y vestidores, salón de reuniones para actividades pedagógicas, verjas perimetrales y soluciones hidráulicas para el manejo eficiente del agua, garantizando espacios seguros y funcionales para la comunidad educativa.

Compromiso con espacios dignos y moderno

Con estas entregas, el Gobierno reafirma su política de transformar los espacios escolares en centros de formación integral que promuevan el bienestar estudiantil y el sano esparcimiento de niños y jóvenes.

En los actos también participaron la gobernadora de la provincia Santo Domingo, Lucrecia Santana Leyba; el alcalde de Santo Domingo Oeste, Francisco Peña, y el director de Mantenimiento e Infraestructura Escolar, Roberto Herrera.

Presidente Abinader inaugura techado deportivo escolar multiusos del Centro Educativo Elvira de Mendoza, de Boca Chica

Boca Chica.– El presidente Luis Abinader, junto con el ministro de Educación, Luis Miguel De Camps, inauguró este domingo el techado deportivo escolar multiusos del Centro Educativo Elvira de Mendoza, en el municipio de Boca Chica, como parte de las acciones del Gobierno orientadas a fortalecer la educación, impulsar el deporte escolar y seguir mejorando las infraestructuras educativas en beneficio de la comunidad estudiantil.

La obra, ejecutada por la Dirección de Infraestructura Escolar (DIE), que dirige el ingeniero Roberto Herrera, forma parte del conjunto de proyectos que desarrolla el Gobierno en el Gran Santo Domingo y en distintas demarcaciones del país, a través del Plan Aulas 24/7-365, con el objetivo de ampliar y dignificar los espacios destinados al aprendizaje, la recreación y el desarrollo integral de los estudiantes.

En el acto, el ministro de Educación, Luis Miguel De Camps, destacó que la visión del presidente Luis Abinader es convertir las escuelas en verdaderos centros de desarrollo comunitario.

De Camps destacó que la obra no solo representa una infraestructura física, sino un espacio destinado a fortalecer la convivencia, la disciplina, el liderazgo y el desarrollo integral de los estudiantes.

“La visión del presidente Luis Abinader ha sido muy clara: que la escuela no sea vista únicamente como un lugar donde se reciben clases, sino como un verdadero centro de desarrollo para las comunidades, un espacio que articula oportunidades, convivencia y crecimiento. A este techado se suma precisamente esa visión. Aquí habrá competencias deportivas, por supuesto, pero también habrá disciplina, convivencia, liderazgo y sentido de comunidad bajo este nuevo techo” manifestó De Camps.

Se invierte en la formación integral de los ciudadanos

El funcionario señaló que el deporte enseña lecciones para toda la vida, que el esfuerzo es importante, que el trabajo en equipo es esencial y que la disciplina produce resultados. “También enseña que aprender a perder forma el carácter. Por eso, cuando se invierte en espacios como este, también se invierte en la formación integral de los ciudadanos”.

El titular de Educación sostuvo que están creando condiciones para que los estudiantes puedan desarrollarse plenamente, fortalecer sus talentos y construir una relación más positiva con la escuela, con su comunidad y consigo mismos.

Asimismo, señaló que la transformación educativa impulsada por el Ministerio de Educación debe ir más allá del currículo y abarcar también los entornos donde se forman los estudiantes. “Educar implica comprender todas las dimensiones de la vida del estudiante y crear espacios dignos y seguros que favorezcan su crecimiento”.

Gracias Presidente por hacer realidad una obra esperada por generaciones

En representación de los estudiantes, Adonis Eusebio, alumno de 4.º grado, agradeció al presidente Abinader por hacer realidad una obra esperada por generaciones, al afirmar que el techado representa una inversión en el futuro de la niñez y un símbolo de dignidad y oportunidades para la comunidad educativa.

Asimismo, destacó que el nuevo espacio permitirá desarrollar actividades deportivas, recreativas, culturales y formativas en condiciones adecuadas, convertido además en un punto de encuentro que fortalecerá la integración entre la escuela, las familias y la comunidad.

“Señor presidente, gracias por escuchar el clamor de esta comunidad. Gracias por creer que invertir en educación no es un gasto, sino la mejor inversión para el futuro de la nación. Este techado no es solo una estructura de acero y zinc; es un simbolo de dignidad, de oportunidades y de compromiso con nuestra niñez”, dijo el estudiante.

El nuevo techado deportivo escolar multiusos permitirá a los alumnos del centro educativo contar con un espacio adecuado para la práctica de actividades deportivas, recreativas, culturales y comunitarias, con lo cual se promueven entornos seguros y propicios para la sana convivencia.

La infraestructura contempló la construcción de una cancha mixta techada con dos graderías y cubierta en estructura metálica y aluzinc, además de baños, salón de reuniones, vestidores, verja en malla ciclónica, rampa para personas con discapacidad, escalera, sistema hidráulico, trabajos de paisajismo, electricidad general y mantenimiento correctivo del plantel existente.

Estuvieron presentes el viceministro de Educación, Oscar Amargós; la gobernadora provincial, Lucrecia Santana Leyba; el alcalde municipal de Boca Chica, Ramón Candelaria; la directora ejecutiva del Instituto Nacional de Atención Integral a la Primera Infancia (Inaipi), Josefa Castillo; el director de Infraestructura Escolar, Roberto Herrera; la directora de la Regional 10 de Educación, Dominga Mosquea; la directora del Distrito Educativo 10-05, Helen Barreiro Marte, y la directora del centro educativo, Jessica Díaz; así como Luisín Mejía y Luisín Jiménez

Presidente Abinader entrega 1,500 títulos de propiedad en Nuevo Domingo Savio y eleva a 3,500 los certificados otorgados

.Santo Domingo.– El presidente Luis Abinader encabezó este domingo la segunda entrega de 1,500 certificados de títulos en Nuevo Domingo Savio, Distrito Nacional, elevando a 3,500 el total de documentos entregados en la zona como parte del compromiso asumido por el Gobierno de beneficiar con seguridad jurídica a unas 8,000 familias de Los Guandules y Gualey, en la parcela 1-B, 27 de Febrero, Ensanche Espaillat y María Auxiliadora.

Durante el acto, el presidente Abinader afirmó que el Gobierno ha impulsado el proceso de titulación con determinación para garantizar que las familias que por años han vivido en sus hogares cuenten finalmente con seguridad jurídica. “Lo que queremos es que ese terreno con su casita donde ustedes viven, que es de hecho de ustedes, hoy sea de derecho y nadie pueda quitárselo ya, a partir de hoy”.

Asimismo, señaló que una de las prioridades de su gestión ha sido eliminar prácticas del pasado que generaban incertidumbre entre los residentes sobre la propiedad de los terrenos. “Ustedes saben que siempre aparecía un vivo político de un partido, de un gobierno, que supuestamente los vendía, y eso lo hemos eliminado en este Gobierno. Se lo estamos dando a la gente que vive por años en esas localidades”.

El presidente Abinader indicó que con la entrega de 1,500 certificados de títulos este domingo continúa avanzando el proceso de titulación en Domingo Savio, al recordar que aún faltan nuevas etapas y otros sectores de la circunscripción 3 del Distrito Nacional, donde el Gobierno proyecta entregar miles de documentos de propiedad.

Además, resaltó el valor económico que representa para las familias contar con un título legal, ya que esto incrementa el valor de sus propiedades y facilita el acceso al crédito formal. “Con ese título ustedes pueden ir a los bancos con una tasa de interés mucho más baja, arreglar su casita, construir una segunda planta o poner un negocio”.

El gobernante definió la entrega de títulos como una acción de justicia social y desarrollo económico dirigida especialmente a los sectores más vulnerables. “Hoy ustedes eran dueños de hecho, pero ahora salen con su título de propiedad de derecho”, enfatizó.

Asimismo, destacó el esfuerzo realizado por la Unidad Técnica Ejecutora de Titulación de Terrenos del Estado (UTECT), encabezada por Duarte Méndez, al valorar el impacto que tiene la entrega de títulos de propiedad para miles de familias.

Los 1,500 títulos entregados este domingo abarcan un área geográfica de 87,800.33 metros cuadrados. El proceso fue ejecutado por la UTECT y Bienes Nacionales, para permitir que hoy estas familias cuenten con la seguridad jurídica de sus solares y viviendas.

Hace tres semanas, el mandatario entregó 2,000 certificados, con lo cual totalizan a la fecha 3,500 títulos. Estos benefician a unas 18,000 personas en esta etapa del proyecto, el cual proyecta alcanzar a 40,000 ciudadanos del sector Domingo Savio una vez concluidas las entregas en un área de 117,067.11 metros cuadrados.

Cumpliendo una vez más la palabra empeñada del presidente Luis Abinader

De su lado, el director de la UTECT, Duarte Méndez resaltó que la acción del Gobierno ahorró a los beneficiarios RD 120,000,000.00 que tenían que pagar los beneficiarios si este proceso lo hubieran hecho por la vía privada, “y hoy, gracias al compromiso del presidente Luis Abinader, reciben estos títulos totalmente gratis”.

“Hoy, cumpliendo una vez más la palabra empeñada de nuestro presidente Luis Abinader, estamos aquí por segunda ocasión para hacer entrega de 1,500 nuevos certificados de títulos, llevando esperanza y paz a igual número de hogares que desde hoy cuentan con la garantía legal de que sus propiedades les pertenecen”, manifestó Méndez.

Resaltó que, por la determinación y el enfoque estratégico del mandatario de impulsar la titulación de terrenos como una política clave para el desarrollo social, continúan con el trabajo para dotar de sus títulos a las familias de los sectores 27 de febrero, Ensanche Espaillat y María Auxiliadora, todos ellos correspondientes a la parcela 1B.

La bendición del acto fue responsabilidad del sacerdote Francisco Coste, cura párroco de la iglesia Domingo Savio, quién agradeció el gesto del mandatario de hacer realidad la entrega de los títulos.

Las palabras de agradecimiento estuvieron a cargo del pastor evangélico Santo José Morel Encarnación, en las cuales pidió a Dios dé al mandatario la fe de Abraham y la sabiduría de Salomón para continuar dirigiendo la nación.

En la actividad participaron el ministro de la Presidencia, José Ignacio Paliza; el directores de Bienes Nacionales, Rafael Burgos; de los Proyectos Estratégicos de la Presidencia (Propeep), Robert Polanco; de Catastro Nacional, Héctor Pérez Mirambeaux; de Gestión Inmobiliaria y Titulación del Instituto Agrario Dominicano, Johnny Aristy, y el presidente de la Comisión Presidencial de Apoyo al Desarrollo Barrial, Rolfi Rojas.

Vicepresidenta Raquel Peña entrega remozado hospital y obras que fortalecen a Sabana de la Mar

Hato Mayor.– La vicepresidenta de la República, Raquel Peña, hizo la entrega formal del remozado Hospital Municipal Srta. Elupina Cordero y del nuevo muelle de Sabana de la Mar, municipio perteneciente a dicha provincia.

La jornada inició en el hospital, cuyo renovado espacio impactará a más de 14,000 habitantes de esta demarcación.

La vicemandataria resaltó que la salud constituye uno de los pilares fundamentales para el bienestar y el desarrollo de las comunidades, por lo que esta entrega representa un paso importante en el fortalecimiento de los servicios sanitarios de la provincia.

“Hace apenas un año inaugurábamos la nueva área de emergencia y hoy entregamos el remozamiento general de este Hospital Srta. Elupina Cordero. Esta ha sido una prioridad del gobierno que encabeza el presidente Luis Abinader: continuar transformando el sistema de salud en beneficio de la gente”, expresó Peña.

El director ejecutivo del Servicio Nacional de Salud (SNS), doctor Julio César Landrón, destacó que cada área renovada, equipo instalado y mejora realizada tiene como propósito garantizar atención médica en condiciones dignas, seguras y de calidad.

“Esta obra ha sido posible gracias al compromiso de seguir fortaleciendo la Red Pública de Salud y acercar servicios oportunos a las comunidades”, afirmó.

La intervención del centro, ejecutada por el SNS, contó con una inversión superior a RD 93 millones, de los cuales RD 74,177,758.89 fueron destinados al remozamiento y RD 19,006,072.68 al equipamiento médico.

El remozamiento contempló la habilitación de tres consultorios generales, consultorio de Pediatría, Ginecología, dos consultorios odontológicos, área de Sonografía, sala de Rayos X, farmacia, vacunación y consultorio de tuberculosis.

Asimismo, el hospital dispone de quirófano, sala de partos, área de preparación con tres camas, recuperación con dos camas, sala de neonatos e internamiento con capacidad para 14 camas. También fueron remozadas las áreas de descanso médico y de enfermería, cocina, comedor, lavandería y almacén de medicamentos.

Nuevo muelle

Durante su recorrido por Sabana de la Mar, la vicepresidenta encabezó además, junto con el director ejecutivo de la Autoridad Portuaria Dominicana (Apordom), Jean Luis Rodríguez, el acto de entrega del nuevo muelle del municipio, una obra que impactará de manera directa a decenas de familias vinculadas a la pesca y a la economía costera de esta comunidad.

La vicemandataria aseguró que el nuevo muelle forma parte de las iniciativas impulsadas por el Gobierno para fortalecer y desarrollar las comunidades costeras del país.

“Esta obra brindará a nuestros pescadores un espacio más seguro, moderno y funcional para realizar su labor. Ese es el compromiso que asumimos desde el gobierno que encabeza el presidente Luis Abinader: continuar dignificando los espacios de nuestra gente”, expuso Peña.

Por su parte, Jean Luis Rodríguez destacó el interés del Gobierno en respaldar a las comunidades pesqueras y fortalecer la infraestructura marítima nacional.

“Hoy entregamos un muelle moderno, seguro y preparado para responder a las necesidades de nuestros pescadores, construido con una inversión superior a los 16 millones de pesos y pensado para perdurar en el tiempo”, expresó.

La obra cuenta con un área total de 176.09 metros cuadrados y fue diseñada para operaciones de pesca y atraque de embarcaciones menores, en busca de fortalecer la organización y operatividad de la actividad pesquera en la zona.

El nuevo muelle incluye además un gazebo de servicio de 26 metros cuadrados destinado al descanso y resguardo de los pescadores.

Con esta entrega, Apordom alcanza la cantidad de 20 muelles inaugurados en comunidades costeras de la República Dominicana.

A través de las obras el Gobierno continúa fortaleciendo los servicios públicos y la infraestructura comunitaria, impulsando mejores condiciones de vida y mayores oportunidades para las familias dominicanas.

Presidente Abinader participa en la transmisión de mando presidencial de la presidenta de Costa Rica, Laura Fernández Delgado, en el Estadio Nacional

San José, Costa Rica.– El presidente Luis Abinader participó este viernes en la ceremonia de transmisión de mando presidencial de Laura Fernández Delgado, quien asumió como nueva presidenta de Costa Rica para el período constitucional 2026-2030.

El acto de investidura se llevó a cabo a las 11:00 de la mañana, hora local, en el Estadio Nacional de San José, con la presencia de jefes de Estado y de Gobierno, delegaciones oficiales y representantes de organismos internacionales.

Al inicio de la ceremonia, la diputada Yara Jiménez, presidenta de la Asamblea Legislativa, tomó el juramento constitucional a la nueva mandataria, Laura Fernández Delgado. También fueron juramentados el primer vicepresidente, Francisco Gamboa Soto, y el segundo vicepresidente, Douglas Soto.

Posteriormente, la ceremonia continuó con la transmisión de mando presidencial, en la que el mandatario saliente, Rodrigo Chaves Robles, entregó la banda presidencial a Fernández Delgado.

Al finalizar la ceremonia en el Estadio Nacional, el presidente Abinader fue trasladado junto con su comitiva al Centro de Convenciones para participar en el saludo protocolario a la presidenta Fernández Delgado.

La presidenta Fernández Delgado y el primer caballero Jeffry Mauricio Umaña Avendaño recibieron el saludo de los jefes de Estado y de Gobierno invitados, con quienes se realizó la fotografía oficial del evento.

La asistencia del mandatario dominicano respondió a una invitación del Gobierno costarricense y reafirma el compromiso de la República Dominicana con el fortalecimiento de las relaciones diplomáticas y de cooperación entre ambas naciones, así como con la integración regional y el respaldo a los procesos democráticos en América Latina.

En el traspaso de mando presidencial, el mandatario dominicano estuvo acompañado por el ministro de Relaciones Exteriores, Roberto Álvarez, y la embajadora María Amelia Marranzini Grullón.

El presidente Abinader y su comitiva oficial regresaron al país la noche de este viernes pasado.

Presidente Abinader destaca a Costa Rica como referente regional en zonas francas de tecnología, dispositivos médicos y equipos eléctricos

San José, Costa Rica.- El presidente Luis Abinader destacó este viernes a Costa Rica como un referente regional en el desarrollo de zonas francas de mayor valor agregado, especialmente en sectores tecnológicos, dispositivos médicos y equipos eléctricos.

En el marco de su participación en la transmisión de mando presidencial de la presidenta Laura Fernández Delgado, celebrado en el Estadio Nacional de San José, el mandatario dominicano resaltó las buenas relaciones bilaterales entre ambas naciones.

Durante un breve intercambio con la prensa, el mandatario explicó que la República Dominicana continúa fortaleciendo su modelo de zonas francas, con el objetivo de generar empleos de mayor calidad, mejores salarios y nuevas oportunidades para la población dominicana.

El presidente Abinader señaló que el país avanza hacia una transformación industrial enfocada en la innovación y la tecnología, impulsando áreas estratégicas que permitan aumentar la competitividad y atraer nuevas inversiones internacionales.

Asimismo, resaltó que Costa Rica ha logrado consolidar un modelo exitoso en materia de zonas francas tecnológicas y de manufactura avanzada, convirtiéndose en una referencia para otras naciones de la región.

“Costa Rica ha sido evidentemente un ejemplo también en esa zona franca de mayor valor agregado; por tanto, esa buena práctica nosotros también la hemos estado siguiendo hace dos años”, expresó el jefe de Estado, al conversar con periodistas durante su visita oficial.

El gobernante también felicitó al periódico El Nuevo Diario por la celebración de su 45.° aniversario, destacando su crecimiento y evolución como medio de comunicación. “Yo recuerdo cuando se fundó ese periódico y ahora es un gran medio, no solamente por escrito, sino también un gran medio digital. ¡Felicidades en este aniversario!”, manifestó.

Presidente Abinader sostiene reuniones con Isaac Herzog y Christopher Landau durante la toma de posesión de Laura Fernández en Costa Rica

San José, Costa Rica.- El presidente de República Dominicana, Luis Abinader, sostuvo por separado dos encuentros bilaterales con el presidente del Estado de Israel, Isaac Herzog, y con el subsecretario de Estado de Estados Unidos, Christopher Landau, con quienes abordó temas de interés común y sobre el fortalecimiento de las relaciones diplomáticas, económicas y de cooperación.

En el marco de las actividades celebradas en Costa Rica con motivo del traspaso de mando presidencial a Laura Fernández Delgado, las reuniones permitieron intercambiar impresiones sobre iniciativas orientadas al fortalecimiento de la seguridad regional y al combate del crimen organizado transnacional.

Durante el encuentro con el subsecretario Landau, el presidente Abinader dialogó sobre la excelente relación política y económica entre República Dominicana y Estados Unidos, así como sobre la Fuerza de Supresión de Pandillas para Haití (GSF) y la estrecha colaboración bilateral en la lucha contra el narcotráfico.

En la reunión con el presidente Herzog, el diálogo abarcó diversos temas vinculados a la cooperación de Israel en áreas como agricultura, irrigación y desarrollo empresarial. Asimismo, conversaron sobre la histórica acogida brindada por República Dominicana a las distintas olas migratorias judías y sobre la celebración en Santo Domingo, el próximo mes de agosto, del VI Foro Latinoamericano contra el Antisemitismo.

El presidente Abinader estuvo acompañado por el ministro de Relaciones Exteriores, Roberto Álvarez, y por la embajadora dominicana en Costa Rica, María Amelia Marranzini.