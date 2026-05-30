Un juez federal bloquea el cambio de nombre del Centro John F. Kennedy para las Artes Escénicas

Trump anuncia que se retira del proyecto y ordena la “transferencia plena y completa” de la institución al Congreso

Un juez federal ha bloqueado este viernes la decisión tomada por el Gobierno de Estados Unidos de cambiar de nombre al Centro John F. Kennedy para las Artes Escénicas, un fallo que supone un nuevo golpe para el presidente Donald Trump, que en diciembre de 2025 decidió añadir su apellido en la fachada de esta importante institución.

El juez del distrito de Columbia Casey Cooper ha concluido en su fallo que solo el Congreso tiene autoridad para el cambio de nombre y ha instalado a la Administración Trump a retirar los letreros que contienen el nombre del magnate en su fachada, así como a actualizar su página web en un plazo máximo de dos semanas.

El fallo, de más de 90 páginas, también anula un plan anunciado el pasado mes de marzo para cerrar el centro para poner en marcha trabajos de renovación. El juez pide así a la junta directiva que reconsidere el impacto de tal medida en la programación del centro, recoge la cadena de televisión CNN.

El inquilino de la Casa Blanca ha criticado la medida en un extenso mensaje en sus redes sociales, donde ha afeado que quien la haya tomado sea “un juez nombrado por (el expresidente) Barack Hussein Obama” contra el voto unánime de los “36 miembros” de la junta directiva.

Además, alegando la oposición de la “izquierda radical” al proyecto y las supuestas pérdidas del centro, ha anunciado que su Administración “va a colaborar con el Congreso para devolverles esta institución en crisis, de modo que puedan decidir qué hacer con ella”.

En este sentido, ha indicado que ha dado orden al Departamento de Comercio para que tome las medidas necesarias con el Congreso “para permitir una transferencia plena y completa de esta institución, otorgándoles la responsabilidad de su funcionamiento, mantenimiento y gestión”.

Trump también se ha valido de que el estado del edificio presuntamente pondría en peligro a los visitantes para justificar su salida del proyecto. “No puedo involucrarme en una situación en la que se permite que el peligro para el público prospere a la vista de todos. A menos que sea libre de hacer lo que hago mejor que nadie, es decir, recuperar esta institución física, financiera y artísticamente, no tengo ningún interés en continuar lo que solo podría ser un viaje sin esperanza hacia el ‘país de nunca jamás'”, ha señalado.

Esto se produce después de que la junta directiva del centro votase por unanimidad el cambio de nombre a “Centro Donald J. Trump y John F. Kennedy para las Artes Escénicas” después de que el magnate republicano destituyese a la mitad de sus miembros, asegurándose así el voto positivo del órgano rector responsable de dirigir, administrar y mantener esta importante institución cultural.

La decisión produjo una cascada de cancelaciones por parte de los artistas, en medio de las críticas de la oposición demócrata. El Congreso estadounidense fundó el Centro Cultural Nacional en 1958 para presentar programas musicales, conferencias y otros programas de arte para jóvenes y ancianos, una institución que fue renombrada por ley tras la muerte del presidente Kennedy.