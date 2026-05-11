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Hospital Militar Universitario Docente Dr. Ramón de Lara, FARD, incorpora equipo de resonancia magnética

HECTOR SANCHEZ
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Base Aerea de San Isidro, Santo Domingo, Este RD.– La Fuerza Aérea de República Dominicana, a través del Hospital Militar Universitario Docente FARD Dr. Ramón de Lara (HMUDDRL), dejó en funcionamiento el equipo de resonancia magnética Philips 1.5 Tesla.

En un acto encabezado por el mayor general piloto Floreal Suárez Martínez, FARD, comandante general de la Fuerza Aérea de República Dominicana, junto a su esposa, la señora María Henríquez de Suárez, presidenta de la Asociación de Esposas de Oficiales de la FARD (AEOFARD); la coronel médico Celia Gómez Rondón, FARD, directora del Cuerpo Médico y Sanidad Aérea; y la coronel médico gastroenteróloga doctora Evelyn Cueto Figueroa, FARD, directora del hospital.

El equipo de resonancia magnética está destinado a fortalecer la capacidad diagnóstica y ampliar los servicios de imágenes ofrecidos a militares, familiares y población civil.

La incorporación de esta tecnología forma parte del proceso de actualización y fortalecimiento de los servicios de salud desarrollados por el centro hospitalario, orientados a optimizar los procedimientos médicos y apoyar diagnósticos de mayor precisión.

La actividad contó con la presencia del coronel médico radiólogo doctor Joaquín Pérez Osorio, FARD, encargado del Departamento de Imágenes Médicas del HMUDDRL, junto a autoridades militares, personal médico e invitados especiales.

La puesta en funcionamiento del equipo permitirá realizar estudios especializados en distintas áreas médicas, contribuyendo a la detección oportuna de condiciones de salud y al fortalecimiento de la atención médica ofrecida por el centro.

Con esta incorporación, el Hospital Militar Universitario Docente FARD Dr. Ramón de Lara continúa ampliando sus capacidades diagnósticas y consolidando sus servicios dentro del sistema de salud militar y nacional.

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