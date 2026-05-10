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Autoridades refuerzan seguridad vial ante aumento de accidentes en carreteras de Florida Central

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I-4 y principales autopistas continúan entre las más congestionadas del estado

Las autoridades de tránsito de la Florida Central han intensificado las campañas de prevención y vigilancia debido al incremento de accidentes registrados en importantes vías como la Interestatal 4 (I-4), una de las carreteras más transitadas y peligrosas del estado.

Según reportes recientes, el crecimiento poblacional y turístico de la región ha provocado mayor congestión vehicular, especialmente en horarios pico alrededor de Orlando, Kissimmee y Lake Buena Vista.

Las autoridades recomiendan evitar distracciones al volante, respetar límites de velocidad y mantener distancia adecuada entre vehículos, particularmente durante lluvias intensas que suelen afectar la visibilidad en esta época del año.

También se estudian nuevos proyectos de infraestructura y ampliaciones para aliviar el tráfico en corredores críticos de la región.

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