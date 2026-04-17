Presidente Luis Abinader anuncia que el Gobierno mantendrá sin variación precios de los combustibles. Otras Noticias Presidenciales

Boston, Massachussets, USA

Palacio Nacional, Santo Domingo, R. D.- El presidente de la Repubica Dominicana, Luis Rodolfo Abinader Corona informó que el Gobierno continúa desarrollando reuniones con los sectores productivos, con el objetivo de alcanzar acuerdos y consensos que permitan mitigar el impacto de la crisis internacional en los precios de bienes esenciales, especialmente los vinculados a los hidrocarburos y sus derivados.

Durante la reunión con representantes de diversos sectores industriales, comerciales, federaciones y empresarios, el mandatario anunció que, en materia de combustibles, el Gobierno mantendrá sin variación los precios para la presente semana. “Informamos que esta semana no va a haber aumento, sino que se van a continuar los niveles de precios de los combustibles de la semana pasada”, afirmó.

El gobernante adelantó que estas mesas de trabajo continuarán desarrollándose de manera periódica, indicando que el próximo encuentro está previsto para realizarse en aproximadamente dos semanas.

El jefe de Estado indicó que estas acciones buscan evitar que el aumento de costos se traslade en su totalidad a la población, con especial énfasis en la protección de los sectores más vulnerables del país.

“Continuamos hoy con las reuniones que tenemos con los sectores productivos, de tal manera de llegar a acuerdos y consenso en relación con la crisis internacional que como ustedes saben tenemos, especialmente en los hidrocarburos y en los subproductos. Estamos entonces discutiendo de la manera en que podemos, como lo hicimos antes, mitigar de que no todo se traspase hasta la población y proteger especialmente a la población vulnerable de nuestro país”, expresó el mandatario.

El presidente Abinader destacó que la reunión fue productiva y permitió definir nuevas acciones, incluyendo la realización de encuentros bilaterales con sectores específicos donde se han registrado incrementos de precios, a fin de evaluar mecanismos para su control.

La reunión se desarrolló con el objetivo de dar continuidad a las acciones orientadas a garantizar la estabilidad de los precios de los alimentos, productos y servicios básicos, ante la prolongación de la crisis internacional que impacta los precios del petróleo y sus derivados.

Acompañaron al mandatario el ministro de la Presidencia, José Ignacio Paliza; el administrativo de la Presidencia, Andrés Bautista, y el de Industria, Comercio y Mipymes, Eduardo Sanz Lovatón.

En la reunión participaron los principales dirigentes del Consejo Nacional de la Empresa Privada (CONEP), la Asociación de Industrias de la República Dominicana (AIRD), la Organización Nacional de Empresarios Comerciales (ONEC), la Unión Nacional de Supermercados Económicos (UNASE) y Junta Agropecuaria Empresarial (JAD) entre otros representantes empresariales y comerciales del país.

Gobierno Dominicano inaugura multiuso remozado en Villa Liberación para fortalecer el deporte comunitario

Santo Domingo.– La vicepresidenta Raquel Peña y el ministro de Deportes, Kelvin Cruz, encabezaron este jueves la entrega del remodelado techado multiuso del sector Villa Liberación, en la provincia Santo Domingo, dando continuidad al amplio programa de construcción y reparación de instalaciones deportivas que desarrolla el gobierno del presidente Luis Abinader.

Peña cortó la cinta para dejar inaugurada la obra, que abarca un área de 1,460.70 metros cuadrados y fue ejecutada con una inversión de poco más de RD 37 millones, informó el ministro Cruz durante su discurso.

“La inauguración de este techado multiuso de Villa Liberación viene a ser, realmente, una puerta abierta al desarrollo, a los sueños y a la esperanza. Aquí toda la juventud contará con un lugar digno, moderno, pero también seguro, donde podrán venir a practicar deporte, a compartir en comunidad y a fortalecer los valores que nos definen como nación”, expresó la vicepresidenta Peña.

Cruz señaló que esta remodelación era una gran necesidad para el fomento, la masificación y el desarrollo del deporte en la zona, y que beneficiará a miles de habitantes del sector, ubicado en la calle José Francisco Peña Gómez, del municipio Santo Domingo Este.

“Es un honor estar aquí inaugurando una obra más, llevando esperanza, optimismo y vida a las comunidades, así como una oportunidad verdadera para el cambio y la transformación de lo más sagrado que puede tener cualquier sociedad: los niños, los jóvenes, los deportistas y los atletas”, expresó el ministro durante el acto, que fue bendecido por el párroco de la parroquia San Óscar Arnulfo Romero, Edisson Moreno.

Cruz se hizo acompañar de las principales autoridades municipales, así como de representantes de la Unión Deportiva, atletas y dirigentes de clubes de la zona oriental.

Como ha sido costumbre en cada entrega de instalaciones durante su gestión al frente del Ministerio de Deportes, el funcionario juramentó el voluntariado que velará por el cuidado y funcionamiento de la obra, con el objetivo de garantizar su sostenibilidad en el tiempo. El mismo fue conformado con hombres y mujeres de la comunidad.

Además, entregó utilería a la dirigencia deportiva de Villa Liberación y resaltó la importancia que reviste la reconstrucción del techado para el fomento del deporte en dicho municipio y aseguró que “este espacio es una prueba más de que el presidente Abinader desea que el deporte y la recreación sean accesibles para todos y cada uno de los habitantes de la República Dominicana”.

Trabajos realizados

Entre las áreas intervenidas durante el proceso de remodelación figuran la zona de juego, el salón multiuso, las gradas, los baños y el movimiento de tierra.

Se realizaron trabajos de mejoramiento y nivelación del terreno, construcción de estructuras metálicas, suministro y colocación de aluzinc color azul, construcción del salón multiuso, gradas y baños mixtos, pintura general, así como el suministro y colocación de superficie sintética suspendida en el área de competencia.

También se incluyeron el suministro y colocación de dos tableros con soporte, parales y malla de voleibol, la construcción de un muro perimetral en bloques de hormigón y malla ciclónica, además del suministro y colocación de instalaciones eléctricas en general.

Gobierno entrega “Bono de Emergencia” a familias afectadas por lluvias en María Trinidad Sánchez

María Trinidad Sánchez.- El Gobierno, a través de la Dirección de Desarrollo Social Supérate, entregó el “Bono de Emergencia” a 370 familias de la provincia María Trinidad Sánchez, afectadas por las torrenciales lluvias de febrero en la región Norte del país.

Con esta entrega y las realizadas el pasado martes a 76 familias del municipio Gaspar Hernández, provincia Espaillat, se completa la primera fase del subsidio que benefició a un total de 446 hogares.

Al encabezar el acto de entrega, la directora general de Supérate, Mayra Jiménez, anunció una segunda fase del Bono de Emergencia para estas dos provincias afectadas por las lluvias de febrero, la cual alcanzará a un total de 865 familias, de las cuales 565 corresponden a Espaillat y 300 a María Trinidad Sánchez.

“Las lluvias de febrero impactaron con fuerza a comunidades como Las Gordas, Matancitas y El Factor. Hoy estamos aquí para responder a las familias afectadas. Este apoyo no solo busca aliviar las pérdidas, sino reafirmar el compromiso del Gobierno con la protección efectiva de los más vulnerables”, destacó Jiménez.

El aporte económico tiene un valor de RD 7,000 por familia, acción que forma parte de la respuesta oportuna y efectiva de Supérate y el Gobierno dominicano ante este tipo de emergencias nacionales.

Las precipitaciones en esta zona provocaron el desbordamiento de ríos, inundaciones urbanas, severos daños en viviendas, comercios y áreas productivas, afectando directamente a los distritos municipales de Nagua, Arroyo al Medio, El Factor, Las Gordas, José de Matanzas.

En la jornada de entrega, el diputado Jesús Stalin Vásquez destacó que “hoy, Supérate vino a dar buenas noticias para los comunitarios afectados y estarán en disposición de dar respuesta y asistir a las personas que más lo necesitan”.

De su lado, la gobernadora provincial María López (Amada) sostuvo que esta entrega forma parte de las acciones articuladas del Gobierno que encabeza el mandatario Luis Abinader, para dar respuesta oportuna a la población en situación de emergencia. “Contamos con un presidente que es un amigo, que se preocupa por los demás y actúa de forma rápida en favor de los más vulnerables”, expresó.

El Bono de Emergencia se enmarca en la estrategia del Sistema de Protección Social del Gobierno, para brindar respuestas efectivas y adaptativas que aumenten la resiliencia de individuos y hogares, especialmente aquellos en condiciones de exclusión, pobreza y vulnerabilidad social.

Las familias fueron seleccionadas y clasificadas por el grado de afectación directa, el cual se determinó a partir de la Ficha Básica de Emergencia (FIBE), a cargo del Sistema Único de Beneficiarios (Siuben).

Las entregas tuvieron lugar en el salón de actos del ayuntamiento de Nagua y en los distritos municipales de San José de Matanzas, El Factor y Las Gordas.

Estuvieron presentes la gobernadora María López (Amada); el alcalde Alfredo Peralta (Junior); la vicealcaldesa Pamela Gerónimo; el diputado Jesús Stalin Vásquez; el presidente del Concejo Municipal de Regidores, Luis Miguel González; las regidoras Kishira Batista y Juana Cabrera, así como el alcalde del distrito municipal San José de Matanzas, Justo García; el alcalde del distrito municipal de Las Gordas, Julio César de la Cruz; el presidente del Concejo de Regidores, Berlyn Geraldino Ramírez, y el regidor Luis González.

Por Supérate, participaron el subdirector de Operaciones, Juan Herrera; la subdirectora de Proyectos Sociales, Dámela Zapata; Yiraldy Hernández, directora regional Cibao Nordeste, y Dolores García, directora provincial Supérate María Trinidad Sánchez.